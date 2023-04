"La Conférence" : Matti Geschonnek dépassé par l'évènement historique selon Le Masque

Un film sur la fameuse et terrifiante conférence de Wannsee qui a réuni, le 20 janvier 1942, dans une villa au bord d'un lac, les hauts fonctionnaires nazis qui ont planifié ce jour-là la Solution finale. Deux heures de débats bureaucratiques, de périphrases de ce que Jean-Pierre Faye appelait si bien "les langages totalitaires" pour aboutir, un verre et un cigare à la main, à l'extermination de 2 millions de Juifs. Le film dure 1h48 où on ne quitte presque jamais cette salle de conférence, ce qui rend le propos encore plus oppressant. Ça aurait presque pu être une une terrible et insoutenable pièce de théâtre.

Pour Michel Ciment "il n'y a rien à reprocher au film"

Si le film est finement mené selon le critique de la revue Positif, ce n'est pas non plus un film exaltant : "C'est un film qui se fixe sur la durée exacte de la conférence réelle, qui avait duré 1h50. C'est presque du théâtre filmé et réalisé avec une très grande sobriété. Ça se rapproche, tout en étant totalement différent, de "Docteur Folamour" de Stanley Kubrick (1964) ou encore "Douze hommes en colère" de Sidney Lumet (1957) puisqu'on a un espace clos, tous les comédiens sont filmés de façon extraordinairement précise. C'est une conférence qui a été réunie par le général Reinhard Heydrich qui, quelques mois plus tard, allait être assassiné à Prague. Le film reste très efficace parce que terrifiant sur la banalité du mal".

Eric Neuhoff plus glaçé par l'évènement que saisi par l'adaptation

Si pour le journaliste ciné du Figaro, le film n'est pas exaltant d'un point de vue cinématographique, le sujet fait toujours aussi froid dans le dos quand on pense aux conséquences de cette réunion : "C'est terrible car on ne peut pas s'empêcher de se demander combien de morts une telle planification représentait à chaque minute que dure cette conférence, c'est glaçant… On voit vraiment que c'est une histoire bureaucratique ponctuée par des périphrases remplies de stérilisations forcées. Le mot "Shoah" et "Extermination" ne sont jamais exprimés évidemment. Ça dure 1h30 et tout ça pour des millions de morts… Sans compter qu'une fois la conférence terminée, ils fêtent ça autour d'un verre de cognac tout en ayant le sentiment d'avoir accompli leur travail".

Camille Nevers n'y voit rien de bien spectaculaire cinématographiquement

S'il est irréprochable sur le plan de l'adaptation de cette terrible conférence, le procédé cinématographique n'en fait pas un film très efficace regrette la journaliste pour Libération : "Le film n'est pas assez radical puisque certes, si nous sommes dans ce lieu, autour de cette table, avec ces hommes froids, sans aucune dialectique, en termes de mise en scène, c'est le strict minimum. C'est un docu drama comme on en voit beaucoup. C'est peut-être édifiant et didactique, mais ce n'est pas très passionnant".

Pour Nicolas Schaller, un tel sujet est trop difficile pour être subtilement porté à l'écran

Le critique de L'Obs aurait trouvé plus efficace de faire exister un tel sujet sur un mode documentaire, car le cinéma donne ici un air de banalisation d'un événement qui ne mérite absolument pas de l'être : "La folie est ici administrative, et elle est d'une froideur absolument glaçante. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il le filme, le présente de manière très fonctionnelle dans la mise en scène. Il marche sur des œufs sans penser à en casser, donc ça finit par devenir un peu rébarbatif, banalisant, bien que le sujet soit très glaçant sinon terrifiant. Mais le procédé est un peu trop découpé et s'il s'était davantage concentré sur des monologues ou sur la parole, ça aurait été plus porteur. Là, c'est dommage parce que ça donne l'impression de banaliser un sujet qui ne mérite pas de l'être autant".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"La Conférence" de Matti Geschonnek 6 min France Inter

