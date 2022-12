La chanteuse Linda de Suza est décédée à l'âge de 74 ans

La chanteuse populaire d'origine portugaise Linda de Suza est décédée mercredi à l'hôpital de Gisors, en Normandie, où elle avait été transférée "pour insuffisance respiratoire et positive au Covid 19", a annoncé son agent à l'AFP.

"Son fils Joäo Lança et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10" de Linda de Suza, a écrit Fabien Lecoeuvre. Elle a été transférée à l'hôpital de Gisors "très tôt ce matin même, pour insuffisance respiratoire et positive au Covid 19", selon la même source.

Très populaire en France dans les années 1980, elle avait ému avec le récit de son passage clandestin de la frontière française avec son fils et pour seul bagage une "valise en carton", une expérience qu'elle a décrite dans le livre "La Valise de carton" sorti en 1984 et vendu à 2 millions d'exemplaires.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"La vie que j'ai eue, je ne te la souhaite pas"

"Je n'ai pas voulu faire pleurer, j'aurais aimé plutôt faire rire les gens, parce que la vie que j'ai eue, je ne te la souhaite pas", se confiait-elle en 1995 sur France Inter. "Et si j'ai écrit "La valise en carton", c'était pour remercier les gens de me sortir de là, parce que je suis toujours très reconnaissante quand quelqu'un me tend la main, et le public m'a tendu la main. Et aujourd'hui, je revis, la vie c'est un éternel combat, on apprend pas mal de choses, on apprend à savoir pardonner. Les choses qui me sont arrivés, ce n'était jamais voulu. Même dans la chanson. C'est le destin !"

"Je n'ai pas voulu faire pleurer, à choisir j'aurais aimé plutôt faire rire", disait Linda de Suza © Maxppp - PhotoPQR / Alexandre MARCHI

Reine de la variété, Linda de Suza, de son vrai nom Teolinda Joaquina de Sousa Lança, est née le 22 février 1948 à Beringel, au sud du Portugal. Elle a dû fuir "une famille tyrannique" dans le très conservateur Portugal de Salazar, où les filles-mères comme elle n'étaient pas tolérées.

Entre variété française et bluettes portugaises, elle vendra, essentiellement en France, des millions de disques tout au long de sa carrière. Elle a rempli l'Olympia pour deux séries de concerts en 1983 et 1984, en enchaînant par la suite les émissions pour promouvoir son autobiographie, parfois aux côtés de son fils Joäo Carlos, surnommé "Jeannot".

Ses dernières apparition sur scène date de 2015 à 2017 avec la tournée Âge Tendre.

Spoliée par un producteur à la fin de sa carrière

Paru en 2015, "Mes 40 chansons d'or" de Linda de Suza a été réédité en novembre en coffret chez Marianne Mélodie, label dédié au patrimoine de la chanson francophone.

La fin de sa carrière avait été marqué par ses soucis d'argent, elle affirmait qu'un producteur l'avait spoliée.