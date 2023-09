"La bague au doigt'" d’Eva Ionesco, un portrait hallucinant de Simon Liberati

Celle que Simon Liberati avait glorifiée dans son livre Eva, fait un portrait hallucinant de son ancien époux. Il n'a pas simplement eu une liaison avec la toute jeune fiancée de son fils à elle, il a aussi des fréquentations douteuses, notamment avec Alain Soral, qui fait volontiers le salut nazi à la maison, il prend la défense de Gabriel Matzneff, abuse des stupéfiants et de l'alcool, vole les propres souvenirs d’Eva pour écrire ses livres. Il l'insulte, la méprise, la menace avec une hache. Après avoir été abusée et manipulée par sa mère photographe, Eva Ionesco l'aurait donc été également par son compagnon écrivain.

Pour Jean-Claude Raspiengeas de La Croix, ce livre est une purge

Jean-Claude Raspiengas y a surtout vu un livre sur la captivité amoureuse, sur un désamour de plus en plus violent, sidérant et hallucinant : « Ce qui est raconté dans ce livre est assez fou. Dès qu'ils se rencontrent, il la tabasse boulevard Saint-Germain et sans tarder, il lui fait comprendre que c’est la femme de sa vie, que ça ne va pas être sa fête, et elle en redemande. C'est ça qui est fou. Elle insiste sur son amour pour lui presque jusqu’aux dernières pages. Elle sait que Simon Liberati a une réputation, tout le monde sait qu'il a déjà fait la même chose avec ses précédentes femmes. Et puis, il a une sorte de vénération pour Hitler, Charles Manson, c’est un peu 'bienvenue chez les tordus'. »

Le journaliste de La Croix déplore également un manque de style : « Ce livre est une purge, c’est assommant, c'est interminable. On a l'impression d'assister à une soirée diapos chez de vagues connaissances. Elle allonge des scènes comme dans les séries sirupeuses américaines, ça n'en finit pas, et ça baigne dans une complaisance. »

Arnaud Viviant de Transfuge a pensé au film "Anatomie d’une chute" en le lisant

« L'éditeur a fait le choix de mettre en quatrième de couverture que c’est un grand roman d'amour. Pour moi, ils sont au niveau de Liz Taylor et de Richard Burton. D'ailleurs, j'ai le sentiment que dans deux ans, ils vont se remarier, qu’ils écriront un livre sur le remariage avant de se séparer à nouveau. » En lisant ce livre, le journaliste de Transfuge a pensé au film Anatomie d’une chute de Justine Triet : « D’une certaine manière, c’est la même histoire. Dans un couple, quand il y a deux écrivains, il y en a au moins un de trop, c'est ce que racontent le film et ce livre, parce qu’ils sont tous les deux dans ce désir d’écrire. »

Pour Ilana Moryoussef de France Inter a lu un livre stupéfiant et suffocant

La journaliste de France Inter a perçu ce livre comme la descente aux enfers d'un couple : « Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle ne se ménage pas. Elle n'est pas du tout à son avantage. Ils sont en tout cas tous les deux sérieusement atteints et j'ai le sentiment qu'il y en a un qui est pervers et l'autre qui est hypersensible. » Ilana Moryoussef a eu l’impression de suffoquer en lisant ces 500 pages : « C’est un livre sur la difficulté à se déprendre d'une relation dont elle sait pertinemment qu'elle l'a détruit et qu'elle est toxique. Quand elle découvre sa trahison, sa transgression, elle lui demande quand même de corriger l'orthographe de son livre. C'est stupéfiant. »

Pour Frédéric Beigbeder du Figaro Magazine, Eva Ionesco a un style unique entre Alain Pacadis et Edith Piaf

Frédéric Beigbeder est dans une situation embarrassante, il est l'ami des deux, il a été l’éditeur de Liberati et a défendu les deux premiers livres d’Eva : « Quand on a des amis qui se séparent aussi violemment, on est sommé de choisir son camp et je n'en ai pas envie. Je trouve que les deux sont de très bons écrivains, et que dans celui-ci il y a vraiment un style. Elle mélange la frivolité de genre à la mode avec une gouaille de titi parisienne. C'est à la fois Alain Pacadis et Edith Piaf. Eva a quelque chose de très émouvant depuis ses débuts, c’est une vraie romancière. »