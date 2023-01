La Comédie Française en direct au cinéma avec Le roi Lear le 9 février 2023

Résumé : Le roi Lear, vieillissant, décide de partager son royaume entre ses trois filles Goneril, Régane et Cordélia. Le transfert de pouvoir est toutefois assorti d’une condition : une déclaration d’amour de chacune d’elles à leur père. Si Régane et Goneril lui servent le discours qu’il espérait, Cordélia, sa préférée, ne cède pas à l’hypocrisie de ses aînées. La retenue de sa fille déclenche la colère de Lear qui, humilié, la déshérite…

Le retour de Thomas Ostermeier à la Comédie-Française marque l’entrée au Répertoire du Roi Lear, œuvre dont rêve depuis longtemps le metteur en scène allemand qui a déjà monté six Shakespeare.

Il insiste sur les multiples effets miroirs dans l’histoire du vieux roi qui décide de partager son royaume entre ses trois filles, auxquelles il demande d’énoncer publiquement l’amour qu’elles lui portent. La retenue de Cordélia – la plus jeune, l’adorée de son père –, à l’opposé des déclarations de Goneril et Régane, déclenche la colère de Lear qui la déshérite.

Aux thèmes de la vieillesse, de l’amour filial et du désir, de l’abdication et des contradictions du système patriarcal qui le vouent à l’échec, s’ajoutent une triple exposition de la folie : celle d’Edgar, trahi par son frère illégitime qui simule la démence sous les traits du «pauvre Tom», celle du Fou au langage génialement imagé, et bien sûr celle de Lear, dont les éclats de clairvoyance ne font qu’accroître le chaos.

Lear, et son roi affrontant au milieu d’une tempête toute la conséquence tragique de ses actions, manquait éminemment au répertoire de la Comédie-Française et de Thomas Ostermeier. Il en déploie la force apocalyptique dans une scénographie englobante où le plateau devient un immense paysage de lande. Avec une maîtrise absolue du terrain de jeu, associé à la musique live, il livre l’entièreté du théâtre à la folie du monde.

