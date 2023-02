La Banque Populaire se retire du Vendée Globe 2024, après l'éviction polémique de Clarisse Crémer

La Banque populaire renonce à participer l’édition 2024 du Vendée Globe, après l’éviction polémique de la navigatrice Clarisse Crémer . Ce sponsor historique de la compétition ne prendra pas le départ d'une des plus célèbres courses au large du monde, même pas avec un autre skippeur.

Du fait d'un changement de règles, Clarisse Crémer risque de ne pas obtenir assez de points pour se qualifier à temps. Son sponsor avait choisi de "remplacer" la navigatrice. "Banque populaire considère aujourd'hui que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir aborder sereinement le Vendée Globe et annonce son retrait de l'édition 2024", peut-on lire dans un communiqué .

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Elle est maman depuis quelques mois

"Banque Populaire regrette la situation actuelle et comprend l'émotion qu'elle a suscitée auprès du public", indique le groupe, précisant qu'il poursuivra "son engagement dans la voile". Clarisse Crémer a donné naissance à une petite fille en novembre dernier, ce qui l'a "empêchée d'être présente sur les courses qualificatives pendant un an", et donc d'accumuler suffisamment des points pour espérer se qualifier, selon les nouvelles règles du Vendée Globe. "C'est une situation assez déchirante", répond la Banque Populaire, qui dit avoir " beaucoup essayé de trouver des solutions ".

"Engagée depuis plus de 30 ans dans le monde de la Voile, Banque Populaire continuera d’accompagner partout en France les clubs, les écoles, les équipes de France de voile et son Team de course au large sur tous les océans du monde", assure la Banque populaire.