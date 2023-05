La Chine durcit ses lois contre l'espionnage, les entreprises étrangères sur place s'inquiètent

La méfiance à l’égard des acteurs étrangers est de rigueur en Chine. Dans un message publié il y a quelques jours sur son compte WeChat, Hu Xijin, l’un des éditorialistes les plus célèbres du pays, explique aux Chinois comment faire la différence entre un étranger ordinaire et un espion. Il conseille à ses concitoyens de ne surtout pas accepter d'argent de la part d'étrangers en échange d'informations et de conseils. Un discours de propagande, dans la continuité des nouvelles règles que Pékin vient d'adopter.

À partir du 1er juillet prochain, le contre-espionnage chinois va voir ses pouvoirs étendus. Les cyberattaques contre des institutions de l’État seront désormais considérées comme de l’espionnage. D'autre part, tous les documents, données, et articles liés d'une manière générale aux intérêts chinois seront protégés. Comme pour les secrets d'État, leur utilisation pourra être assimilée à des activités d'espionnage.

Arrestations et perquisitions au sein d'entreprises étrangères

Avec ces mesures, le régime communiste dit vouloir s’adapter aux nouvelles menaces numériques, mais cette évolution pose question : cette mise à jour de la loi de 2014 est suffisamment floue pour englober toutes sortes de pratiques quotidiennes, notamment sur le plan commercial. Rechercher par exemple des informations économiques sur la Chine dans le cadre d'une étude de marché pourrait être considéré comme suspect.

Les milieux d’affaires étrangers se montrent particulièrement inquiets par ces nouvelles évolutions. D'autant que ce processus de mise à jour de la loi a été précédé ces dernières semaines par des arrestations et perquisitions dans des entreprises étrangères. D'après le média américain Financial Times , la police chinoise a rendu à Shanghai une visite surprise aux employés d'une entreprise américaine, Bain & Company. Il s'agit d'un cabinet de conseil. Il n'y a pas eu d'interpellation mais des ordinateurs et des téléphones ont été emportés. Un ressortissant japonais, employé d'une entreprise pharmaceutique nipponne, a lui été interpellé. Il fait officiellement l'objet d'une enquête des autorités chinoises sur des accusations d'espionnage. L'homme était toujours détenu ce vendredi à Pékin. Le gouvernement de Tokyo a demandé sa libération.