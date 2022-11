L'opéra-rock Starmania revient à Paris : notre quiz pour savoir si vous êtes vraiment starmaniaque

C'est sans conteste le spectacle musical le plus culte en France, avec sûrement Notre-Dame de Paris. Plus de quarante ans après sa création, Starmania revient à Paris à partir de mardi , à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, après un mois de rodage dans plusieurs villes. Aux manettes de cette nouvelle mouture de l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, le metteur en scène Thomas Jolly, qui dirige une troupe de jeunes artistes encore peu connus du grand public.

En quarante ans, ce spectacle qui a déjà connu six versions (dont trois en France et trois au Québec) a fait émerger des chansons devenues des standards du répertoire français, et des artistes aujourd'hui accomplis, certains ayant largement dépassé le succès de Starmania. Mais connaissez-vous bien cette œuvre de fiction musicale qui semble traverser les âges ? Pour l'occasion, France Inter vous a préparé un quiz composé de vingt questions, des plus simples aux plus corsées !