L’opéra-rock de Berger et Plamondon entièrement réinventé : on a vu Starmania, version 2022, en avant-première

Tenez-vous prêts à oublier tout ce que vous pensiez savoir sur Starmania. La nouvelle version de l’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, dont la première date de rodage s’est jouée vendredi soir au Palais Nikaïa de Nice, n’est pas une reprise de la version originale de 1979, ni une redite des versions suivantes : c’est une nouvelle écriture du spectacle à part entière.

Quand le rideau s’ouvre, seul un piano trône sur scène, comme un hommage direct à Michel Berger : les notes qu’il a écrites il y a plus de 40 ans reprennent vie sous la direction musicale de Victor Le Masne et ses six musiciens. Dès que les premières notes de l’Ouverture du spectacle, puis de la chanson "Monopolis", à l’origine interprétée par France Gall, et ici par Lilya Adad (qui jouera le rôle de Cristal en alternance avec Gabrielle Lapointe) on sait qu’une part de magie va opérer.

L'équipe du spectacle a été révélée sur les réseaux sociaux dès la fin de cette première - Capture d'écran Instagram

Aux manettes de cette nouvelle version, dans l’ombre, Raphaël Hamburger, le fils de Michel, qui a assuré la direction artistique du spectacle, et dans la lumière, Thomas Jolly, metteur en scène de talent, auréolé de succès dans le théâtre public comme dans l’opéra, et bientôt chef d’orchestre des cérémonies des Jeux Olympiques de 2024. Autour d’eux, le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, la scénographe Emmanuelle Favre et le créateur de la maison Vuitton Nicolas Ghesquière. Un casting de création cinq étoiles pour accompagner une troupe de jeunes chanteurs, qui sont pour la plupart inconnus ou méconnus du grand public, et dont les noms seront restés secrets jusqu’à vendredi soir.

Entre ombre et lumière

Dès les premières minutes du spectacle, ce qui capte l’attention, c’est l’impressionnant décor conçu pour représenter Monopolis, la ville dans laquelle se joue cette histoire d’amour, de politique, de spleen et de violence. Habitée d'écrans et de rayons de lumière, cette immense structure est semblable à un ensemble de gratte-ciels transpercé par les branches d'une étoile. Aussi fascinant qu'inquiétant, ce décor plante l'atmosphère d'un Starmania qui oscillera sans cesse entre l'ombre et la lumière.

Le spectacle oscille entre l'ombre et la lumière © Radio France - JB

Thomas Jolly a voulu remettre l’accent sur l’histoire que raconte Starmania : celle de la campagne pour la présidence de l’Occident opposant le businessman Zéro Janvier (David Latulippe) et le Gourou Marabout (Simon Geoffroy, en alternance avec Malaika Lacy), dans une capitale minée par les exactions d’un groupe de terroristes, les Etoiles Noires, menées par Johnny Rockfort (joué par Côme) et Sadia (Manet-Miriam Baghdassarian). Alors que les Etoiles Noires enlèvent la vedette de la télé Cristal, Zéro Janvier se met au bras de l’ex-sex symbol Stella Spotlight (Magali Goblet), le tout sous les yeux de la serveuse de l’Undergound Café, Marie-Jeanne (Alex Montembault), et de son ami Ziggy (Adrien Fruit) dont elle est amoureuse.

Un travail de haute couture sur le texte

Avant cette version 2022, Starmania a eu trois versions en France, trois autres au Québec. Et chacune avec une dramaturgie différente. Luc Plamondon et Thomas Jolly ont repris leurs ciseaux pour réagencer les tableaux et les chansons de cette nouvelle mouture. Le résultat, c’est que pour ceux et celles qui découvrent l’opéra rock mythique aujourd’hui, l’ensemble sera fluide, l’histoire facile à suivre. Pour ceux et celles qui connaissaient déjà les précédentes versions de Starmania, il faut accepter d’être bousculé dans ses convictions, mais rapidement, tout semble logique : par exemple, dans la bouche de Zéro Janvier, le très journalistique "Il se passe quelque chose à Monopolis" sonne désormais comme un plan machiavélique pour accéder à la Présidence en surfant sur la peur de la population.

Zéro Janvier est le politicien de ce spectacle, faisant écho à de nombreux faits d'actualité © Radio France - JB

Ainsi, les créateurs de cette nouvelle version ont pris le meilleur des versions précédentes pour faire un travail haute couture toute en finesse similaire à celui de Nicolas Ghesquière dont les costumes alternent entre les paillettes du monde des stars et les costumes sobres, parfois semblables à des bleus de travail, du monde des souterrains. Musicalement aussi, la direction se balade entre les influences de la version originale, quelques-unes venues des versions suivantes, et un souffle nouveau, résolument moderne, teinté de notes électroniques.

Tubes indéboulonnables et morceaux remis au goût du jour

Les grands tubes ("Le blues du businessman", "Les uns contre les autres", etc.) ne sont presque pas touchés par rapport à leur version originale, et cela fonctionne sur le public, qui reprend en choeur la plupart des standards.

En revanche, sur les titres moins connus et les saynètes chantées, Thomas Le Masne et Raphaël Hamburger se sont permis d’imaginer là un "Ego Trip" survitaminé, plus rock que jamais, un "Enfant de la pollution" (interprété par Adrien Fruit au top dans son rôle de Ziggy) ou un "Ce soir on danse au Naziland" en apothéose. Ou encore de faire de la chanson "Sex Shops, Cinémas Pornos", disparue du spectacle depuis 1979, un inquiétant instrumental en forme de bad trip pour Stella Spotlight, campée par la chanteuse Magali Goblet, l'une des révélations de cette première. Et pour les plus férus, on a l'impression que les créateurs ont voulu cacher des "easter eggs" - oui, ce cri que vous entendez depuis 40 ans sur l’album de 1979 est exactement à la même place dans le spectacle de 2022.

"Paranoïa" fait partie des titres de retour dans le spectacle © Radio France - JB

On entend parfois des pièces inédites dans les musiques de transition, et on se plait à redécouvrir d'anciens titres, comme l’excellent "Paranoïa" interprété vendredi par Simon Geoffroy qui donne son groove à ce titre plein de percussions, ou la très drôle "Conférence de Presse de Zéro Janvier" - dont la partition a été légèrement revue pour paraître moins clownesque. Si le personnage du présentateur Roger-Roger, n’est plus qu’une sorte d’intelligence artificielle façon Siri (dont la voix est incarnée par Thomas Jolly lui-même), l’arrangement de cordes qui accompagne ces moments de narration en forme de JT est captivant autant que fidèle à la version originale.

La lumière et les couleurs, personnages à part entière

D’un chapitre sur l’autre, la mise en scène nous emmène dans des univers aussi différents que reconnaissables : chez les faibles, on passe du café souterrain Underground Café où Marie-Jeanne (Alex Montembault, très émouvant) gratte sa guitare, au repaire des Étoiles Noires représenté par leur voiture, une décapotable volée (serait-ce la Jaguar égratignée dans "Quand on arrive en ville" ?). Dans les beaux quartiers, le sommet des gratte-ciel n'est que lumière. Et celle-ci est partout, elle habille merveilleusement le plateau. On a rarement vu autant de projecteurs sur une même scène – certains surgissement même régulièrement du plateau. La lumière est un personnage à part entière de ce Starmania, elle accompagne les personnages, parfois leur répond, elle est à la fois un tremplin et une cage pour Zéro Janvier dans "Le Blues du businessman" (qui a valu à David Latulippe la première ovation du show).

La lumière est réellement l'un des aspects les plus importants de ce spectacle © Radio France - JB

Sans divulguer tout ce qu’il se passe sur scène, le spectacle est truffé de bonnes idées de mise en scène, dès les premières minutes du spectacle et jusqu’à l’apocalyptique fin du spectacle. La vidéo est utilisée avec astuce, avec une imagerie oscillant entre les niveaux de gris et le rouge, et naviguant entre l’esthétique futuriste soviétique et l’univers de "Metropolis" de Fritz Lang. Et l’humour est aussi présent : on se marre quand Thomas Jolly imagine une vraie bonne scène façon vaudeville ou fait danser des projecteurs en rythme sur "Besoin d’amour".

La dramaturgie reste reine

Là encore, la mise en scène n’épargne pas le spectateur : s’il faut "priver" la salle d’une chanson parce que celle-ci se déroule en coulisses, un personnage dégaine une caméra (à neutrons) qui fait suivre l’action façon "Projet Blair Witch" - encore une référence cinématographique, on en a vu quelques unes dans le spectacle, "Orange mécanique" en tête. S’il faut couper une chanson culte avant son dernier mot parce que l’action l’impose, nous n’aurons pas ce dernier mot. Là encore, la dramaturgie est reine.

Les lumières servent aussi à "dessiner" certains décors © Radio France - JB

Il y a bien sûr quelques réserves, mais elles se résument en quelques mots : on peut remettre en question la pertinence de l’un des actes finaux du spectacle (que nous ne vous divulguerons pas), ou celle d’un pur moment de fan service, qui malgré la prouesse technique qu’il renferme et l’émotion qu’il suscite dans le public, n’était vraiment pas indispensable pour l’histoire, et a tendance à nous en sortir.

La meilleure façon de raconter cette histoire

Il faudra aussi garder en tête une question : le gigantisme du spectacle ne nous met-il pas à distance des personnages qui ont toujours été vus, jusqu’ici, comme les complices du public, à savoir Marie-Jeanne et Ziggy ? Il faudra certainement attendre que le spectacle soit rodé, et commence pour de bon, le 8 novembre prochain à la Seine Musicale, pour avoir une véritable réponse.

Au final, ce Starmania nouveau n’est pas un nouveau Starmania : c’est Starmania. Et peut-être même la version la plus aboutie de Starmania. A la fin des années 70, Michel Berger et Luc Plamondon ont imaginé une histoire et un univers. Quarante ans plus tard, toute l’équipe qui a travaillé depuis trois ans sur ce spectacle a peut-être enfin trouvé la meilleure façon, à la fois la plus esthétique et la plus limpide, de nous raconter cette histoire, pour nous faire entrer dans cet univers.