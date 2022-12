La campagne au Théâtre du Rond-point du 5 au 22 janvier 2023

Résumé : Ils fuient les bruits de Londres, les conforts bourgeois et un passé trouble qu’ils déchiffrent à peine eux-mêmes. Richard, médecin, et sa femme, Corinne, s’installent à la campagne, rêvent d’une vie tranquille, bucolique. Mais Richard ramène dans leur intimité Rebecca, une jeune femme qu’il dit avoir trouvée inconsciente sur le bord de la route. L’atmosphère vire au polar noir, thriller d’un trio en proie aux doutes, à la résurgence des secrets lointains. Les énigmes de la jeune fille lézardent l’équilibre fragile du couple. Sur le sol, dans l’ombre, une sacoche, une seringue…

La campagne - Giovanni Cittadini Cesi

Le scénographe, Sylvain Maurice nous en dévoile quelques aspects :

« Crimp est un dialoguiste exceptionnel. Il propose par conséquent un « théâtre associatif » qui rend le spectateur actif, au présent. Ainsi sommes-nous en permanence en questionnement, à l’intersection de choix multiples : quel est le secret du couple ? Pourquoi sont-ils partis à la campagne ? Que veut Rebecca ? Que connait le personnage de Morris, qui ne cesse d’appeler au téléphone ? Et toutes ces questions s’entremêlent en effet un peu comme un polar avec un dénouement inattendu… »

► Extrait

Est-ce qu’elle est vivante ?

Évidemment qu’elle est vivante. Ça veut dire quoi, ce genre de question ?

Eh bien, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si elle est vivante.

Évidemment qu’elle est vivante. Elle dort. (...)

Parce que pourquoi l’as-tu amenée ici ? Pourquoi diable l’as-tu amenée ici ?

C’est mon métier que de l’amener ici.

Ton métier ! C’est ton métier d’amener une inconnue dans notre maison au milieu de la nuit ?

Il reprend :

« Son sujet principal est certainement la cruauté et même la perversion, non seulement sur le plan individuel mais aussi sur un plan social et systémique. Crimp tisse, de façon discrète et silencieuse, une toile d’araignée où les personnages se trouvent déshumanisés : ils doivent, s’ils veulent se libérer des pièges qui leur sont tendus, se faire violence à eux-mêmes, tellement ils sont sous influence et sous emprise. Et cette vision est d’autant plus forte qu’elle ne concerne pas seulement le couple : Crimp suggère que les êtres humains sont en permanence confrontés à l’asservissement, agi ou subi…

Ses dialogues en particulier, qui s’organisent essentiellement dans cette pièce comme un jeu de questions/réponses au cœur du quotidien, ouvrent sur des abîmes. La langue de Crimp fonctionne comme un jeu qui tournerait mal, sans qu’on ait cherché ce déraillement et ce vertige…

Le couple, qui au départ semble très heureux dans cette installation à la campagne, se retrouve finalement dans un huis-clos : la nature, vécue d’abord comme émancipatrice, les enferme. Il est fait en particulier mention d’une pierre le long d’un chemin, qui renvoie au froid et à l’insensibilité, et finalement à la mort des affects…

Quels sont les conflits cachés, les grands et les petits mensonges que l’on s’autorise pour que « cela tienne » ? Peut-on lire dans l’âme de son conjoint ou de sa conjointe ? Est-ce qu’on connaît jamais vraiment l’autre, ou bien reste-t-il un étranger, une étrangère, malgré une vie partagée pendant de nombreuses années ? Y-a-t-il un hiatus entre la communauté que forme le couple, notamment pour élever des enfants, et la sexualité ? Les pulsions trouvent-elles à s’épanouir et/ou à se canaliser dans la vie à deux, ou bien faut-il aménager un autre espace social, domestique ou sexuel en dehors du binôme traditionnel ? »

Propos recueillis par Pierre Notte

► Distribution

De Martin Crimp

Traduction Philippe Djian

Scénographie Sylvain Maurice

Avec Isabelle Carré, Yannick Choirat, Manon Clavel