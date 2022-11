L'inquiétante progression des nouvelles drogues de synthèse : l'enquête en vidéo

Publicité

Ils représentent 10 à 20% des drogues en circulation : les nouveaux produits de synthèse (NPS) s'achètent facilement sur internet. Souvent moins chères et plus addictives, ces drogues conquièrent de nouveaux consommateurs et leur progression est difficile à enrayer.

Lire l'enquête : 3-MMC, Buddha blues, Tina : les nouvelles drogues de synthèses gagnent du terrain , d'Anne-Laure Barral, cellule investigation de Radio France Une enquête à écouter aussi dans Secrets d'info , samedi 26 novembre à 13 h 20 sur France Inter.

