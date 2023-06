La Cinq : comment Berlusconi a fait entrer la télé française dans l'ère du bling-bling

C'est une aventure dont les premières minutes auront été aussi mémorables que les dernières. Vu de 2023, le lancement de la chaîne "La Cinq", en 1986 a de quoi surprendre : une moto qui pétarade à toute vitesse dans Paris puis sur le périphérique, pour arriver jusqu'à l'aéroport de Roissy où la caméra embarque à bord d'un Concorde supersonique, puis un atterrissage à Milan, et, enfin, dans un plateau télé sur lequel semble s'être posé l'avion, un cockpit qui s'ouvre, façon soucoupe volante, pour dévoiler le logo de la première chaîne française privée gratuite.

Le tout, suivi d'une revue de danseuses façon Moulin Rouge, et d'un défilé de vedettes qui, pendant près de quatre minutes, montre en main, viennent souhaiter bon vent à La Cinq : Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Sting, Sylvie Vartan, Enrico Macias, Ornella Mutti, Rudolf Noureev, Michel Berger, Serge Gainsbourg, Michel Sardou ou encore Mireille Mathieu. La flamboyance de cette soirée est aussi emblématique de La Cinq que ce qui la suit dans les heures qui suivent : jusqu'au lendemain, le programme est multi-diffusé en boucle pendant près de vingt-quatre heures.

Une génèse mouvementée

Cette chaîne, aussi flamboyante que chancelante dès ses débuts, c'est un concept venu d'Italie, et porté par un certain Silvio Berlusconi. Si l'homme politique, mort ce lundi à 86 ans, a marqué près de deux décennies de politique en Italie et en Europe, c'est en tant qu'homme de médias que la France l'a connu, comme promoteur de ce projet qui a fait irruption dans un paysage télévisé alors presque inchangé depuis plus de quinze ans : à l'époque, il n'y a que trois chaînes de télévision, et elles sont publiques : TF1, Antenne 2 et FR3. En 1984, Canal + a lancé la télévision à péage. Mais La Cinq est la première télévision gratuite et privée, financée exclusivement par la publicité (TV6, qui a précédé à M6, n'est arrivée que quelques semaines plus tard).

C'est François Mitterrand et le gouvernement socialiste de l'époque qui ont choisi, en 1985, d'ouvrir deux canaux de télévision, le 5 et le 6, à des opérateurs privés. Le projet de cinquième chaîne est confié à deux industriels, Christophe Riboud et Jérôme Seydoux (qui n'a pas encore racheté Pathé). "Mais ces deux-là n'y connaissent pas grand chose en télévision : alors Mitterrand se rend en Italie pour rencontrer Silvio Berlusconi, qui n'est pas encore dans la politique", analyse le youtubeur Ludovic B. dans une vidéo consacrée à La Cinq.

L'inspiration de la cinquième chaîne française sera donc la chaîne à succès Canale 5, propriété de Berlusconi, alors magnat de l'immobilier et des médias. Même le logo de La Cinq est inspiré de celui de Canale 5, où une étoile remplace une fleur.

Le choix du trio Seydoux-Riboud-Berlusconi est contesté en France, d'abord parce qu'il est acté directement par le gouvernement, sans appel d'offre, ensuite parce que la création d'une chaîne à 100% financée par la pub fait grincer des dents – ce qui a donné lieu à une séquence mythique d'Yves Mourousi interrompant, sur TF1, une interview de François Mitterrand par une publicité, pour protester contre le droit qu'aura la Cinq de diffuser de la publicité.

Le projet voit malgré tout le jour, et Silvio Berlusconi présente alors sa chaîne comme "pas une télévision Coca-Cola, pas une télévision spaghetti, plutôt une télévision beaujolais. Et champagne le samedi !". Il recrute des vedettes de l'époque comme l'animateur Christian Morin, débauché à TF1. Surtout, sa chaîne sort les grands moyens pour diffuser à la fois des séries américaines (c'est sur La Cinq que "Mission Impossible" a été diffusée pour la première fois en entier, ou que le public a pu découvrir "Twin Peaks" de David Lynch) ainsi que des films hollywoodiens récents. Quitte à dépenser plus qu'il n'en faut, surtout au regard des audiences qui pâtissent du fait que la chaîne n'est pas encore reçue partout en France. La chaine ne dépasse pas les 8% de part de marché.

Info en quasi-continu et films érotiques : la "deuxième Cinq"

La privatisation de TF1 par la droite en 1987 a une autre conséquence : Jacques Chirac annule la concession de la Cinq (et celle de la six, qui va voir TV6 disparaître au profit de M6). Le patron de presse Robert Hersant est désigné pour reprendre la chaîne... mais Silvio Berlusconi reste actionnaire de la Cinq. Cette "deuxième Cinq" arrive avec une nouvelle mouture, dopée en information, avec cinq journaux par jour. Là encore, La Cinq débauche dans la concurrence : les journalistes Jean-Claude Bourret et Marie-France Cubbada débarquent de TF1, tout comme les animateurs Thierry Ardisson ou Patrick Sabatier. C'est l'époque du slogan "Cinq you la Cinq".

Avec cette version de la Cinq, Berlusconi propose un cocktail explosif qui préfigure la télé de la fin des années 80 et du début des années 90, que beaucoup ont décrié : à côté des émissions "sexy" de Stéphane Collaro, comme "Collaricocoshow", elle diffuse des dessins animés japonais comme "Olive et Tom", "Pincesse Sarah" ou "Jeanne et Serge" : "Ce sont eux qui ont diffusé en premier ces dessins animés, c'était un vrai concurrent du Club Dorothée : les mangas, les animés qu'ils voulaient acheter, Berlusconi avait déjà fait une razzia dessus pour toutes chaînes en Europe (...) Le groupe AB a récupéré les droits de certaines séries quand la Cinq a coulé", raconte Mickaël Frison, journaliste à Libération, spécialiste des émissions jeunesse.

En même temps, la Cinq continue à diffuser des films américains, plus qu'elle n'en a le droit, même : elle diffuse des films jamais montrés en salles en France, arguant qu'il ne s'agit donc pas de films. Et envoie sur les écrans, à 20h30, des films érotiques. Elle est épinglée par le CSA pour avoir diffusé un reportage sur un motard qui bat des records de vitesse sur le périphérique. Puis pour diffuser des contenus trop violents trop tôt. Alors que les rendez-vous d'information récurrents et le "journal permanent" de la nuit préfigurent l'information en continu, qui va prendre toute son importance au tout début des années 90 avec la première Guerre du Golfe.

"Troisième Cinq" et fin de l'aventure

Mais la Cinq continue à perdre de l'argent. En 1991, la chaîne change à nouveau de mains : Jean-Luc Lagardère, patron du groupe Hachette, rachète les parts de Robert Hersant... et une partie de celles de Silvio Berlusconi. "Berlusconi menace, si Lagardère ne lui rachète pas ses parts, de vendre les droits de diffusion de ses séries à TF1", explique Ludovic B... Ce que Berlusconi finit par faire avec ses dessins animés quand La Cinq prend l'eau, en 1991.

L'homme d'affaires italien tente un dernier coup de trafalgar fin 1991 quand le groupe Lagardère dépose le bilan de La Cinq : il propose une nouvelle chaîne pour reprendre le canal. C'est finalement la chaîne franco-allemande Arte qui reprendra la chaîne... quelques semaines après que le 12 avril 1992, au terme d'une soirée unique dans l'histoire de la télévision française, La Cinq s'éteigne en direct.

Avec la fin de cette aventure, c'est la fin de l'implantation médiatique de Silvio Berlusconi en France – même si en 2016, son groupe, Mediaset, et le groupe Bolloré, ont failli lancer une plateforme commune pour contrer Netflix. Ailleurs en Europe, Berlusconi a tenté la même expérience, avec Tele5 en Allemagne (elle aussi disparue en 1992) et Telecinco en Espagne, qui, elle, existe toujours, et fait toujours partie de l'empire de l'homme d'affaires italien.