M6 fait marche arrière sur le changement de nom de la chaîne YouTube "Golden Moustache"

M6 a décidé de faire marche arrière. Dans un communiqué publié mardi soir, le groupe note "l'attachement exceptionnel à Golden Moustache" montré ces dernières heures sur les réseaux sociaux et affirme : "Nous vous avons écoutés et allons remettre la page YouTube Golden Moustache telle qu’elle était." Lundi, le nom de la chaîne qui a hébergé pendant près de dix ans les sketchs, courts-métrages et parodies de ce studio de jeunes comédiens, avait été modifié, passant de "Golden Moustache" au nom de la chaîne "M6", sans doute pour bénéficier de sa puissance.

Ce changement avait suscité l'émoi sur les réseaux sociaux, de la part d'anonymes comme d'anciens du groupe. La chaîne "Golden Moustache" disposait jusqu'ici de 3,5 millions d'abonnés, faisant d'elle l'une des chaînes francophones de poids, sans être toutefois parmi les plus suivies. En quelques heures, cette opération malheureuse a tout de même fait perdre 80.000 abonnés (passant de 3,5 millions d'abonnés à 3,46 millions en quelques heures).

Mardi soir, à 22 heures, la chaîne était encore sous bannière M6, mais l'URL avait déjà était modifiée pour "GoldenMoustacheVideo". Tous les contenus produits par l'équipe de Golden Moustache (et qui ont cumulé plus d'un milliard de vues au total) sont toutefois restés disponibles. Seules quelques vidéos relatives au programme "Les traitres" diffusé sur la chaîne privée avaient été ajoutées ces dernières heures. "C'est également pour nous l'occasion de réflechir à l'élaboration de nouveaux projets dans l'ADN de la marque", indique M6 dans son communiqué.

Les belles heures de l'humour sur Internet

Comme le Studio Bagel, Golden Moustache a fait les belles heures de l'humour sur Internet au début des années 2010. Et si les membres de ce collectif ont, depuis quelques années, tracé leurs trajectoires respectives avec parfois beaucoup de succès, cette chaîne a notamment vu passer (plus ou moins longtemps) McFly et Carlito, Freddy Gladieux, Justine Le Pottier, Jérôme Niel, Thomas VDB, Monsieur Poulpe, Éléonore Costes, Laura Felpin ou même Alexandre et Simon Astier. Toujours avec un humour bien particulier, teinté d'une élégance particulière.

La société de production et de création Golden Moustache, lancée en 2012 par M6 et dont Le Monde retraçait l'épopée dans un long format , avait connu le pic de son succès autour de 2015. Sorte de "concurrent" du Studio Bagel (créé quelques mois plus tôt et entré dans le giron de Canal+ en 2014) Golden Moustache avait été placée sous la bannière commune "Golden Network" en 2017, une marque regroupant les contenus jeunes du groupe M6.

Le site web de Golden Moustache avait lui fermé ses portes en décembre 2019 mais la chaîne bénéficiait toujours de cette communauté importante. La production de sketchs avait progressivement diminué pour finalement s'arrêter en 2021. La société Golden Network dissoute, les réseaux sociaux avaient été renommés "Golden".

"Écœurement"

"J'ai fait passer le message aux personnes en charge chez M6 pour leur expliquer l'écœurement que ça suscitait chez les spectateurs et les personnes ayant participé au projet", avait indiqué mardi sur Twitter Julien Josselin, l'un des membres clés de l'équipe de Golden Moustache, avant de relayer, plus tard dans la soirée, le communiqué de M6. Plusieurs internautes regrettaient jusqu'ici "la fin d'une époque", se disant "dégoûtés" par la stratégie du groupe M6. D'autres, enfin, indiquent s'être déjà désabonnés.

"Nous ne conseillons pas ce genre de chose", nous indiquait-on du côté de YouTube mardi midi. La plateforme estimait alors que ce type de changements pouvait entrainer des levées de boucliers, avec un risque de désabonnements massifs (ce qui a été le cas pour la chaîne, qui a perdu plusieurs dizaine de milliers d'abonnés). La plateforme précisait alors à France Inter qu'elle ne pouvait pas intervenir dans ce genre de changements, dès lors que c'est bien le propriétaire de la chaîne qui faisait ce choix.