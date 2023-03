L'Ukraine troisième importateur mondial : les ventes d'armes dans le monde en cinq infographies

Sur la période 2018-2022, l'Ukraine était seulement le quatorzième pays importateur d'armes dans le monde : en 2022, il est passé à la troisième place, juste derrière le Qatar et l'Inde. Le pays est à lui seul la destination de 31 % des importants d'armement en Europe, et 8 % des échanges mondiaux.

📄 Lire le rapport complet sur le site du Sipri

L'Ukraine a multiplié ses importations d'armes par 86 en cinq ans

Entre la période 2013/2017 (étudiée dans le rapport précédent) et 2018-2022, l'Ukraine a vu ses importations d'armes multipliées par 86 (et par 60 sur la seule année 2022), une augmentation sans commune mesure avec aucun autre pays dans le monde.

Principal bénéficiaire de ces importations en hausse, les États-Unis, qui fournissent plus d'un tiers des armes à destination de l'Ukraine. Devant la Pologne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la République tchèque.

L'Europe a augmenté ses importations d'armes de 93% en un an

Plus largement, "l'invasion a vraiment provoqué une envolée significative de la demande d'armes en Europe, qui n'a pas encore montré sa pleine puissance et va selon toute vraisemblance mener à de nouvelles hausses d'importations", selon Pieter Wezeman, coauteur de ce rapport annuel du Sipri depuis trois décennies. L'Europe a augmenté ses importations d'armes de 93 % sur un an. Et même sans l'Ukraine, on constate une augmentation de 35 %, notamment avec la hausse des dépenses militaires de pays comme la Pologne ou la Norvège.

Seule l'Europe voit une telle augmentation de ses importations d'armes ces cinq dernières années : les autres continents affichent tous une baisse. Ainsi, l'Afrique importe 40 % d'armes en moins, l'Amérique du Nord et du Sud 20 %, l'Asie 7 % et le Moyen-Orient 9 %.

La France dans le trio des plus gros vendeurs

Autre changement lié à la guerre en Ukraine, la hausse des exportations d'armes par les États-Unis sur cinq ans (de 33 % des ventes mondiales à 40 %), et une baisse importante de celles de la Russie (qui passent de 22 % sur la période 2013-17 à 16 % en 2018-2022). La France est toujours dans le trio de tête, avec 11 % des exportations mondiales entre 2018 et 2022. C'est 44 % de plus que sur la période précédente.

De l'autre côté, l'Inde et l'Arabie saoudite sont toujours les plus gros importateurs avec respectivement 11 et 9,6 % des importations entre 2018 et 2022, mais la part prise par d'autres pays est en hausse.

De 2018 à 2022, l'Arabie saoudite a été le plus gros client des États-Unis en la matière (19 % des exportations américaines). L'Inde était de son côté la destination de choix des armes russes et françaises (près d'un tiers des exportations de chacun des deux pays). Ces cinq dernières années, la France a principalement fourni des armes à l'Inde, au Qatar et à l'Égypte.

Au niveau mondial, les cinq principaux pays exportateurs d'armes (États-Unis, Russie, France, Chine et Allemagne) représentent les trois quarts des ventes totales.