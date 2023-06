L'opposant Mikhaïl Khodorkovski : "La rébellion de Prigojine, une occasion unique de faire tomber le régime"

Il est l'un des principaux opposants au régime de Vladimir Poutine, et vit depuis 2015 à Londres après avoir passé dix ans en prison. Ce samedi soir, Mikhaïl Khodorkovski a appelé sur France Inter à "utiliser" la rébellion menée par le groupe Wagner et son leader Evguéni Prigojine pour faire tomber le régime en place, mais a souligné le fait que "nous sommes contraints, forcés de le faire", car le chef de Wagner "n'est ni notre ami ni notre allié, c'est un bandit et un criminel de guerre".

Selon lui, les événements de ce samedi "montrent qu'aux dictatures ne peuvent s'opposer que des gens armés. La rébellion de Prigojine ne se concluera que par la liquidation de Prigojine ou de Poutine".

Appel au sabotage

Mais s'il affirme qu'il faut pousser la rébellion de Prigojine à aboutir, c'est parce que selon lui, même si l'homme dirige une milice soupçonnée de mener des actes barbares et des crimes de guerre, "il ne pourra pas prendre le pouvoir politique, il pourra seulement nous débarrasser de ce régime. Il ne cherchera pas à prendre un contrôle politique sur les régions qu'il est en train de parcourir."

Ainsi, il appelle les Russes qui sont opposés à la guerre en Ukraine et au régime de Vladimir Poutine à profiter de cette force armée dont ils ne disposaient pas jusqu'à présent. Il ne les appelle pas à sortir manifester, ce qui selon lui "ne serait pas la bonne solution", mais à "s'armer et effectuer des actes de sabotage".