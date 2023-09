La Chine restreint l'accès à Internet pour les mineurs, une décision de santé publique très politique

Ces dernières années, les autorités chinoises se sont en effet montrées de plus en plus préoccupées par les retombées en matière de santé de l'internet sur les jeunes publics... Mais pas seulement. Concrètement, les mesures qui se mettent en place ce samedi en Chine sont dictées par le régulateur local du cyberespace (le CAC ), qui a ordonné aux fournisseurs de smartphones d'introduire des programmes spécialement destinés aux mineurs.

Ce programme vérifie l'application de deux règles en particulier : la première prévoit que les enfants et adolescents de moins de 18 ans ne pourront plus utiliser leurs téléphones la nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. La seconde mesure limite le temps de connexion possible pour eux,avec trois seuils : pas plus de deux heures de téléphone pour les jeunes de 16 à 18 ans, pas plus d'une heure pour 8 à 16 ans, et enfin pas plus de quelques minutes pour les enfants de moins de 8 ans.

Raisons officielles et officieuses

Officiellement, il s'agit donc pour les autorités chinoises de protéger les jeunes contre les problèmes d'addiction et de myopie qui seraient en hausse dans le pays. Ces règles viennent d'ailleurs s'ajouter à des mesures déjà prises depuis deux ans pour limiter le temps que les enfants peuvent passer à jouer en ligne.

Mais elles ont aussi un aspect plus politique : il ne faut pas oublier que les autorités chinoises maitrisent les contenus de l'internet local, dans un pays ou la censure est reine. De nombreuses applications, jeux vidéo et réseaux sociaux sont tout simplement inaccessibles dans le pays, et quand ils le sont, le régime a un œil sur ce qui peut ou non être dit ou écrit, notamment avec l'interdiction de certains mots et expressions.

La Chine est un régime autoritaire et elle entend le rester : or les autorités ont noté que de nombreux étudiants et adolescents ont participé aux manifestations contre les restrictions liés au COVID il y a un an, et que les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans leur mobilisation.

Le pays fait aussi face à des difficultés économiques, qui créent un contexte bien particulier pour ces nouvelles mesures. Elles arrivent alors que la Chine vient de suspendre la publication des chiffres du chômage pour les 16/24 ans, des chiffres qui ne sont pas bons. Il ne faut pas non plus oublier que la dernière fois que la jeunesse s'est soulevée dans le pays, cela a donné Tian'anmen en 1989, avec des milliers de morts présumés.