La Comédie-Française en direct au cinéma avec La nuit des rois à partir du 11 mai 2023

La Comédie-Française au cinéma !

Résumé : Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de transmettre son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son ardeur…

Publicité

La nuit des rois - JeanLouisFernandez

La nuit des rois - Jean Louis Fernandez

Réputé pour ses mises en scène alliant fidélité à la situation dramatique et liberté d’interprétation, Thomas Ostermeier signe une mise en scène désopilante à cette intrigue amoureuse placée sous le signe du travestissement et souligne combien l’éveil du désir peut être vertigineux et la question du genre, troublante.

La nuit des rois - Jean Louis Fernandez

Cette saison 2022/2023 de la Comédie-Française au cinéma s’est ouvert avec La Puce à l’oreille de Feydeau – maris volages et femmes jalouses se côtoient dans ce vaudeville hilarant aux couleurs de Noël mis en scène par Lilo Baur.

Le Roi Lear de Shakespeare, tragédie de la démesure d’une amplitude dramaturgique exceptionnelle, a marqué le retour de Thomas Ostermeier à la Comédie-Française et l’entrée de ce spectacle au répertoire : l’événement de la saison théâtrale qui a été retransmis en exclusivité et en direct au cinéma.

La nuit des rois - Jean Louis Fernandez

Première collaboration de Thomas Ostermeier avec la Comédie-Fançaise, La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez de Shakespeare qui fait voler les conventions en éclats dans une comédie désopilante servie par mise en scène endiablée, clôture cette saison.

Du grand spectacle sur grand écran !

La Comédie-Française au cinéma !

►►► Distribution

Texte de William Shakespeare

Mise en scène de Thomas Ostermeier

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

La nuit des rois - Jean Louis Fernandez