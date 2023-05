L'utilisation de drones par la police se multiplie, "on va devoir s'y habituer" prévient un spécialiste

Après la polémique lors de leur utilisation au-dessus des cortèges dans les grandes villes le 1er-Mai, les drones des policiers et gendarmes sont de nouveau de sortie ce week-end. Cette fois en Seine-Saint-Denis, au-dessus des communes du Pré-Saint-Gervais et des Lilas. La préfecture de police de Paris autorise leur utilisation à partir de ce vendredi jusqu’à lundi matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Cela fait suite à la mort d’un homme de 25 ans, poignardé aux Lilas samedi dernier, le 20 mai. “Cet événement a entraîné des tensions dans le quartier et entre bandes rivales de jeunes des Lilas et du Pré-Saint-Gervais”, peut-on lire dans l’arrêté publié par la préfecture de police, qui précise également “que les réseaux sociaux témoignent d’invectives et d’appels à en découdre.” Parmi les autres éléments de contexte, “une rixe opposant plusieurs dizaines de jeunes” le lundi 22 mai, dont certains étaient munis de couteaux et de bombes lacrymogènes.

Publicité

Ce vendredi soir, un drone survolera également le Stade de France le temps du concert de Beyoncé qui rassemble 80.000 personnes, au nom de la "prévention des atteinte à l'ordre public" et de la "protection de la sécurité des personnes et des biens." Ce vendredi également, un arrêté a été publié autorisant le survol de drones au-dessus de Roland Garros durant toute la durée du tournoi du grand chelem de tennis, soit "du samedi 27 mai au dimanche 11 juin inclus."

La multiplication de ces arrêtés interroge Serge Slama, professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes et membre du Centre de Recherches Juridiques (CRJ). Il répond aux questions de France Inter.

FRANCE INTER : L'utilisation de ces drones est-elle suffisamment encadrée ?

SERGE SLAMA : C'est assez strictement encadré. Le drone ne peut être utilisé que pour certaines finalités. Alors, il y a le maintien de l'ordre mais aussi la lutte contre les incendies, la sécurité civile, la lutte contre le terrorisme ou la régulation des transports. Ensuite, il faut une autorisation par le préfet, pour une période maximale de trois mois. Le drone lui-même est limité dans l'espace, dans un quartier ou une zone où il y a une manifestation ; et dans la durée, parce que ça ne peut pas être en permanence mais pendant la durée de la manifestation ou de l'événement.

Ensuite, il y a un certain nombre de restrictions, il ne peut pas y avoir notamment de captation sonore. Il ne peut pas y avoir non plus de reconnaissance faciale. Dans l'immédiat, il n'y a pas de système algorithmique qui soit associé à ces drones. Et puis il y a un certain nombre de précautions qui doivent être prises aussi, mais qui sont plus complexes, notamment le fait que normalement on ne filme pas à l'intérieur des domiciles privés. Mais un drone qui surveille la voie publique, par la force des choses va forcément filmer sur les balcons, dans les jardins ou à travers les fenêtres. En théorie, ces images privées sont censées être effacées dans les 48 heures. Plus largement, normalement le drone ne doit pas enregistrer de manière permanente et les images captées sont censées être effacées après sept jours, sauf s'il y a des procédures judiciaires.

Pour vous, ces restrictions sont-elles suffisantes pour garantir les libertés publiques ?

Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de garanties qui ont été apportées parce qu'il y a eu des recours qui ont été faits en 2020 et que le Conseil constitutionnel a été saisi. Donc, il y a un encadrement qui a été apporté. Néanmoins, je pense que c'est plus largement la philosophie de la surveillance de l'espace public par les drones qui pose question. On voit qu'en l'espace d'un mois, les drones ont été utilisés à une cinquantaine de reprises pour des événements importants où effectivement, il peut y avoir des risques pour l'ordre public, mais aussi pour des événements insignifiants. On a l'impression que les préfets ont très rapidement pris l'habitude d'utiliser des drones, d'ailleurs pas toujours en respectant le cadre légal. Des tribunaux administratifs ont suspendu certains arrêtés et parfois même des arrêtés ont été publiés après l'utilisation des drones [alors que la loi oblige à publier l'arrêter 48 heures avant l'utilisation, ndlr].

Donc, on voit que la mise en œuvre n'est pas totalement satisfaisante dans l'immédiat. Mais surtout on change notre rapport à la surveillance. Avec un drone, elle est panoptique, c'est une surveillance globale à 360 degrés de l'espace public. Et certains quartiers aujourd'hui à Nice, à Dreux ou aux Lilas, vont être surveillés en quasi permanence par des drones. Donc il y a des motifs officiels de surveillance des rodéos urbains, d'un certain nombre de trafics, l'affrontement de bandes, mais on voit très bien qu'à travers la surveillance de ces événements là, on va aussi surveiller très largement des quartiers, des populations.

Pour lutter contre la criminalité, je veux bien que pour démanteler un réseau de trafiquants de drogue, un drone puisse avoir une utilité. Mais en revanche, quand vous allez utiliser des drones en permanence sur des quartiers, je pense qu'il va y avoir une adaptation des comportements, tout simplement : on se grime le visage, on utilise des parapluies... la délinquance va s'adapter. On va installer une forme de surveillance permanente avec des effets de bord. C'est ça qui m'inquiète du point de vue des libertés.

Nous allons devoir nous habituer à être surveillé par des drones progressivement un peu partout ?

On va devoir s'y habituer. En quelques jours, depuis la décision du Conseil d'État qui a validé le décret, ce mercredi, on voit que l'on a une multiplication par les préfets de l'utilisation de drones, Que ce soit pour un spectacle au Stade de France [le concert de Beyoncé ce vendredi, ndlr], mais aussi pour d'autres événements. Donc, à la moindre manifestation, quand il va y avoir un festival, une rave-party, quand il va y avoir les feria de Nîmes, tous ces événements là, systématiquement, il y aura des drones. Pareil, à chaque déplacement du chef de l'Etat, on a l'impression qu'il y a un drone qui le suit. Je crois que la guerre des drones, comme certains pouvaient l'appeler, a été perdue.