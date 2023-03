La banque de la Silicon Valley victime de la plus grosse faillite bancaire aux États-Unis depuis 2008

La banque était peu connue du grand public mais elle s'était hissée au 16e rang des plus grosses banques américaines : la SVB, pour Silicon Valley Bank, a fait faillite vendredi, fermée par les autorités américaines.

La banque ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, principalement des acteurs du secteur des nouvelles technologies. Fin 2022, elle comptait 209 milliards de dollars d'actifs et 175,4 milliards de dépôts. Mais jeudi, la banque a annoncé qu'elle cherchait à lever rapidement du capital pour faire face à des retraits massifs.

Une annonce qui a entraîné un vent de panique parmi les clients de la banque... et donc des retraits encore plus massifs. La SVB a annoncé avoir vendu pour 21 milliards de dollars de titres financiers, perdant au passage près de deux milliards. Cette faillite est la plus grosse depuis celle de la banque Washington Mutual en 2008.

Les dépôts garantis jusqu'à 250 000 dollars seulement

L'Agence américaine de garantie des dépôts, la FIDC, a pris le contrôle de l'établissement. Sur la devanture du siège de la banque, à Santa-Clara en Californie, un écriteau de la FIDC indiquait aux clients qu'ils allaient pouvoir, à partir de lundi, retirer jusqu'à 250 000 dollars – ce qui correspond à la limite garantie par l'agence. "Ce n'est pas bon : beaucoup des plus grandes sociétés ont des dépôts très élevés ici", a déploré un client, sous couvert d'anonymat.

Lundi, la banque, sous contrôle de la FIDC, devrait rouvrir sous un nouveau nom. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a convoqué plusieurs régulateurs du secteur de la finance pour leur faire part de sa "pleine confiance", estimant que le secteur bancaire était "résilient". Les analystes estiment que le risque d'un incident majeur est "faible" – car depuis la crise financière de 2008, les garanties exigées de la part des banques ont été renforcées.

Des cryptomonnaies touchées

Les quatre plus grandes banques américaines ont perdu 52 milliards de dollars en bourse jeudi, après les annonces de la SVB, et ont été suivies par des banques européennes. Mais dès vendredi, les cours en bourse des plus grandes banques reprenaient des couleurs et repartaient à la hausse. La situation semble plus compliquée pour des banques plus petites ou plus spécialisées : Signature Bank, une banque proche du secteur des cryptomonnaies, a par exemple perdu 23%.

Dans ce secteur des cryptomonnaies, la faillite de la SVB a des conséquences directes : l'USDC, une cryptomonnaie dite "stable" car indexée sur le dollar, a montré aussi des signes de chancèlement. Le créateur de ce "stablecoin", Circle, a annoncé qu'il avait laissé 3,3 milliards de dollars dans les caisses de SVB, n'ayant pas réussi à les retirer. La cryptomonnaie a ainsi perdu son ancrage au dollar et s'est effondrée. Samedi, à la mi-journée, elle ne valait plus que 0,85 dollar.