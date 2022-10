La carte des régions les plus touchés par les pénuries de carburants

L’Ile-de-France est la région la plus touchée par les pénuries de carburant, selon les chiffres publiés lundi soir par le ministère de la Transition écologique. 40,9% des stations-service sont concernés par des soucis d’approvisionnement. La Bourgogne Franche-Comté (40,5%) et le Centre-Val-de-Loire (37%) sont également confrontés à des pénuries importantes, selon le site prix-carburants.gouv.fr .

La région Auvergne-Rhône-Alpes doit également faire face à des ruptures de stocks, dans au moins 36,3% de ses stations-services. Si la Corse n’est pas du tout touchée, d’autres régions sont plutôt épargnées, comme la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. Moins de 15% des stations présentent des difficultés.

De nouvelles réquisitions prévues

Lundi, le président Emmanuel Macron a réclamé une solution "le plus vite possible" pour "régler" la crise des carburants. Lundi après-midi, il avait réuni plusieurs membres du gouvernement et la Première ministre Elisabeth Borne. Mais la situation s’améliore selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Elle s’est exprimée lundi après une réunion à l'Elysée. En France, 28,1% des stations-service rencontraient des difficultés lundi, contre plus de 30% la veille.

Mardi matin, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a déclaré que de nouvelles réquisitions de personnels auraient "probablement" lieu mardi. Des sites pétroliers de TotalEnergies bloqués par des grèves fonctionnent au ralenti. Lundi soir, la grève a été reconduite sur les cinq sites du groupe pétrolier déjà bloqués en France (Normandie, Donges, La Mède, Feyzin et Dunkerque). Pourtant, un accord majoritaire sur les salaires a été conclu vendredi entre la direction du groupe pétrolier et la CFDT et la CFE-CGC.