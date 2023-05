La BD met les pieds dans le plat à la Maison de la radio et de la musique : un avant-goût d’Angoulême 2024

Que mangera-t-on à l’avenir ? En amont de l’exposition qui aura lieu Festival international de la bande dessinée en janvier 2024 à Angoulême, la Cité de la BD a demandé à des auteurs et autrices de bien vouloir donner leur vision de la cuisine de demain. Pour cela, elle a adjoint à chacun et chacune un chef.

De ces mariages, organisés par Marine Bidaud (ancienne directrice associée du Fooding) grâce à sa fine connaissance du milieu gastronomique, sont nées des histoires courtes en BD. Les originaux des dessinatrices ornent joyeusement le hall de la Maison de la radio et de la musique qui mène de l’accueil à l’Agora. Bonne nouvelle, l’alimentation de demain, sera peut-être chimique, audacieuse, féminine, ou passera par un retour aux sources…

Publicité

L’alimentation dans la bande dessinée

À réécouter : Angoulême, véritable capitale de la BD Le zoom de la rédaction Écouter plus tard écouter 4 min

Pourquoi s’intéresser à la nourriture en BD ? L’alimentation est omniprésente dans le neuvième art, rappelle le co-commissaire Mathieu Charrier : « Dès le début du XXe siècle, Winsor McCay publie sa série de comics strips Cauchemars de l’amateur de fondue au Chester. On a par ailleurs toutes et tous en tête les banquets qui concluent chaque album d’Astérix, la bouteille de whisky du capitaine Haddock, la morue aux fraises à la chantilly cuisinée par Gaston Lagaffe, ou la réplique culte d’Averell, le plus grand des Dalton répétant : « Jo, quand est ce qu’on mange ? ».

L’alimentation dans le 9e art, une façon de parler de soi

Parler avec quelqu'un de ce qu'il ou elle aime manger est très révélateur de la personne. « Parler d’alimentation, c’est parler de soi » explique Aurélia Aurita. L’autrice a commencé en gastronomie en évoquant la passion culinaire de Benoît Peeters. Elle a ensuite évoqué le sujet pour raconter son retour à la vie après un cancer du sein dans La vie gourmande, en détaillant la dimension très charnelle de la cuisine.

En observation chez le chef Pierre Gagnaire, elle repère le coup de main de Désiré tournant des mottes de beurre comme "s'il caressait les seins d'une femme", et les doigts vigoureux de Ricardo qui "la prenait aux tripes". Pour les planches présentées à la Maison de la Radio, elle est retournée à La Grenouillère chez Alexandre Gauthier : « On ne pourra plus manger exactement les mêmes choses qu’avant le réchauffement climatique. Dans ma BD, j'ai repris une blague du chef qui a créé une île flottante baptisée "l'iceberg". Je voulais montrer qu’on peut affronter ces épreuves avec beaucoup d'humour. »

Des points communs entre le 9e art et la gastronomie

La bande dessinée et la cuisine ne sont pas si éloignées. Très pragmatique, Aurélia Aurita évoque l’aspect chronophage de ces deux arts : « Cuisiner prend du temps. Et nous, sur une BD, on ne compte pas nos heures - je peux rester 12 heures sur une planche. Dans les coulisses des restaurants étoilés, les journées atteignent 14 heures. » La créativité est l’autre point commun : « A un certain niveau, quand on leur donne la possibilité de s'exprimer, les chefs peuvent livrer dans leurs plats des éléments tellement uniques et intime que cela s’apparente à de l’art. Mon binôme de BD, le chef Alexandre Gauthier, le dit souvent : « Quand tu manges ma cuisine, c'est moi que tu manges ». La cuisine est un art accessible à tous. Il suffit de se donner du temps. »

Croquez, la BD met les pieds dans le plat - mise en bouche à la Maison de la Radio et de la musique

Aller + loin

Ces planches seront présentes, avec celles de leurs homologues masculins, dans un catalogue à paraître au moment de l’exposition à Angoulême. Avec :

Aurélia Aurita (autrice et illustratrice - Comme un chef de Benoit Peeters, 2018 & La Vie Gourmande, 2022, Ed. Casterman) et Alexandre Gauthier (chef de La Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil, 62170 - 2 étoiles Michelin)

Sole Otero (autrice et illustratrice argentine - Naphtaline, Ed. Ça et là, 2022, prix du public Angoulême 2023) et Mauro Colagreco (chef italoargentin à la tête du Mizarur à Menton - 3 étoiles Michelin, élu meilleur restaurant du monde en 2019)

Maelle Réat (autrice et illustratrice, Ed. Exemplaire) et Tatiana Levha (cheffe philippine à la tête du Servan et de Double Dragon, Paris 11e)

Emilie Gleason (autrice et illustratrice, prix Révélation FIBD 2019 pour Ted, drôle de coco, Ed. Atrabile, 2018) et Alix Lacloche (cuisinière et chroniqueuse)

Anne Simon (autrice et illustratrice, prix Jeunes Talents 2004 au FIBD) et Manon Fleury (cheffe du Mermoz, Paris 8e, puis résidente au Perchoir Ménilmontant en 2021 et au Châlet des Iles, Paris 12e, en 2023)

Léa Murawiec (autrice et illustratrice, Fauve du Public 2022 pour Le Grand Vide, Ed. 2024, 2021) et Chloé Charles (cheffe indépendante engagée, ancienne candidate à Topchef 2021)

Coco (illustratrice, dessinatrice de presse pour Libération et Charlie Hebdo) et Bertrand Grébaut (chef du restaurant Septime, Paris 11e)

À réécouter : L'Atelier culinaire d'Alain Passard Le Grand Atelier Écouter plus tard écouter 54 min

L’exposition ira également à la Cité de la Gastronomie à Dijon.