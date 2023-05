"La Chair est triste hélas", d'Ovidie : "manifeste poignant" ou "impasse existentielle" ?

Ovidie, de son vrai nom Eloïse Delsart, est ex-actrice de films X, devenue autrice féministe de documentaires et d'essais sur la sexualité. Dans ce livre, elle raconte comment, et pourquoi, elle a décidé depuis quatre ans de "sortir de l'hétérosexualité", de "faire la grève du sexe", et plus précisément "une grève de la simulation".

Elle explique : "Je préfère retourner à ma solitude, ce cocon dans lequel je suis préservée de la violence." Ce livre qui n'est, elle le dit d'ailleurs, ni un essai, ni un manifeste, est aussi un texte littéraire dont le début a rappelé à Nelly Kaprièlian, qui l'écrit dans Les Inrocks, le côté direct, punchy de King Kong Théorie , de Virginie Despentes.

Pour Jean-Claude Raspiengeas, un livre qui manque de nuances

Si Ovidie présente ce livre comme un exutoire, comme un texte cathartique, pétri de fureur et de violence, le critique de La Croix Hebdo y voit plutôt le récit à vif d'une impasse existentielle : "Elle dit que les femmes sont condamnées à vivre sous le regard des hommes, pour le désir des hommes. Et elle dit : 'Je n'en tire aucun plaisir ni aucune satisfaction.' Maintenant, le bilan est fait, c'est terminé."

Pour lui, son cri de colère n'est pas loin de devenir un manifeste, à savoir que l'hétérosexualité est un travail gratuit qui ne rapporte rien. Il explique ce qu'il a compris du livre : "Les femmes répondent, explique-t-elle, à l'injonction à se parer pour être belles tout le temps, la presse féminine, la pub, la mode, etc. Et les hommes, ce qu'elle ne dit pas, mais elle les condamne pour ça, deviennent des sortes de loups de Tex Avery, prêts à courir les yeux exorbités. Elle se plaint des hommes, de tous les hommes et c'est là, je trouve, que le bât blesse."

Selon lui, elle a raison sur un point, c'est qu'elle dit que le vrai défi, depuis MeToo, c'est de réinventer le rapport à l'autre. Ce serait vraiment ça l'enjeu ultime aujourd'hui : réinventer le rapport à l'autre.

Mais selon Jean-Claude Raspiengeas, Ovidie fait une généralisation d'un exemple personnel, et le livre, sous forme de déclaration de guerre, souffrirait d'une absence de nuances, même s'il aime tout de même son côté punchy.

Pour Elisabeth Philippe, un texte littéraire poignant

Pour Elisabeth Philippe de L'Obs, on ne peut justement pas lui reprocher de généraliser, car elle parle aussi d'un système, comme la critique l'explique : "Quand on voit les chiffres de féminicides , les chiffres de viols, d'agressions sexuelles qui ne baissent absolument pas, au bout d'un moment qu'est-ce qu'on fait à force de répéter constamment les mêmes choses, d'être toujours dans ce système ? Eh bien oui, on généralise, ou on écrit ce texte qui, je trouve, est plus qu'un manifeste."

C'est un texte vraiment littéraire, selon la critique, extrêmement fin, sensible, qui porte en lui une forme de noblesse : "Surtout que par moments, elle a des formules très classiques font presque penser à Louise Labé quand elle écrit 'Ce texte est la fureur qui m'embrasse et me consume'. Et on voit le feu et les cendres aussi de cette renonciation, parce qu'elle ne fait pas non plus de gaieté de cœur. Et je trouve qu'il y a une forme de noblesse dans son combat. Cette renonciation peut aussi faire penser au non que pose la Princesse de Clèves au duc de Nemours. À ce retrait. Et puis je ne sais pas si vous avez pensé à cette pièce d'Aristophane, Lysistrata, qui traite exactement de ce sujet-là, d'une grève du sexe pour mettre fin aux guerres fratricides."

Elle ajoute : "Ovidie porte la voix de toutes ces femmes. On peut aussi se reconnaître et les hommes devraient prêter attention à cette voix-là. À force de dire : 'oui, ça y est, la parole se libère...' Mais l'écoute, elle, n'est toujours pas là, sinon les chiffres auraient chuté. On n'assisterait pas, encore, à des centaines de féminicides, à des milliers de viols. Il y a un moment, je pense que oui, les mots sont violents, mais parce qu'ils font face à une violence réelle qui ne faiblit pas."

Pour elle, c'est un texte extrêmement poignant, avec une fin magnifique et vraiment déchirante.

Arnaud Viviant voit dans ce livre le double de celui de Beigbeder

Pour Arnaud Viviant, c'est l'exact contrepoint du livre de Beigbeder, Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, et ce sont deux livres réactionnaires et caricaturaux. Selon lui : "c'est une vision binaire qui continue, c'est-à-dire totalement conservatrice, hommes-femmes, de notre humanité. Il faut qu'on arrive maintenant à dépasser ça et à arriver à un point de vue non-binaire sur les hommes et les femmes."

Pour Nelly Kaprièlian, un livre réussi, non dénué d'humour

La journaliste des Inrockuptibles a trouvé ce livre très bien, d'abord très drôle : "Bien sûr que c'est excessif, mais c'est ça qui est marrant. Ça fait des siècles que les hommes sont excessifs. Qu'il y ait une femme qui soit un peu excessive dans un livre, moi je suis désolée mais ça me fait plutôt rigoler. Quand elle dit que les femmes hétéros font toujours l'amour pour quelque chose, pour une contrepartie, l'amour, l'argent, quelque chose... Parce qu'il faut quand même reconnaître que les mecs hétéros baisent mal, c'est pas pour le plaisir qu'elles peuvent faire l'amour."

Elle ajoute : "Vanessa Springora, en parlant de sexe dans Le Consentement , dénonçait un abus. Là, on est au-delà de l'abus, ce n'est pas de l'abus, c'est comment ça se passe dans une relation sexuelle entre adultes consentants, quand il n'y a pas d'abus. Et elle dit qu'on est la plupart du temps déçues, on nous force à être baisables, même la sociabilité, la valeur sociale des femmes, est mesurée à cette aune-là. On en a ras le bol. Tout ça pour quoi ? On passe énormément de temps à se rendre baisables, et ça crée une compétition entre femmes qui est complètement absurde. Et au fond, pour quoi ? Pour nous retrouver au lit avec un homme qui, au fond, ne nous satisfait pas. Donc je vais employer mon temps à autre chose. C'est ce que dit Ovidie quand même, et je trouve ça très intéressant."

Retrouvez ces critiques et toutes les autres dans l'émission du Masque et la Plume