L'Ocean Viking aurait-il dû accoster "dans un port africain", comme l'affirme Marine Le Pen ?

La députée du Rassemblement national Marine Le Pen était l'invitée du Grand entretien de France Inter ce mardi. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale et ancienne candidate à la présidentielle a notamment été interrogée sur la politique qu'elle aurait menée au sujet de l'Ocean Viking si elle avait été au pouvoir. Ce navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée a été accueilli par la France à Toulon le 11 novembre, après trois semaines d'attente afin de trouver un port pour accoster. Il avait à son bord 234 personnes (des Bangladais, Érythréens, Syriens, Égyptiens, Pakistanais, Maliens, Soudanais et Guinéens), dont les demandes d'asile sont en train d'être étudiées.

Sur France Inter , Marine Le Pen a indiqué "qu'en vertu des règles internationales", l'Ocean Viking "aurait dû accoster dans un port africain". "Je trouve d'ailleurs étonnant que personne ne s'étonne que l'on considère qu''il n'y a pas un seul port tunisien qui soit un port sûr, un seul port algérien qui soit un port sûr. Je trouve que c'est extrêmement méprisant voire insultant à l'égard de ces pays africains. Les règles sont très claires en matières de droit de la mer, c'est le premier port où doivent être débarqués les migrants secourus", a-t-elle poursuivi.

La Libye et Malte contactées en premier

Cette affirmation est relayée depuis plusieurs jours par des personnalités d'extrême droite, à commencer par l'identitaire Damien Rieu, l'eurodéputé adhérent de Reconquête Jérôme Rivière ou encore l'ancien député frontiste Gilbert Collard.

Pourtant, cette affirmation est fausse, comme l'a déjà vérifié TF1 Info . Le journal de bord du navire humanitaire répertorie en effet toutes les actions menées par l'Ocean Viking lors de ses opérations en mer. On y lit que le navire est parti du port de Syracuse, en Sicile, le 18 octobre. La première opération de sauvetage a lieu quatre jours plus tard, le 22 octobre. Ce jour-là, le navire humanitaire ainsi que les centres de coordination des sauvetages libyen (JRCC), italiens (ITMRCC) et maltais (MTRCC) reçoivent un premier message d'alerte à 00h40 disant qu'une cinquantaine de personnes se trouvent à bord d'un bateau qui prend l'eau. L'embarcation se trouve alors dans la zone libyenne de recherche et de secours. L'Ocean Viking essaye de joindre à plusieurs reprises ces centres de secours mais ne reçoit pas de réponse. À 3h45, "les naufragés sont tous ramenés à bord", indique l'Ocean Viking. Ils sont 34 au total.

À 8h54, le navire humanitaire écrit aux autorités compétentes, à savoir les Libyens, de trouver une solution : "Nous demandons l'indication d'un lieu sûr (tel que défini dans l'annexe à la Convention SAR de 1979, paragraphe 1.3.2 et dans les directives de sauvetage de l'Organisation maritime internationale de 2004) pour débarquer rapidement les 34 survivants qui sont actuellement à bord", écrit SOS Méditerranée dans son message. "Ce n'est pas le capitaine qui choisit le port", explique en effet à France Inter Fabienne Lassalle, la directrice adjointe de l'ONG. "Nous respectons le droit maritime, qui est très clair", à savoir que les autorités contactées sont celles où se trouve le navire. Par ailleurs, ce jour-là, les centres de coordination italiens, maltais mais aussi norvégien, puisque l'Ocean Viking bat pavillon norvégien, sont mis en copie du mail.

Le journal de bord de l'Ocean Viking indique que le navire a fait une première demande pour trouver une solution à la Libye, le 22 octobre. - Capture d'écran

Le 23 octobre, l'Ocean Viking porte secours à 39 nouvelles personnes. La même procédure d'alerte des centres de secours est mise en place. Le navire se trouvant dans la zone de recherches et de secours maltaise, c'est à Malte qu'il adresse une nouvelle demande pour trouver un lieu sûr, avec en copie les Italiens, les Libyens et les Norvégiens.

Ces opérations se répètent les jours suivants et l'Ocean Viking accueille au total 234 naufragés à son bord. En une semaine, l'Ocean Viking envoie 12 demandes pour accoster dans un lieu sûr. "Nous avons procédé à trois opérations de sauvetage dans la zone coordonnée par les Libyens et trois autres dans celle coordonnée par Malte", précise Fabienne Lassalle. Aucun sauvetage n'a lieu dans la zone gérée par la Tunisie. Contrairement à ce que dit Marine Le Pen, le navire ne devait donc pas obligatoirement contacter les autorités tunisiennes. C'était aux autorités libyennes et maltaises d'accueillir le bateau ou de trouver un port sûr.

La France et l'Italie jugées capables de trouver une solution

Mais alors pourquoi l'Italie et la France ont-elles reçu des demandes de la part de l'Ocean Viking ? "Les autorités maritimes compétentes n'ont pas répondu donc on a élargi à l'État 'most available to assist', c'est-à-dire celui qui est le plus en capacité de trouver une solution", indique Fabienne Lassalle. L'Italie, puis la France, l'Espagne et la Grèce à partir du 2 novembre, sont considérées par l'ONG comme plus à même de trouver une solution que la Tunisie.

"C'est tout un débat avec les organisations non-gouvernementales, les autorités italiennes et d'autres de savoir si la Tunisie est un port sûr ou pas", explique Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, invité du 13 heures de France Inter . "Je crois que le point de vue des organisations non-gouvernementales, c'est de dire que la prise en charge des demandeurs d'asile n'est pas de la même qualité que celle qu'on peut trouver en Europe."

La demande d'identification d'un lieu sûr envoyée aux centres de secours français, espagnols et grecques le 2 novembre. - Capture d'écran

Finalement, le 10 novembre, la France évacue du navire trois personnes malades et un de leurs proches par hélicoptère. Quelques heures plus tard, l'Ocean Viking reçoit un mail lui demandant de débarquer les 230 autres migrants à Toulon. Il accoste le lendemain matin dans le port de Toulon. Au total, 46 demandes pour trouver un lieu sûr ont été envoyées à Malte, à la Libye, à la France, l'Espagne, la Grèce et l'Italie.

Accoster en France n'était pas le premier choix de SOS Méditerranée. "Débarquer près de trois semaines après les sauvetages, si loin de la zone d’opération en Méditerranée centrale est le résultat d’un échec dramatique de la part de l’ensemble des Etats européens, qui ont bafoué le droit maritime d’une manière inédite", soulignait à ce sujet la directrice générale de l'ONG, Sophie Beau, dans un communiqué.