L’oiseau bleu de Twitter disparaît : retour sur l’histoire de ce logo devenu emblématique

Bientôt, il ne gazouillera plus. Depuis qu'Elon Musk, PDG de X Corp, structure propriétaire de Twitter, a décidé de changer en "X" le nom (et donc le logo) du réseau social , les jours du mythique oiseau bleu sont comptés. C'est une page entière des réseaux sociaux sur Internet qui se tourne et qui accélère un peu plus la mutation du réseau social qu'Elon Musk veut lui imposer. Présent depuis 2010 sur Internet, sa silhouette bleutée était devenue emblématique, mais son histoire souvent méconnue.

Un prénom en référence à un basketteur américain

Le logo de Twitter avait bien un prénom : Larry. Cela n'est pas le prénom de son créateur, ni du neveu de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter en 2006. Non. Larry fait référence à un célèbre basketteur américain des Celtics de Boston, Larry Bird, actif dans les années 1980 et 1990 en NBA. Il est membre du Basketball Hall of Fame et de la Dream Team qui réunissait Michael Jordan et Magic Johnson entre autres aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 où ils ont remporté la médaille d'or. C'est un internaute qui a réussi à percer le mystère en 2011, en interpellant sur Twitter un des créateurs de la plateforme.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un de ses designers était débutant dans le domaine

Un des trois pères du logo de Twitter est Martin Grasser. Initialement employé dans le domaine de la finance pendant sept ans, l'Américain a ensuite entrepris des études de design et est devenu diplômé de l'Art Center College of Design de Pasadena en Californie. À peine sorti d'école, il obtient un job dans une agence pour un projet "secret". Ce n'est qu'après avoir pris son poste qu'on lui apprend qu'il a été désigné pour redessiner le logo de Twitter, qui était alors un autre volatile avec une houppette.

Lors d'un zoom où il était appelé à réagir à la disparition de son logo, il a avoué être "triste" de l'envol du petit oiseau bleu tout en ajoutant que ce changement de logo "faisait totalement sens" puisqu'il n'y a pas de "façon plus rapide et plus claire de faire comprendre aux gens que vous voulez quelque chose de nouveau pour votre application".

Un assemblage de cercles...

La disparition du logo de Twitter (et de Twitter lui-même), a été l'occasion pour Martin Grasser de revenir sur les coulisses de la conception du logo. Il en ressort que Larry est en réalité le résultat d'une superposition de 15 cercles, certains d'entre eux servant à tracer la silhouette de l'oiseau bleu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Il explique également qu'il n'avait pas vraiment de cahier des charges, que Jack Dorsey voulait quelque chose de plus simple que les oiseaux déjà dessinés en projet.

Capture d'écran X.com des premiers jets de l'oiseau bleu.

Martin Grasser entreprend donc de dessiner des oiseaux posés sur des branches, les ailes déployées... Des croquis insatisfaisants. Finalement, il opte pour des cercles, une technique communément prisées par les designers pour leurs dessins. "À partir de ce moment-là, nous avons vraiment passé notre temps à perfectionner chaque petit détail", raconte Martin Grasser. "Pour qu'il soit équilibré et visible comme un oiseau dans la plus petite des tailles".

À la fin de son travail, Martin Grasser se présente à Jack Dorsey avec un échantillon de 24 oiseaux potentiels pour devenir le nouveau logo de Twitter. "Bird 5CS" est immédiatement choisi par le créateur de la plateforme. En mai 2012, l'oiseau prend son envol.

... symboles des discussions sur la plateforme

Quinze cercles, répartis en trois catégories de taille, ce n'est pas seulement une lubie de designer. Pour Jack Dorsey, ils symbolisent les différents cercles de discussions que l'on peut avoir sur Twitter. Les plus petits, la discussion au niveau local, les moyens, la discussion sur un sujet précis et les plus grands, la discussion globale. L'explication avait été donnée en janvier 2019 par Jack Dorsey lui-même sur Twitter, en réponse à un internaute.