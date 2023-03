L'instance d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église a publié un premier bilan

Un peu plus d'un an après son lancement le 24 février 2022, l'Inirr (Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation), principale instance chargée des réparations et des indemnisations pour des faits de pédocriminalité dans l’Église, publie un premier bilan.

Portrait-robot d'une victime

Au 1er mars 2023, 1.186 victimes se sont adressées à l'Inirr, 404 sont actuellement suivies et 190 ont été indemnisées sur décision d'un collège composé de 12 bénévoles. Le rapport de la Ciase publié le 5 octobre 2021 avait fait état de 330.000 victimes de violences sexuelles commises par des membres de l'Église. 68% des victimes sont des hommes de plus de 60 ans, agressés sexuellement alors qu'ils avaient entre 6 et 15 ans.

Publicité

11 demandes de réévaluation ont été soumises à l'instance mais toutes n’ont pas été réévaluées. "Ces demandes ont donné lieu à seulement 3 ou 4 réévaluations sur les 11", précise Marie Derain de Vaucresson, présidente de l'Inirr.

Les indemnisations vont jusqu'à 60.000 euros et le montant moyen des réparations financières est de 37.000 euros. 80% des décisions sont au-delà des 20.000 euros. Ces indemnisations sont déterminées sur la base d'une synthèse de ce qui est arrivé à la victime, synthèse rédigée à l'aide d'un référent de situation.

Un bilan chiffré de l'Inirr - Emilie Caro

"Réparer le silence que j'ai eu"

Dans la démarche de l’Inirr, la reconnaissance du statut de victime est aussi importante que la réparation financière. "La réparation intégrale est difficile voire impossible", détaille Marie Derain de Vaucresson, présidente de l’Inirr, "c’est quelque chose qui a été formulé par les victimes et qui a été pris en compte par les référents, les victimes voulaient parler de consolation et de participation à leur apaisement."

Les victimes ont été très associées à l’élaboration du rapport. Beaucoup d’entre elles y témoignent : "Ce n’est pas une quantification de la douleur, la réparation, c’est réparer le silence que j’ai eu !"

58% des violences sexuelles ont débuté entre 11 et 15 ans

Dans les trois premiers mois d’existence de l’Inirr, 500 demandes lui ont été soumises. Ensuite, le rythme s’est atténué avec ponctuellement des pics, comme au mois de juin. À partir de l’automne 2022, le rythme de 8 à 10 demandes par semaine s’installe et tend à se stabiliser à 8 demandes par semaine à partir de janvier 2023.

Concernant la nature des violences sexuelles, 60% des situations étudiées par le collège de l'Inirr concernent un ou des viols. 58% des situations soumises à l’instance ont duré plusieurs années : 21% d’entre elles ont duré plus de 5 ans. 54% des violences sexuelles ont débuté entre l’âge de 11 et 15 ans, à la puberté. "Dans le rapport de la Ciase, on était sur une part importante d’enfants prépubères", complète Marie Derain de Vaucresson.

Une pénurie de référents

Les échanges avec les référents se déroulent en moyenne sur trois entretiens, essentiellement oraux, mais il peut y avoir des échanges de mails. Ces échanges s’étalent sur 10 semaines en moyenne, soit deux mois et demi. "On continue d’être en recrutement permanent de référents au sein de l’instance", reconnaît Marie Derain de Vaucresson.

Laure de Balincourt est référente de situation, salariée depuis le début à l’Inirr. Cette hypnothérapeute travaille habituellement avec des adolescents, elle accompagne désormais les personnes qui ont adressé une demande de reconnaissance et de réparation.

"Il est nécessaire de mener trois entretiens car il est primordial de s’adapter", explique Laure de Balincourt, "la souffrance est unique, il faut s’adapter, c’est la base ! Une personne traumatisée ne cesse de s’adapter au monde, le processus de réparation passe donc par l’inversion de ce processus."

"Une fois la confiance établie", poursuit la référente, "on passe à l’écoute, c’est une écoute engagée, on va penser le récit avec la personne et mettre de l’ordre dans son chaos."

Après l’écoute, advient le temps de l’écriture. "C’est l’étape de la synthèse", explique Marie Derain de Vaucresson, "le collège est saisi via les synthèses, c’est-à-dire via les récits recueillis par les référents." Ce collège est composé d’une douzaine de personnes bénévoles.

Un an d'attente avant d'être pris en charge

Hugues de Villepin ne veut pas raconter en détail les violences sexuelles qu'il a subies : "J'avais dix ans, j'ai essayé d'en parler, je n'ai pas été cru." En mai dernier, l'Inirr lui attribue un référent qui l'aide à verbaliser et mettre par écrit son agression, cet écrit permettra ensuite d'évaluer le montant de son indemnisation.

Après chaque échange, Hugues se sent plus léger et c'est grâce, dit-il, à son référent, Jean-François, qui a su le mettre en confiance : "J'ai fini par lui demander son âge, 36 ans, j'ai été tellement surpris de son impressionnante maturité à cet âge !" Jean-François Badin est avocat mais trois jours par semaine, il est à l'écoute des victimes : "Ce qui est important pour moi, c'est de m'adapter à son rythme, on n'est pas là pour remplir un formulaire administratif, il faut le laisser dérouler son récit et l'y aider."

Ces référents jouent un rôle-clé mais ils ne sont qu'une quinzaine pour accompagner les victimes actuellement : "On veut le faire correctement et ça prend du temps, on a besoin de ce temps-là, mais c'est sûr, les délais sont trop longs !"

Celles et ceux qui contactent l'Inirr doivent patienter un an avant d'être pris en charge par l'un des référents. "Il faudrait en recruter dix de plus dans les mois à venir pour raccourcir les délais, au moins être à vingt référents d'ici l'été", conclut Marie Derain de Vaucresson.