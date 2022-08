"La carte qu'on reçoit sans l'attendre, c'est un tel plaisir" : témoignages de timbrés de cartes postales

Choisir une carte, écrire un petit mot, coller le timbre et trouver une boîte aux lettres. Qui a dit que ce rituel était en voie de disparition ? Malgré l'arrivée des nouvelles technologies et l'omniprésence des réseaux sociaux, des milliers de Français continuent d'envoyer des cartes postales. Les deniers chiffres connus nous viennent de l'Union professionnelle de la carte postale, qui assure que pas moins de 74 millions de cartes "touristiques" ont été envoyées en 2019, essentiellement l'été (pour un prix unitaire de 50 centimes en moyenne).

Si pendant des années, elle a servi à communiquer des informations sur son quotidien, la carte postale relève dorénavant plus du plaisir gratuit (ou presque), voire de la passion. Pour envoyer une pensée à ses proches, communiquer avec des inconnus ou apporter du sourire, quinze passionnés de cartes postales racontent à France Inter pourquoi ils n'arrêteront pas d'en envoyer.

Clara, 27 ans : "Je me fais des challenges de cartes"

Clara a accroché une cinquantaine de cartes au dessus de son lit, et en a des dizaines d'autres dans ses tiroirs. - Clara

"J’ai toujours envoyé des cartes postales. Au fil des ans, c’est devenu un réflexe et comme j'ai beaucoup déménagé quand j’étais petite, j'ai toujours envoyé des cartes et des lettres, je pense que ça vient de là. Pendant le confinement, j’ai retrouvé tout un stock de cartes, et j’en ai envoyé à tout le monde. Dans ma chambre, j'ai une cinquantaine de cartes accrochées au mur, et certaines sont anciennes, comme celle d'une amie envoyée en cinquième. Je sais pour chacune des cartes quand elle m'a été envoyée et par qui. Ma passion a relancé l’envie chez des amis, et comme ils savent que j’adore ça, ils m'en envoient.

Je me fais des challenges de cartes : j'en envoie de partout, dès que je pars en week-end. Mon objectif, c’est de trouver des cartes improbables. En ce moment je suis au Portugal et j’ai trouvé des cartes moches, j’ai hâte de les envoyer ! Vous l'aurez compris, j’adore les cartes kitsch (à Prague, j'en ai carrément trouvé avec des paillettes), mais j’en prend aussi des très belles. J'aime aussi envoyer une carte d'une commune que personne ne connaît. J'en envoie au moins dix par voyage. Pour moi, la passion pour la carte postale, ça se transmet. Mon frère a 19 ans, il est sur les réseaux sociaux mais ça ne l'empêche pas d'en envoyer. Pour moi, c’est aussi un moment de pause que tu prends dans tes vacances."

Jeanne, 22 ans : "On s'est jurées de toujours s'envoyer des cartes postales"

"J'ai 22 ans et depuis aussi longtemps que je m'en souvienne j'ai toujours envoyé des cartes postales lorsque je partais en vacances. Ça a commencé quand je signais de mon prénom sur les cartes que mes parents écrivaient. Puis après j'ai commencé à envoyer mes propres cartes postales, à mes ami.e.s, mes grands-parents, etc. Aujourd'hui je le fais toujours. J'adore en envoyer et je sais que lorsque les gens les reçoivent ils sont contents. Avec une amie c'est même une tradition : on ne s'est pas vu en chair et en os depuis un bon bout de temps, plusieurs années même, mais lorsque nous étions petites on s'est jurées de toujours s'envoyer des cartes postales de là où on irait. Et cette tradition se perpétue."

Ismaël, 29 ans : "J'ai envoyé 480 cartes à des inconnus du monde entier"

Ismaël pratique le postcrossing et envoie (et reçoit) des cartes postales du monde entier. - Ismaël

"En 2018, je suis tombé sur ce site de postcrossing, et je me suis mis à écrire à des inconnus. En quatre ans, j'ai écrit environ 480 cartes postales et j'en ai reçu à peu près autant. Souvent, dans les cartes que j'envoie, je vais dire dans quelle ville j'habite, quel est mon métier, et je raconte mes passions. Ce que j'aime, c'est aussi parler de la musique que je suis en train d'écouter quand je parle à la personne. Il y a aussi un petit côté thérapeutique en écrivant ces cartes. Et moi, je reçois des tranches de vie des personnes qui m'écrivent.

Dernièrement, l'une de celles qui m'a le plus marqué, c'est une carte qui arrivait d'Ukraine, pile le jour où la guerre a commencé. Ça fait un gros choc quand l'actualité frappe dans sa boîte aux lettres. Il y a aussi une chinoise qui a vu que j'aimais les mangas, et qui m'a envoyé un tome en édition chinoise d'une série que j'aimais. Quand j'ai commencé à faire ça, c'était pour la surprise de la carte qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, avec la surprise de la carte et du message qui se trouve derrière."

Élodie, 32 ans : "Un vecteur de nouvelles irremplaçable"

Elodie, 32 ans, aime autant envoyer que recevoir des cartes postales. - Elodie

"Carte postales addict depuis longtemps j'aime autant en envoyer qu'en recevoir ! Elles sont la concrétisation d'une pensée lors des vacances, une preuve matérielle, un petit "cadeau" qui reste et à faible coût. Selon le destinataire, on peut jouer avec les codes : jolie carte d'un paysage proposée par un photographe, carte kitch avec paillettes, animaux et paires de fesses, ou encore celle qui a le plus déteint après des mois passés sur le présentoir... Oui, après quelques temps, des jeux se mettent en place entre les correspondants !

Après, le tarif exagéré du timbre modère clairement les ardeurs. Si en colonie j'expédiais des cartes à tout le monde, aujourd'hui, je sélectionne : famille proche et amis qui écrivent aussi, les autres devront se contenter de nouvelles sur les réseaux sociaux. La carte qu'on reçoit sans l'attendre est un tel plaisir, on ne peut s'empêcher de sourire en ouvrant la boîte à lettres, remettant l'ouverture des factures à plus tard. Et, pas question de tricher, il faut deviner l'expéditeur ! Ensuite, elles sont fièrement affichées sur la cheminée comme des trophées, et on repense a chacune des ces destinations, aux aventures vécues, aux mets goûtés, aux langues entendues. Bref, les cartes sont un vecteur de nouvelles irremplaçables dans ma vie !"

Thibault, 35 ans : "J'ai créé un compte Instagram pour partager les cartes d'inconnus"

"Tout a commencé à la Grande-Motte il y a quelques années, pendant un week-end avec des amis, et j'ai une petite passion architecture. Je savais que j'allais aimer mais pas à ce point, et en revenant j'ai cherché à retrouver des photos ou archives qui montrent les débuts de la Grande-Motte, et je suis tombé par hasard sur cette carte postale où on voyait l'intérieur d'un des hôtels. Ça a commencé comme ça, j'ai continué à collectionner ces cartes et on m'en a donné.

Un jour, je me demandais quoi faire de toute cette collection et un ami m'a dit de le partager, j'ai donc créé un compte Instagram pour partager les cartes de ces inconnus. J'aime bien l'idée de raconter des instantanés d'histoires de gens que je ne connais pas et de partager ces petits trucs qui me font sourire. Je me revois écrire ma carte à ma mamie, avec ma maman qui me demandait d'écrire. J'en ai 300 ou 400 des cartes, et encore au moins 200 à partager."

Sauvane, 32 ans : "Je peux passer la journée à chercher LA carte"

"Comme les gens n’ont plus l’habitude d’envoyer des cartes, et que chaque personne est différente, ma mission est de choisir une carte personnalisée pour chacun. En vacances je me met en quête de la carte parfaite, je vais voir les cartes postales dans chaque endroit que je trouve, en plus ça fait un souvenir ! J'adore acheter des cartes postales kitsch et moches, et je peux passer littéralement la journée à chercher LA carte postale.

Il y a quelques années, j’avais lancé un projet artistique en donnant l'adresse d'une boîte postale accompagnée du mot "envoyez-moi une confession sur la carte la plus moche que vous trouverez”. J’aimais le fait que les gens puissent écrire n’importe quoi, et j'ai eu quelques réponses farfelues, comme cet homme qui me disait qu’il était persuadé que les canards étaient télépathes."

Anouck, 35 ans : "J’ai créé un jeu de piste pour mes amis"

Anouck a créé un jeu de piste de cartes postales pour ses amis, en racontant ses vacances. - Anouck

"J'aime bien recevoir des cartes postales alors je me dis que ça doit être pareil pour les autres ! Quand je pars en vacances j'essaie toujours de trouver des cartes du coin (souvent d'ailleurs je reviens avec plein de cartes non écrites), ça fait des souvenir. J'aime bien aussi l'idée de pouvoir se poser, prendre le temps de raconter et d'avoir une pensée pour ses ami.e.s,, timbrer, chercher une boite jaune... Trouver un truc différent à raconter à chacun ! Et puis c'est super de voir sa carte aimantée sur le frigo quand on leur rend visite après !

Je me suis donc dit que ça serait marrant de pouvoir raconter mes vacances en épisodes, en racontant chaque jour de mes vacances sur une carte envoyée à un ami différent à chaque fois. Pour avoir le récit complet, il fallait donc contacter les autres destinataires de mes cartes. J'ai quelques amis assez joueurs que je savais que ça ferait rire, et que ça serait l'occasion aussi de mettre en lien des gens qui ne se connaissent pas forcément. Quand les gens de ne connaissaient pas, il fallait qu'ils osent se contacter. Beaucoup de mes potes n'ont pas compris quand ils ont reçu leur carte, mais comme je m'y attendais les numéros 2 et 3 se sont pris au jeu et ont contacté tout le monde, ils ont adoré !"

Jonas, 30 ans : "Délivrer un peu de sourire"

"J'ai toujours envoyé des cartes postales. Au début pendant les vacances, et finalement j'ai gardé l'habitude de le faire, parce qu'on a tous pleins de systèmes de messagerie, mais on prendra plus le temps de lire une carte postale. J'en envoie une quarantaine par an, comme un clin d'œil aux gens que j'aime bien. J’écris toujours petit pour raconter pleins de choses, et je mets un joli timbre. Pour délivrer un peu de sourire.

J'ai mon top 3 des cartes que j'aime envoyer : d'abord un dinosaure ou un cochon, animaux totem que j'aime beaucoup ; ou une image vintage puisque je travaille dans l'histoire : ou encore la carte la plus moche possible, qui aurait plu à ma grand-mère ! Avant c'était à elle que je les envoyait, et j'ai pris l'habitude de continuer. Je trouve que c’est devenu anachronique en 2022, maintenant qu'on a les réseaux sociaux."

Olivier, 47 ans : "Dès que je me déplace commenter le foot, j'envoie une carte"

"Je suis journaliste de sport depuis 2005 et je commente désormais le Stade Malherbes de Caen pour France Bleu Normandie. J'ai une tante que 81 qui, ancienne agricultrice retraitée dans les Vosges. Je ne la vois pas souvent alors dès que je me déplace dans un autre stade pour commenter, je lui envoie une carte postale. C'est le rituel avant de repartir. Elle en a une demi-douzaine dans sa cuisine, et le reste dans une boîte, la dernière fois qu'on en a parlé elle en avait plus de 200 ! Forcément, je retourner souvent commenter dans les mêmes villes, en ce moment qui évoluent en Ligue 2, alors elle a beaucoup de cartes de Nancy, Nîmes ou Bastia. C'est le fait de penser à elle, à ma tata vosgienne Marie-Thérèse."

Gonzague, 35 ans : "Garder du lien avec des gens qu’on aime"

A chaque vacances, Gonzague envoie toute une série de cartes postales à ses proches. - Gonzague

"Je trouve qu'envoyer des cartes postales, c’est un moyen sympa de garder du lien avec des gens qu’on aime. Il y un petit côté tradition rigolo, et puis plutôt que de poster une 'story' sur Instagram, ça permet de donner des nouvelles et raconter des souvenirs tout en créant des discussions futures. Et puis je crois que j'aime bien le fait que ce soit un geste qui nécessite un effet plus conséquence qu'un simple SMS ou mail."

Louis, 34 ans : "J'ai utilisé les cartes postales pour mon travail"

"Après des études d’architecture, mon goût pour la communication avec les usagers m’a poussé à me tourner vers des travaux de sensibilisation à l’architecture, comme des ateliers avec les enfants. Il m’est apparu que les processus participatifs sont beaucoup plus riches et efficaces que les simples débats entre professionnels. Alors à partir de 2016 à Bogotá, en tant qu’habitant du petit quartier Armenia, situé au cœur de la ville et où les initiatives citoyennes se multipliaient, j'ai pu m'impliquer dans une action collective de quartier. Amateur de cartes postales et curieux de trouver un moyen de les utiliser dans mon travail, j’ai profité du contexte, et le site Chroniques Postales est né .

Avec l’équipe, nous avons développé un outil simple : une carte postale aller-retour pré timbrée à laquelle chacun peut répondre facilement (et donc sans frais). Le but, utiliser le plaisir que l’on prend à envoyer et recevoir des cartes postales pour inviter les habitants et usagers à exprimer leurs envies pour le quartier, en les écrivant et en les dessinant sur ces mêmes cartes. Hormis leur rôle de mémoire collective, les cartes postales sont aussi un outil simple et accessible à tous. N’importe qui, quel que soit son âge, son rôle dans la communauté ou son niveau d’éducation, peut utiliser et ainsi exprimer son opinion.

En résumé : on vous envoie une carte postale pliable. En l’ouvrant vous voyez qu’elle est prête à être renvoyée (affranchie et adresse écrite) à l’expéditeur. Vous n’avez qu’à écrire quelques mots de réponse. À l’intérieur, si vous le souhaitez, vous avec l’opportunité d’annoter un plan ou un dessin et formuler un avis sur les mouvements du quartier. La qualité artisanale et graphique des cartes est accentuée avec l’aide de la sérigraphie qui rend chaque élément unique et accentue le plaisir de recevoir. Nous créons aussi nous nos timbres, tampons et enveloppes afin de pouvoir fonctionner de manière autonome pour un futur projet. Le système et sa fabrication fonctionnent. Ils ne demandent qu’à être appelés pour une prochaine consultation ou démarche urbaine."

Valentine, 34 ans : "Je dessine mes propres cartes postales"

"Depuis plusieurs années, je dessine mes propres cartes postales. J'avais l'envie de prendre ce temps pendant les vacances, d'arrêter de courir, de se poser en terrasse de café et de dessiner ce que je voyais. Je voulais sanctuariser un peu ce moment où je m'arrête et je pose sur un papier ce que je vois autour de moi. C'est comme ça que l'idée de faire des cartes postales est née. J'ai une petite trousse avec une petite palette d'aquarelle et des pinceaux, je peux y passer quelques minutes comme une heure.

J'ai une amie qui a affiché toutes mes cartes postales dans son bureau, elle a 10 ans de mes voyages, c'est assez émouvant. Là par exemple, j'étais en ferme auberge dans les Vosges, alors entre le plat et le dessert j'ai sorti ma trousse et j'ai dessiné les vaches juste à côté pour l'envoyer à ma copine Sophie."

Andrea, 33 ans : "Le plaisir de recevoir une carte entre deux factures"

Voilà l'une des cartes envoyées par Andrea à une amie cet été. - Andrea

"J’ai commencé à envoyer des cartes quand j’étais petite, ma mère m'en faisait écrire à mes grands-parents. Ensuite, j'ai commencé à en envoyer à des copines et je n'ai jamais arrêté. Je choisis toujours mes cartes avec beaucoup de soin en fonction de la personne à qui je l'envoie : par exemple, j'ai une copine qui adore les cartes kitsch donc j'envoie la plus kitsch que je trouve. Sinon j’alterne entre recettes de cuisine, paysages, etc.

J’essaie de plus en plus d’écrire des choses humoristiques, surtout avec les proches que je vois au quotidien, sauf pour ma grand-mère avec qui je suis plus descriptive. Mes proches, ça leur fait plaisir de recevoir mes cartes, ils m’envoient un petit mot quand ils la reçoivent. J'en envoie entre sept et dix à chaque week-end ou vacances. Je reçois aussi quelques cartes postales et dans un sens comme dans l'autre, dans une période où on envoie plus tellement de lettres, c'est aussi pour le plaisir de recevoir une carte postale entre deux factures."

Mateusz, 42 ans : "Trop de messages numériques sans saveur"

"À un moment, je n'ai pas eu envie d'envoyer un SMS ou un message Facebook pour un anniversaire par exemple, alors j'ai décidé de récrire : cartes, lettres, petits mots... Je l'ai fait pour plusieurs raisons. D'abord, on reçoit trop de messages numériques sans saveur, et on ne reçoit quasiment aucune bonne nouvelle dans sa boîte aux lettres. J'en envoie aussi pour le souvenir de la joie de recevoir une carte dans ma boîte aux lettres et la volonté de faire sourire mes proches. J'ai donc acheté cartes, papier à lettre, stylos, timbres, et j'ai commencé à acheter des cartes partout, j'en ai un stock impressionnant maintenant."

Stéphane, 47 ans : "20 ans que j'envoie des cartes à mon ancienne colocataire"

Depuis 20 ans, Stéphane envoie des cartes postales "volontairement vexatoires" à sa colocataire. - Stéphane

"Ça fait tout juste 20 ans que j'envoie des cartes à mon ancienne colocataire, et réciproquement). On était à Montréal à l'époque mais on a tous les deux pas mal voyagé dans le monde et le but de chaque carte est de représenter le moins possible l'endroit visité tout en étant le plus local. Donc ça donne pas mal de parkings, carioles, etc. On a du s'envoyer 20 ou 25 cartes postale, et finalement ce qui nous plaît le plus, c'est l'effort mis dans la recherche d'une carte vraiment vexatoire, qui dit un peut 'je suis dans un endroit que tu imagines très sympa mais tu n'en verras que le plus moche'."