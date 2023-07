"L’Invitée" : Emma Cline signe un magnifique roman qui a totalement subjugué Le Masque

L'invitée, qui est aussi le titre du premier roman de Simone de Beauvoir, paru en 1943. L'héroïne, Alex, 22 ans, a passé l'été à Long Island chez Simon quinquagénaire, fortuné et divorcé. Et puis, après un faux pas lors d'un dîner, Simon la congédie, il lui paie un billet retour pour New York. Alex ne veut pas rencontrer là-bas son ex-petite amie, alors elle reste à Long Island et va errer sans argent, sans téléphone, dans cette île huppée, au milieu des piscines et des plages privées, en pensant que Simon sera finalement content de la revoir.

Elisabeth Philippe s'est totalement laissée prendre dans la dérive romanesque du livre

La journaliste pour L'Obs a totalement été entraînée dans la propre dérive du personnage, elle salue un livre très fort qui présente la présence en filigrane d'un sentiment toxique qui rend le lecteur ou la lectrice totalement accro à cette lecture : "La question de la place de cette jeune femme dans ce village très huppé de Long Island, c'est toute la question au cœur du roman. C'est une intruse un peu comme Xavière, l'héroïne de Simone de Beauvoir. Ce que j'aime beaucoup chez cette auteure, c'est que tout est pris dans une sorte de brume un peu cotonneuse. C'est un peu une littérature sous antalgique où tout est pris dans cette sorte de brouillard, ce qui fait qu'on ne sait pas bien quel est son passé. Elle se sent traquée par un ancien petit ami envers qui elle a une dette. Elle est poursuivie et elle dérive de maison en maison, de piscine en piscine.

Ce qui est très juste et très fort dans ses livres, c'est la façon dont elle parle de la lutte des classes, comment celle-ci est étouffée sous la surface des eaux turquoise des piscines, derrière les surfaces immaculées de toutes ces maisons très chics et décorées. C'est assez poignant d'assister à la dérive de cette jeune femme dont on pressent, dès les premières pages, que ça va mal se terminer. Il y a un côté assez addictif dans cette lecture".

Jean-Louis Ezine reconnaît avoir été totalement subjugué malgré tout

Bien que le monde de Long Island dans lequel l'auteure plonge le lecteur est totalement inconnu du critique de la revue du Chasse-Marée, Jean-Louis a été totalement saisi par l'écriture très situationniste d'Emma Cline : "Le brouillard, j'ai pensé qu'il était dans ma tête à moi, car mon rapport à ce monde des piscines, du body surf, des meubles en plastique gonflable, m'est très étranger…

Toutefois, c'est un roman qui m'a semblé avoir vraiment une gueule d'atmosphère. J'ai été tellement subjugué que je l'ai quand même lu en entier, ce qui est très étonnant de ma part dans un roman où finalement, il ne se passe rien. C'est un roman qui vous menace de quelque chose ou qui menace le passé de quelque chose. Non seulement, il ne se passe apparemment rien (ou pas grand-chose) et bien que c'est un univers qui m'est inconnu, je l'ai quand même lu d'où une écriture incroyablement visuelle qui fait qu'on a l'impression de voir les scènes devant soi".

Pour Olivia de Lamberterie, c'est un roman magnifique

La journaliste pour Elle a eu comme l'impression de regarder un film de la cinéaste Sofia Coppola, d'où cette même ambiance et atmosphère notamment dans le film "Lost in Translation" (avec Bill Murray) : "On entend de la pop triste, c'est également comme du Lana Del Rey, très hypnotisant, mais très triste. Ça m'a fendu le cœur ce livre, parce que c'est vraiment une interrogation sur est-ce qu'on peut passer d'un monde à un autre ? Avec une réponse qui n'est pas forcément très optimiste.

Ce qui est très drôle, c'est le regard qu'elle porte sur ces riches. Elle a un sens de la formule absolument génial. Il y a quelque chose de très juste dans la description. C'est un roman ponctué par une atmosphère d'errance magnifique".

Arnaud Viviant applaudit "un très beau roman"

Le critique pour la revue Transfuge a lui aussi été conquis par ce roman situationniste : "À la fois, il y a le thème de la dérive, un grand thème du situationnisme, la dérive psycho-géographique, et il y a aussi le fait que c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. D'ailleurs, la fin du livre, c'est le Labour Day, car ce qu'elle attend, c'est la grande fête qui a lieu le premier lundi de septembre aux États-Unis, qui marque la fin des vacances et qui est aussi la fête du travail. Il y a vraiment aussi tout un thème. J'ai trouvé ça très fort avec en plus une écriture qui fait que ce personnage est une espèce d'arrière-petite-fille de "L'Etranger" de Camus. C'est un très beau roman".

