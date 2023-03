"La Chambre des merveilles" : à part Alexandra Lamy, rien de bien merveilleux selon Le Masque

Alexandra Lamy interprète Thelma, une mère célibataire qui travaille dans une boîte de cosmétiques. Elle se promène dans la rue avec son fils de 12 ans, Louis. Et puis à un moment, elle reçoit un coup de fil professionnel. Louis s'éloigne avec son skateboard et il est percuté par une voiture, transporté à l'hôpital, placé dans le coma. Dans les affaires de son fils, Thelma tombe sur son carnet des merveilles dans lequel il consigne les 10 choses à faire avant la fin du monde. Actions que sa mère va vouloir accomplir pour que son fils puisse les vivre par procuration dans cette chambre des merveilles.

Michel Ciment déçu par un film dénué d'inspiration

Non, à la revue Positif, à part le jeu d'actrice d'Alexandra Lamy, on n'a pas du tout adhéré par manque de poésie scénaristique et de mise en scène : "À part Alexandra Lamy qui est bien comme souvent, j'ai trouvé le film extrêmement décevant, parce que la première partie, l'accident émeut d'autant qu'il s'agit des malheurs d'un enfant renversé par une voiture. Mais ensuite, la poésie est tout à fait manquante. Soit c'est d'une liberté totale, ce qui n'est pas le cas du film. Ou alors c'est d'une rigueur extrême, et ce n'est toujours pas le cas du film puisque tout est gratuit. Et je n'ai jamais cru à ces images de rêve dans cette chambre des merveilles. J'ai vu un film extrêmement atone, manquant totalement de vigueur et d'inspiration".

Publicité

Xavier Leherpeur ne sauve que l'interprétation des comédiens

Il faut dire que le critique de 7e Obsession avait déjà été particulièrement effrayé par l'un des films de la cinéaste ("I Love America", 2022) et il n'avait pas très envie de revoir un de ses films : "Ce n'est pas un film de metteur en scène, c'est très clair, c'est purement illustratif. Seuls les trois comédiens, que j'aime énormément et qui s'en sortent vraiment bien, puisque Alexandra Lamy a la capacité d'être à la fois sombre et solaire, lumineuse et anxieuse, puis Muriel Robin et le jeune Xavier Lacaille, qui sont incroyables. Sans oublier la fausse fin heureuse qui m'a surpris et ému".

Une procédé romanesque qui ne colle pas avec le cinéma selon Eva Bettan

C'était infaisable comme adaptation et ça ne fonctionne pas du tout. À l'arrivée, regrette la critique pour France Inter : "Elle fait ce qu'elle peut Liza Azuelos, mais avec un sujet qu'on ne peut pas traiter à l'écran. On ne peut pas avoir un film d'aventures dans lequel on va réaliser les rêves d'un enfant. À l'arrivée, on a un film où l'enfant disparaît au profit d'une mère qui s'engage dans une aventure, c'est redoutable".

Eric Neuhoff ne l'a pas vu

Toutefois, dans sa liste à faire avant de mourir, le journaliste au Figaro confie que ce film est l'une des choses qu'il raye catégoriquement.

À réécouter : Alexandra Lamy pour "La chambre des merveilles" La Bande originale Écouter plus tard écouter 1h 16

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"La Chambre des merveilles" de Lisa Azuelos 3 min France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .