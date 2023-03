La bataille entre un internaute et Matignon autour des "49,3k" followers d'Elisabeth Borne sur Instagram

Le recours au 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites ne cesse d'agiter le pays. Les manifestations s'enchainent partout en France et plusieurs groupes de députés ont déposé des motions de censure . D'autres ont voulu marquer le coup de manière plus originale. En effet, un canular a permis à la Première ministre Elisabeth Borne d'avoir très précisément "49,3k" abonnés sur son compte Instagram, en référence à cet article de la Constitution très contesté.

"Si ce tweet atteint 50 likes, j'envoie 27k faux abonnés"

Tout est parti d'un tweet ce dimanche après-midi d'un certain @EstChauve. Dans son tweet, il y a une capture d'écran du compte Instagram de la Première ministre accompagnée de ce message : "Si ce tweet atteint 50 likes, j’envoie 27k faux abonnés à Borne pour qu’elle ait exactement 49.3k abonnés." A ce moment là, le compte Instagram d'Elisabeth Borne n'affiche alors que "12,3k" abonnés. L'internaute fait toutefois une faute de frappe puisqu'il manque alors bien 37 000 abonnés et non 27 000 pour arriver à 49 000 "followers".

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"J'ai fait sauter le compte d'Elisabeth Borne"

Cette initiative semble faire des heureux puisque le tweet est très apprécié et affiche désormais 25 000 "j'aime" et a été retweeté près de 2 000 fois. Vu le succès, chose promise chose due, l'internaute met en marche son stratagème ce dimanche soir. A 20h01 précisément, il publie un nouveau tweet "Ca arrive", avec une photo où l'on voit un lien qui permet d'acheter sur un site 37 000 abonnés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Puis à 20h08, ça y est, le canular est achevé, le compte Instagram de la Première ministre affiche "49,3K". "Félicitations pour vos 49,3k" écrit l'internaute en identifiant Elisabeth Borne. "J'ai fait sauter le compte d'Elisabeth Borne " se réjouit quelques heures plus tard l'internaute. Si elle a amusé les réseaux sociaux, cette plaisanterie n'a probablement pas été du goût de l'équipe de la Première ministre, qui a fait passer dans la soirée son compte en privé. Cela permet au gestionnaire du compte de choisir qui le suit. Le nombre d'abonnés a ensuite diminué petit à petit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En ce lundi après midi, le compte a désormais 28,8k abonnés. L'entourage d'Elisabeth Borne, dénonce auprès de Libération "une action malveillante et organisée", "37 000 comptes se sont abonnés en l’espace de cinq minutes."

Le compte Instagram d'Elisabeth Borne affiche ce lundi après-midi 28,8k abonnés et, est toujours en privé. - Capture d'écran

Des internautes proposent de faire de même avec d'autres ministres

En tout cas l'initiative a tellement plu que selon @EstChauve, beaucoup de personnes sont nombreuses à lui demander de faire de même avec d'autres personnalités. "Vous me demandez d’envoyer des faux abos à trop de gens. Je vais ouvrir un paypal si ça continue". Un autre internaute se dit même "chaud d'envoyer 20 balles pour faire la même" à Olivier Dussopt, le ministre du Travail et à Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. "T'es un génie, faudrait faire ça avec tous les ministres", dit également un autre internaute.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise