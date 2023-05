La bohème de Puccini au théâtre des Champs-Elysées du 15 au 24 juin 2023

Chef-d’œuvre de Puccini et opéra parmi les plus populaires du répertoire lyrique, La Bohème raconte l’amour impossible entre le poète Rodolfo et la frêle Mimi, au XIXe siècle. L'administrateur de la Comédie-Française, Eric Ruf, dévoilera sa vision du Paris des artistes et des petites gens, tandis que le talentueux jeune chef italien Lorenzo Passerini fera ses débuts parisiens à la tête de l**'Orchestre National de France**, sur la scène du théâtre des Champs-Elysées .

Eric Ruf en dit quelques mots :

« On associe souvent la vie estudiantine à la vie de bohème car comment faire exulter sa jeunesse à un âge où la précarité est grande? Nos héroïnes et nos héros ont cette fertile imagination : le brouillon dramatique sert de bûche et l’on apprécie la qualité de la poésie à sa durée de flamme crépitante. Le moindre petit sou se dévore en bande nombreuse. On danse de savants menuets en chambre de bonne et on se fâche sans raison puisqu’on s’aime d’autant plus fort qu’on n’a rien à s’offrir.

Cette bande hétéroclite et magnifique fait la course avec la réalité, tente de la semer, de chicane en chicane, avec toujours cette petite avance de la philosophie. La maladie, inexorable, à laquelle on n’échappe pas justement, viendra cruellement rappeler que la moindre échappée est vouée à l’échec et que la triste réalité, comme on dit, conclut toujours d’un point final. »

Adaptée des Scènes de la vie de bohème d’Henry Murger, l’œuvre parut en feuilleton dans le journal parisien Le Corsaire entre 1845 et 1849 et fut représentée peu de temps après sous une forme dramatique au Théâtre des Variétés.

La version de Puccini donne naissance à la fragile figure de Mimi. Le grand public y voit l’image de toute une époque, celle du Paris de l’insouciante jeunesse estudiantine et artistique au tournant du siècle. Debussy lui-même déclara « Je ne connais personne qui ait décrit le Paris de cette époque aussi bien que Puccini dans La Bohème ». Au-delà du réalisme, Puccini est avant tout un maître dans l’art de construire une trame mélodique d’une grande intensité et au lyrisme généreux.

L'histoire se déroule dans une mansarde où quatre jeunes artistes vivent dans la pauvreté : Rodolfo, l'écrivain, Marcello, le peintre, Schaunard, le musicien, et Colline, le poète. Ils espèrent tous une vie meilleure. Deux couples se forment : Rodolfo et Mimi, sa voisine couturière, ainsi que l'exubérante Musetta et Marcello. Malgré la misère matérielle et physique qui les entoure, la faim, les loyers impayés, la maladie, l'opéra est rayonnant de vie, de gaîté et de poésie. Le quotidien des jeunes artistes est fait de rêves, d'espoirs, de déceptions et de mélancolie.

La jeune soprano Selene Zanetti incarnera Mimi, rôle dans lequel elle a déjà brillé à Venise, Stuttgart et Naples. Rodolfo sera interprété par le ténor samoan Pene Pati, qui a récemment triomphé à l’Opéra de Paris dans L’Elixir d’amour et en Roméo à l’Opéra-Comique. Les autres rôles sont servis par une distribution de premier ordre, avec notamment Alexandre Duhamel en Marcello et Francesco Salvadori en Schaunard, tous deux récemment entendus au TCE (le premier dans La Périchole, le second dans le diptyque Le Rossignol / Les Mamelles de Tirésias). La jeune Amina Edris, qui a chanté en décembre dernier le Requiem de Mozart, incarnera Musetta.

Pour cette nouvelle mise en scène, Eric Ruf s'est entouré de ses collaborateurs de longue date : Christian Lacroix qui créera les costumes et Bertrand Couderc pour les lumières. Lorenzo Passerini, à la tête de l'ONF, mettra sa fougue et son énergie au service de ce chef d'œuvre de Puccini, pour lequel il a remporté un grand succès à l'Opéra du Capitole de Toulouse en novembre dernier.

►►► Distribution

Lorenzo Passerini | direction

| direction Eric Ruf | mise en scène et scénographie

| mise en scène et scénographie Christian Lacroix | costumes

| costumes Bertrand Couderc | lumière

Avec

Selene Zanetti | Mimi

| Mimi Pene Pati | Rodolfo

| Rodolfo Alexandre Duhamel | Marcello

| Marcello Francesco Salvadori | Schaunard

| Schaunard Guilhem Worms | Colline

| Colline Amina Edris | Musetta

| Musetta Marc Labonnette | Alcindoro / Benoît

| Alcindoro / Benoît Rodolphe Briand | Parpignol

Orchestre National de France

Chœur UNIKANTI - Maîtrise des Hauts-de-Seine | direction Gaël Darchen