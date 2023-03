L'Ukraine subit ses pires bombardements depuis plusieurs semaines, coupures de courant massives dans le pays

L'alerte aérienne s'est déclenchée vers 4h du matin ce jeudi, sur l'intégralité du territoire ukrainien. La veille, l'électricité avait été coupée de manière préventive dans plusieurs villes, notamment une partie de la capitale, Kiev. Puis, les missiles russes qui tombent à nouveau, méthodiquement : des immeubles et des installations électriques des grandes villes sont touchés. Lviv, Kharkiv, Jytomyr, Vinnytsia, Odessa, Dnipro... Et même Kiev, au sud et à l'ouest. Les sirènes ont résonné pendant sept heures d'affilée dans la capitale.

Une stratégie de la terreur par le ciel qui avait commencé en octobre dernier, au tout début de l'hiver, mais les séries de frappes s'étaient espacées dans le temps depuis. L'attaque aérienne de cette nuit rappelle à Kiev que les Russes mènent toujours une guerre totale dans le pays.

Publicité

"Misérables tactiques"

Les frappes ont fait au moins six morts civils (dont cinq dans un quartier résidentiel de Lviv), et privé de courant une partie de la population. La centrale nucléaire de Zaporijja, toujours un enjeu majeur pour les Russes comme pour les Ukrainiens, a été coupée du réseau électrique après une frappe russe, comme elle l'avait déjà été précédemment. Selon l'opérateur ukrainien Energoatom, "des attaques de roquettes" russes ont endommagé la dernière ligne qui reliait encore la centrale au réseau ukrainien. Encore une fois, il met en garde contre un risque d'accident nucléaire si l'alimentation électrique extérieure n'est pas rétablie rapidement.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé dans la matinée les "misérables tactiques" russes : "L'ennemi a lancé 81 missiles en tentant à nouveau d'intimider les Ukrainiens", a-t-il commenté sur la messagerie Telegram. "L'occupant ne sait que terroriser les civils. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais ça ne lui servira à rien. Il n'échappera pas à la responsabilité de tout ce qu'il a fait." L'armée ukrainienne assure avoir réussi à abattre 34 de ces missiles.

Cette offensive russe survient après plusieurs revers militaires qui ont poussé les troupes de Vladimir Poutine à adopter cette nouvelle stratégie de bombardements de sites clés, villes et installations électriques, pour tenter de plonger les habitants dans le noir et le froid.

Bakhmout toujours en pleine bataille

En parallèle, la ville stratégique de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, est le théâtre d'une interminable bataille. On sait que l'est de la ville est aux mains des paramilitaires russes du groupe Wagner, et que des combats acharnés au sol ont lieu dans les faubourgs au nord et au sud. Les Ukrainiens arrivent encore à approvisionner le front en armes et en nourriture, mais ça ne tient qu'à une seule route et quelques chemins de boue, pilonnés en permanence par les Russes.

Car au-delà du combat au sol, Bakhmout est aussi une bataille d'artillerie, et là aussi les Ukrainiens sont mal en point : pénurie d'obus pour leurs canons de type soviétique, puisque les armes occidentales ne sont pas aux mêmes normes et tardent à arriver sur le terrain. Bakhmout tient toujours, mais des deux côtés les troupes s'épuisent. Quelle que soit l'issue, cette bataille acharnée pour seulement 50 kilomètres carrés de territoire aura des conséquences sur les prochaines offensives dans le Donbass.