La carte de France des piscines fermées "à cause de la crise énergétique"

C'est une nouvelle conséquence de la hausse des prix de l'énergie. Des piscines publiques commencent à fermer leurs portent en France. Depuis lundi, l'entreprise Vert Marine a fermé 29 piscines partout en France, de Granville à Cassis, selon les informations disponibles sur son site Internet. Elle gère au total 90 piscines et patinoires, toutes en délégation de service public.

La société a profité de cette annonce pour lancer un appel "aux instances locales et gouvernementales afin de prendre les décisions nécessaires et inédites pour revenir à des coûts supportables de l'énergie".

Publicité

29 piscines publiques fermées sur 4.000

Pour le moment, seule l'entreprise Vert Marine a annoncé qu'elle fermait des piscines dans le pays. Le nombre d'établissements fermés reste donc très minime, puisqu'on compte quelque 4.000 piscines publiques en France. Parmi les villes concernées par une fermeture : Saint-Dizier, Limoges, Montauban ou encore Roye.

Empêchés de "mener à bien nos missions de service public"

"Les hausses du coût de l'énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd'hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement", fait valoir l'entreprise pour se justifier. Elle assure dans le même communiqué que "si cette hausse était impactée sur le prix d'entrée dans les établissements, ces derniers seraient multipliés par 3. C'est impensable !"

Environ 10% des 4.000 piscines publiques françaises sont gérées via une délégation de service public et non directement par la collectivité où elle est implantée. Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores qui subissent de plein fouet la hausse des prix.

Le message publié par Vert Marine sur les sites des piscines fermées temporairement. - Capture d'écran

La Fédération de natation demande leur réouverture "immédiate"

Au lendemain de l'annonce de Vert Marine, la Fédération française de natation (FFN) a demandé mardi la réouverture "immédiate" de la trentaine de piscines fermées*. "Pourrait-on accepter d'un maire qu'il ferme une école pour des motifs économiques ?"*, s'interroge notamment la FFN dans un communiqué. "Ces fermetures ont des conséquences directes pour l'ensemble des enfants et adultes qui ne pourront pas apprendre à nager", ajoute-t-elle.

Une réaction partagée par certains élus concernés par ces fermetures, comme le maire de Mantes-la-Jolie. "J’attends de la communauté urbaine qu’elle établisse un audit juridique de la délégation pour connaître les droits et les devoirs du délégataire qui, par définition, est là pour supporter les risques à la place de la collectivité", explique au Parisien Raphaël Cognet. Il a appris la nouvelle quelques heures seulement avant la fermeture de la piscine.

D'autres piscines baissent la température de l'eau

Dans d'autres piscines, pour éviter la fermeture mais ne pas trop augmenter la facture, on baisse la température. À Échirolles, en Isère, la température de l'eau est passée depuis début juillet de 27 à 25 degrés à l'extérieur, et de 27,5 à 26 à l'intérieur. Un degré en moins représente une économie de 7%, selon la ville qui gère l'établissement. À Bourges, la température du basin de l'une des deux piscines a été baissé de 0,5 degrés, quand le maire Yann Galut envisage de laisser la piscine de quartier, "peu fréquentée", ouverte seulement pour les scolaires et pendant les vacances d'été.

D'autres décident effectivement de réduire les amplitudes horaires des piscines. Dans l'agglomération de Montpellier, les piscines de Lansargues, Palavas-les-Flots, Mauguio et La Grande Motte devront "fermer un jour par semaine" afin de "faire face à l'augmentation des prix de l'énergie", a fait savoir l'agglomération.