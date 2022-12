La baisse de consommation de gaz et d'électricité se confirme en France

Particuliers et entreprises jouent le jeu. Depuis la fin de l'été, le gouvernement se préparait à l'hiver en incitant les Français à une plus grande sobriété énergétique, dans un contexte tendu par la guerre en Ukraine et les difficultés d'approvisionnement, notamment de gaz. Cet appel a, semble-t-il, été entendu, puisque les consommations ont baissé de 10.5 % pour le gaz depuis le 1er août, et de 9.7 % la semaine dernière sur pour l'électricité. Pour l'instant, l'objectif fixé par le gouvernement de 10 % de baisse cet hiver dans le pays est donc atteint.

Le but affiché est notamment d'éviter les coupures de courant cet hiver, qui pourraient se produire en raison d'une trop grande tension sur le réseau. Malgré les températures négatives de ces derniers jours, ça n'est, pour le moment, jamais arrivé. Une hypothèse de toute façon "ni exclue, ni confirmée", d'après Matignon.

Presque 10% d'économie d'électricité la semaine dernière

Nous vous le disions au début du mois de décembre , la consommation d'électricité était déjà en baisse à l'automne , par rapport à la moyenne des années précédentes, calculée entre 2014 et 2019, hors crise sanitaire. La tendance se confirme, avec un recul de 9,7 % de la consommation d'électricité la semaine dernière (du 5 au 11 décembre), là encore par rapport à la moyenne des années précédentes. Des données issues du gestionnaires du réseau RTE dont s'est félicitée, sur Twitter, la Première ministre Elisabeth Borne.

"Par rapport à la mise à jour précédente, l'effet baissier s'amplifie", souligne le gestionnaire des lignes haute tension françaises, qui publie ses données chaque semaine. Puisque sur les quatre dernières semaines, la baisse est de 9,0%. RTE précise également que "la baisse de la consommation concerne tous les secteurs : industriel, tertiaire et résidentiel". Qui économise le plus entre les ménages et les entreprises ? RTE assure ne pas avoir de données assez précises, pour le moment, pour le savoir.

La baisse de consommation atteint donc quasiment les 10 %, l'objectif qu'avait fixé le gouvernement pour passer l'hiver sans risque de coupures.

Une baisse de gaz de 17 % depuis le 1er août

Du côté de la consommation de gaz, la baisse est encore plus importante, de 17,1 %, depuis le 1er août et par rapport à 2018, a annoncé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle était invitée ce mercredi dans l'émission "Ma France" sur France Bleu . "Depuis le 1er août et en corrigeant les données des variations climatiques, la consommation de gaz hors production d'électricité a baissé de 17,1 % par rapport à la même période en 2018", a ensuite précisé son entourage à France Bleu et à l'Agence Radio France.

Cette baisse de 17,1 % ne comprend pas le gaz utilisé pour alimenter les centrales électriques. Si l'on ajoute cette consommation, on atteint une baisse 10.5 % depuis le 1er août.

Comme pour l'électricité, il s'agit d'une baisse globale. Rien que pour les "secteurs résidentiels et tertiaire", elle atteint 14%, a précisé la ministre. Les "gros consommateurs", comme l'industrie, ont eux fait baisser leur consommation de 22,1%. Comment expliquer cette baisse ? "Il y a pu avoir effectivement le choix d'autres énergies", à la place du gaz, a précisé Elisabeth Borne. "On a constaté que beaucoup de Français sont passés au bois par exemple, ou à l'électricité". Et justement, elle a également annoncé sur France Bleu qu'un "chèque bois", d'un montant de 50 à 200 euros, sera disponible à partir du 27 décembre pour les ménages qui se chauffent au bois.