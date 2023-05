L'ONG de Forest Whitaker inaugure un centre de formation à Aubervilliers

L'ambiance est studieuse dans la salle. Nous sommes à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), dans les locaux flambants neufs du centre de formation de la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), ONG fondée par l'acteur américain oscarisé Forest Whitaker. Chaque semaine, ce sont quatre heures d'enseignement qui sont proposées gratuitement à chaque inscrit. Parmi les bénéficiaires, Hicha, 33 ans, qui se présente comme une artiste touche-à-tout. "Je crée un club de business de femmes où on peut célébrer la vie et un bon chiffre d'affaires". Elle l'assure, toute seule, elle n'aurait pas été dans la même dynamique.

Inaugurée ce mercredi, cette antenne de la WPDI est active depuis la fin avril et a commencé à proposer différentes formations, notamment sur la résolution de conflits et la communication positive. Donner des outils à la jeunesse ou aux personnes qui vivent dans des quartiers défavorisés pour leur permettre d'entreprendre, de réussir : c'est l'objectif de la fondation Whitaker.

Publicité

"Je suis tellement touchée que vous ayez choisi d'investir ici"

Le centre de formation d'Aubervilliers accompagne les inscrits pendant plusieurs mois. Le créateur de la fondation Whitaker, Forest lui-même, passe une tête au beau milieu du cours. "Trouvez les moyens de faire de belles choses, c'est un plaisir de vous voir." Hicha prend la parole, pour le remercier. "Vous le savez à Aubervilliers, beaucoup de gens ont des difficultés financières. Je suis tellement touchée que vous ayez choisi d'investir ici !" Un discours largement salué.

Célèbre notamment pour ses rôles dans "Le Dernier roi d'Écosse" ou encore "Le Majordome", Forest Whitaker a lui-même grandi dans le quartier difficile de South Central, à Los Angeles. Son ONG existe depuis 10 ans et elle est présente en Amérique du Nord (Mexique, États-Unis), en Afrique (Afrique du Sud, Ouganda, Soudan du Sud, Gabon, Tchad, Cameroun) mais aussi en France. De passage dans le département de la Seine-Saint-Denis il y a un an et demi, l'acteur a été " marqué par la pauvreté " sur place. Et a donc décidé d'y ouvrir la première antenne européenne de la fondation.

"Créer des leaders de demain"

Ici, il y a un peu tous les profils : un ancien conducteur à la RATP, des agents de la fonction publique... La responsable du programme, Aminata Sidibé, évoque un engouement important. " À la fin de l'année nous attendons quand même 250 bénéficiaires et nous avons la capacité d'accélérer parce que la demande est très importante à Aubervilliers. Cela permet de créer des leaders de demain. " Des leaders de demain, qui ont aussi le choix entre formation à l'informatique ou à la communication. Dans le monde, la fondation Whitaker estime qu'elle a touché 1,5 million de personnes depuis 10 ans grâce à ses activités et formations.