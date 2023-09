La CGT dénonce une vague de "répression syndicale" après la convocation d'un de ses dirigeants

Les relations se tendent entre la CGT et le gouvernement. Sur France Inter, la semaine dernière Sophie Binet dénonçait "la répression syndicale", qui "va trop loin" et son syndicat appelle à manifester ce mercredi matin devant la gendarmerie de Montmorency dans le Val d'Oise, où est convoqué "en tant que personne morale" Sébastien Ménesplier, le patron de la puissante branche Énergie de la CGT.

Ce membre du bureau confédéral du syndicat doit être entendu au sujet des actions menées par les électriciens et gaziers durant la mobilisation contre la réforme des retraites et notamment sur une coupure d'électricité survenue en mars dernier à Annonay, en Ardèche, ville symbolique d'où est originaire le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Environ 2500 foyers avaient été privés d'électricité pendant deux heures.

"Trouver tous les moyens pour calmer les ardeurs"

Le 8 mars dernier, jour de cette coupure d'électricité, Sébastien Ménesplier ne se trouvait pourtant pas en Ardèche. "De mémoire, le 7 mars j’étais dans la Meuse sur un piquet de grève, et le 8 à Montoir. Donc je n’étais pas à Annonay, mais c’est moi qui suis convoqué", se rappelle-t-il. Il va bien se rendre à cette convocation, en audition libre, accompagné de son avocat. Ce qui lui est reproché, selon lui, c'est d'avoir revendiqué cette action au nom de sa fédération. La FNME, branche de la CGT très mobilisée contre la réforme des retraites depuis le mois de janvier.

Impossible pour le responsable syndical de ne pas y voir un choix politique. "Ça fait partie d'une répression qui est très bien organisé par le pouvoir néo-libéral qui est en place. Il y a dans l'audition que je vais subir une recherche de trouver tous les moyens pour calmer les ardeurs des électriciens-gaziers mobilisés fortement lors de la lutte contre la réforme des retraites", estime-t-il, rappelant que sa fédération a également mené, avec succès au final, une fronde fin 2022 afin d'obtenir une hausse des salaires. "Au-delà de moi, ce sont aussi d'autres camarades qui sont convoqués devant les tribunaux : le 15 septembre à Marseille, le 21 novembre à Bordeaux", ajoute-t-il.

Une "répression syndicale" jamais vue depuis la Guerre froide

Ce type d'action n'est pourtant pas nouveau : les coupures d'électricité sont souvent employées comme levier lors des conflits sociaux, rappelle Stéphane Sirot, historien et spécialiste des conflits sociaux. Il cite également les opérations "Robins des bois". Mais les réponses sont de plus en plus fermes. "Je pense par exemple à des agents de RTE qui ont été convoqués et arrêtés chez eux au petit matin pour être présentés devant la GDSI, ce qui là non plus n'est pas banal", détaille l'historien.

Selon lui, "cela dénote une situation qui revient à des périodes où la répression syndicale était particulièrement marquée". Il faut remonter à plus de cinquante ans en arrière et à la Guerre froide pour voir en France un responsable syndical national auditionné par les forces de l'ordre dans le cadre de son mandat, d'après l'historien. Et cela envoie un signal inquiétant pour le spécialiste : "En l'espèce, les entreprises de l'énergie, RTE, Enedis, EDF, ce sont des entreprises qui restent sous le contrôle des pouvoirs publics : on a du mal à imaginer que ces pouvoirs publics ne sont pas en relation avec les directions des entreprises lorsqu'elles décident d'employer les grands moyens en terme de répression des mouvements syndicaux", juge-t-il.

Selon la CGT, plus de 400 de ses militants sont actuellement visés par des poursuites judiciaires pour des actions menées contre la réforme des retraites depuis janvier. Ils sont plus de 1000 si l'on tient compte des menaces de licenciement et des procédures en cours dans les entreprises.

Plusieurs syndicats s'inquiètent

D'autres membres de l'intersyndicale disent aussi constater cette "répression". La FSU note une hausse des signalements dans la fonction publique : "On sait bien qu'un fonctionnaire ne peut pas dénigrer son service mais en revanche, un militant syndical doit pouvoir dénoncer des situations de difficultés, c'est même son travail de faire remonter ce qui ne va pas. Et aujourd'hui on voit que de plus en plus de gens sont mis en cause parce qu'ils seraient allés trop loin", affirme Benoît Teste secrétaire général de la FSU.

Ces pressions, remarque-t-il, provoquent des inquiétudes et n'incitent pas les militants à prendre des responsabilités, notamment dans l'organisation des manifestations, "car ce sont eux qui sont sur le terrain, souvent à faire le tampon dans les cortèges lorsqu'il y a des tensions. Or, on ne fait plus de distinction : on embarque tout le monde."

Ce sentiment est aussi partagé par Simon Duteil, co-délégué de Solidaires. "La répression syndicale peut prendre plein de formes différentes : j'ai en tête des exemples à La Poste avec des conseils de disciplines, dans l'Éducation Nationale avec des mutations forcées", souligne-t-il, estimant que le gouvernement souhaite "criminaliser l'action syndicale".

FSU et Solidaires seront d'ailleurs ce mercredi matin devant la gendarmerie de Montmorency, pour dénoncer la convocation de Sébastien Ménesplier. Ils seront aussi vendredi à Niort, tout comme Sophie Binet, pour le procès de syndicats accusés d'avoir organiser les manifestations de Sainte-Soline, interdites par arrêté préfectoral.