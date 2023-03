L'opéra de Bruxelles a utilisé ChatGPT et Dall-E pour générer la plaquette de sa nouvelle saison

"There will be fate" : c'est le mot d'ordre de la prochaine saison de La Monnaie de Bruxelles, l'Opéra fédéral de Belgique (équivalent de l'Opéra national de Paris), qui a dévoilé mardi les spectacles qui y seront présentés entre septembre 2023 et juin 2024. Une référence au destin ("fate" en anglais) souvent présent dans les œuvres d'opéra, mais qui pose aussi une question de société : "En tant qu'humains, sommes-nous condamnés à être les jouets du destin ? (…) La fatalité divine et le pouvoir humain d'agir sont contenus dans ces quatre mots, There will be fate", peut-on lire dans la brochure dans la maison d'opéra belge.

Comme un clin d’œil à ce rapport au destin, l’institution a fait un choix radical : confier au logiciel Dall-E, spécialisé dans la création d'images à partir de consignes écrites, la conception des affiches des spectacles de la saison. Ainsi, un buste bouche ouverte émergeant de la glace représente l’opéra "Cassandra" qui sera une création originale, Trois femmes, mains au visage, l’air choqué, annoncent "Le conte du Tsar Saltane" de Rimski-Korsakov.

Apprendre à formuler les bonnes commandes pour Dall-E

Et pour la Walkyrie de Wagner, l’affiche est habitée par des chevaux aux formes intrigantes. "Les images ont été réalisées par Dall-E, sur la base de mots clés que nous avons émis : certains ont à voir avec l’atmosphère, la thématique, la production des opéras", explique à France Inter Peter de Caluwe, le directeur général de La Monnaie. Les créateurs ou créatrices associés à ces œuvres ont eux aussi pu proposer une partie des "inputs", les consignes, proposés à Dall-E.

"Nous avons, à chaque fois, reçu quatre images, parmi lesquelles on a pu choisir ou encore ajuster, car en changeant parfois un mot" dans la consigne de base, "cela peut changer toute l’image", explique le directeur. Et ce sont ces images, brutes, qui sont utilisées : on y voit les erreurs de l'intelligence artificielle, les inexactitudes. Les visages, les mains, sont tout au plus étranges, au pire terrifiants, comme souvent avec Dall-E. "Sur deux ou trois projets, cela a demandé plus de travail, mais sur la plupart, nous avons eu des résultats assez évidents", raconte le directeur. Dans la brochure distribuée au public, l'opéra donne à voir une partie des images qui avaient été proposées par Dall-E mais n'ont pas été retenues.

L'opéra "utilise ChatGPT comme on utilise une partition de Mozart"

Mais ce n’est pas tout : l’intelligence artificielle a aussi été mise à contribution pour le texte. Chaque œuvre présentée s’est vu attribuer un slogan, une "tagline", en anglais, par le système. Et dans la brochure de saison, Peter de Caluwe dialogue avec ChatGPT, chargé de résumer les œuvres présentées : "Si vous mettez le titre d’un opéra dans ChatGPT, vous avez un résumé correct… mais aussi extrêmement traditionnel. Le système agrège des données qui existent déjà sur Internet" pour formuler sa réponse. "Tandis que le devoir que nous avons, c’est de réinventer certaines choses", et ça, ChatGPT ne sait pas le faire.

Pour le dramaturge à la tête de l’institution belge depuis 2007, l'opéra de Bruxelles utilise ChatGPT dans ce contexte "comme on utilise une partition de Mozart, pour ensuite l’interpréter de la façon dont on le souhaite". C'est en cela que, selon lui, l'utilisation des intelligences artificielles fait écho à la thématique du destin : "Il y a quelque chose qui existe, qui est prédestiné, mais nous avons la possibilité, en tant qu'êtres humains, d'y réagir, de trouver une réponse".

Une initiative "expérimentale", assure La Monnaie

Mais au-delà de ces considérations artistiques, utiliser des images et des textes composés par l’intelligence artificielle, est-ce mettre fin aux métiers de graphiste et de rédacteur ? Si l’on en croit la brochure, dans laquelle sont bien crédités un graphiste, une maquettiste et plusieurs rédacteurs, on n’en est pas encore là. Peter de Caluwe confirme : "Nous avons eu une discussion intéressante au sein de notre organisation : est-ce qu’on laisse faire notre travail par un outil ? La réponse est évidente : ici, on a voulu que notre intervention humaine, intellectuelle, reste importante. On ne remplace pas le travail : on voit ce que ChatGPT nous offre, et nous avançons en réagissant à cela". Les graphistes ont dû apprendre à parler avec Dall-E, à corriger ses erreurs, pour concevoir des images.

Et le directeur l’assure, "c’est tout à fait expérimental, et basé sur la thématique de la saison", l’idée ayant été soufflée par l’agence qui accompagne la communication graphique et visuelle de l’institution. "Mais il n’est pas question que ça devienne un outil habituel pour nous dans le futur. On ne va pas laisser ce travail-là à Dall-E et ChatGPT. Pour moi, c’est vraiment un essai, pour voir ce que le logiciel nous dit, et quelle est notre réaction humaine à cette proposition du système", explique-t-il.