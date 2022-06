L'UE imposera le chargeur unique pour smartphones et tablettes dès l'automne 2024

C'est bientôt la fin des interminables quêtes au bureau rythmées par la phrase "excusez-moi, est-ce que vous avez ce type de chargeur pour mon téléphone ?". USB-C ? Micro USB ? Lightning ? Mardi, les 27 pays de l'UE et les eurodéputés se sont enfin mis d'accord pour imposer le chargeur filaire universel à tous les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques. Sur le territoire européen, il sera imposé à l'automne 2024, malgré les protestations d'Apple, première entreprise concernée.

Un câble pour les recharger tous

"En vertu des nouvelles règles, les consommateurs n'auront plus besoin d'un dispositif et d'un câble de charge différents à chaque fois qu'ils achètent un nouvel appareil, et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne taille", explique le Parlement européen dans un communiqué.

Dans deux ans et demi, tous les appareils concernés (téléphones mobiles, smartphones, tablettes, liseuses électroniques, appareils photo numériques, consoles de jeux vidéo portables et enceintes portatives rechargeables) devront avoir un port USB de type C. Seul bémol, souligné par des associations de défense des consommateurs, les systèmes de recharge sans fil ne sont pas concernés.

Pour les ordinateurs portables, les fabricants disposent d'un peu plus de temps afin d'être soumis à cette même norme de chargeur unique : d'ici 2026. Par ailleurs, la vitesse de charge rapide sera harmonisée afin d'empêcher certaines entreprises de brider la charge en cas d'utilisation avec un appareil d'une marque différente.

Une défaite pour Apple

"Nous avons un accord sur le chargeur commun ! Plus d’économies pour les consommateurs européens, et moins de déchets pour la planète", s'est réjoui le commissaire européen français Thierry Breton sur Twitter. Il s'agit en effet d'une victoire pour l'UE contre Apple qui capitalise depuis longtemps sur sa propre technologie de recharge de ses appareils (les ports USB A et Lightning par exemple) alors que ses concurrents sont désormais passés au port USB-C.

Depuis les premières ambitions de réglementation dévoilées par l'UE dès 2009, la marque à la pomme s'est acharnée dans son opposition, prétextant notamment qu'une uniformisation conduirait à étouffer l'innovation. Dommage surtout pour sa technologie Lightning qui inonde déjà bien le marché avec, selon ses dires, plus d'un milliard d'appareils équipés en circulation dans le monde. Pour continuer à vendre ses produits sur le marché européen, Apple devra donc se résoudre d'ici 2024 à adopter l'USB-C.

La décision européenne sert avant tout les intérêts des consommateurs. Plus besoin de multiplier les câbles, et donc, par extension, plus besoin d'en produire autant. Selon la Commission européenne, les déchets de chargeurs non utilisés pourraient ainsi être divisés par dix, passant de 11 000 tonnes par an à seulement 1 000 tonnes par an.