Chanteuse, actrice, reine de la nuit, Dani est décédée à l'âge de 77 ans

La chanteuse Dani, qui fut aussi actrice, mannequin ou meneuse de revue et qui connut un come-back en 2001 avec la chanson "Comme un boomerang", est décédée lundi à 77 ans. L'artiste s'est éteinte des "suites d'un malaise" dans la région de Tours, où elle résidait désormais. Elle venait de finir la tournée de son dernier album "Horizons dorés" et elle achevait déjà la préparation d'un nouvel album.

Son premier grand titre : "Papa vient d'épouser la bonne"

Dans les années d’après-guerre, pendant son enfance à Perpignan, Danielle Graule se nourrit de music-hall et de cinéma. Sa mère est vendeuse de chaussures, son père est cordonnier. "A la maison, nous étions bercées par Yves Montand, les comédies musicales, Georges Brassens. Mais le jour où j’ai entendu Elvis Presley, j’ai chaviré dans la musique d’une autre façon. Après je suis allée écouter d’autres chanteurs américains" se souvient-elle .

Elle débarque à Paris avant la vingtaine, découvre le mannequinat puis entame des petits rôles de cinéma. Son premier 45 tours sort en 1966, "Garçon manqué". Deux ans plus tard, "Papa vient d’épouser la bonne" lance définitivement sa carrière. Ce tube loufoque est vendu à un million d’exemplaires.

Truffaut veut en faire une actrice

Elle a porté les créations des plus grands couturiers, posé devant des photographes de renoms comme Andy Warhol. Sa vie de chanteuse ne lui suffit pas, son talent est bien plus grand. Dans "Tumuc Humac", Dani tient son premier grand rôle, elle y interprète une serveuse au côté de Marc Porel. Avec François Truffaut, la réalisateur des 400 coups, sa carrière au cinéma prend une autre ampleur : "La Nuit américaine" (1973), puis "L’Amour en fuite" (1979). "La Nuit américaine" obtiendra l'Oscar du Meilleur film étranger. Dans l’émission Boomerang , elle raconte : "Truffaut disait que j’étais aussi décontractée qu’un plombier."

Dani, l'oiseau de nuit

Dani, c’est aussi la reine de la nuit parisienne, à la tête de l’Aventure, la version française du mythique Studio 54 de New York. Ce night-club ouvre dans les années 70, c'est Alain Delon qui lui soufflera l’idée. Il deviendra l’épicentre des artistes de l’époque de passage à Paris, mais pas seulement. Dani se remémore, au micro d’Albane Penaranda de France Culture : "C'était un endroit de rendez-vous et de musique, [...] c'était en même temps élégant, les gens qui venaient étaient pleins d'envies, de projets de cinéma, de littérature, c'était un peu comme à la maison mais c'était dans cet endroit. Le tout-Paris venait, et des gens du monde entier."

Son splendide duo avec Etienne Daho

En 2001, le come-back est brillant. Avec sa voix androgyne, la chanteuse reprend avec Etienne Daho le morceau "Comme un boomerang", composée par Serge Gainsbourg, pour elle. La chanson connaîtra un très grand succès et relancera la carrière de Dani. Comme elle le racontait chez France Culture , cette chanson est restée "sur une étagère dans la maison de disque Vogue durant des années", pour une question de droits. "On a présenté cette chanson à l'organisation de l'Eurovision et on se fait jeter ! Car pour l'Eurovision on ne doit pas parler de dingue, de flingue, etc. Je refuse de chanter une autre chanson. Alors cette chanson est restée sur une étagère des disques Vogue. C'est Etienne Daho qui m'a dit plus tard qu'il fallait l'enregistrer."

La drogue et les fleurs

En 2016, Dani publie son autobiographie, "La nuit ne dure pas", plus qu’un livre, une introspection. Elle évoque de nouveau ses addictions, la drogue, dans les années 80. Dans les colonnes du Parisien , elle confesse : "J'ai goûté à l'héroïne par curiosité et, comme je suis excessive en tout, je suis tombée dedans jusqu'au cou, sourit-elle (…) J'ai vécu des très hauts et des très bas. Je suis une miraculée, qui fait du rab depuis longtemps."

Peu présente sur scène et dans les médias, Dani préfère passer son temps dans ses magasins de roses. Elle en eu jusqu’à trois. Au Figaro, en 2016 : "Je joue les fleuristes chez Agnès b. Je fais des bouquets qui lui ressemblent, humbles, rouges en hiver, blancs au printemps, ocre cet automne."

"Rien n'était plus important pour elle que créer, chanter, être entourée de ceux qu'elle aime" écrit dans son entourage dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Si Dani a inspiré tant d'artistes - photographes, cinéastes, paroliers, compositeurs, metteurs en scène - c'est qu'elle était un souffle de vie puissant, une nature entière, débordante d'amour et d'énergie", ajoute son management.

