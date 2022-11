"La Conspiration du Caire" de Tarik Saleh : Le Masque & la Plume dithyrambique !

Le film présenté par Jérôme Garcin

Un film dont France Inter est partenaire. Nous voici ici en lieu et place de l'abbaye, à l'Université du Caire Al-Azhar, haut lieu de l'islam sunnite. C'est là que, de nos jours, dans l'Égypte du maréchal-président al-Sissi, arrive pour y faire ses études, Adam, fils de pêcheur, qui découvre une université sans dessus dessous depuis la mort de son directeur, le grand imam. Il va être témoin pendant tout le temps du film de la guerre que se livrent les pouvoirs politiques et religieux, l'un et l'autre voulant imposer son homme lige à la tête de l'institution.

Un film qui a reçu le prix du scénario à Cannes, avec un jeune comédien formidable, Tawfik Barhom dans le rôle d'Adam et Fares Fares, presque méconnaissable, qui était déjà policier dans "Le Caire Confidentiel" et qui joue cette fois le rôle d'un colonel de la sûreté. Film que Tarik Saleh n'a pas eu le droit de tourner en Egypte. Il a dû reconstituer cette université Al-Azhar en Turquie.

Michel Ciment salue "un thriller somptueusement mis en scène"

C'est, selon le critique de la revue Positif, un des meilleurs films de Cannes d'où un scénario brillant qui ne dit pas que c'est aussi un très beau film de mise en scène : "C'est un film remarquable, avec un prix du scénario mérité, tout autant réussi visuellement puisque c'est absolument fascinant la façon dont il capte cet espace. J'ai trouvé le film constamment passionnant ! Il reste silencieux, c'est un peu les illusions perdues comme chez Balzac d'un jeune homme de la campagne, un récit d'apprentissage d'un jeune garçon innocent qui découvre la complexité et la duplicité du monde avec le conflit entre les religieux et les militaires avec, à l'intérieur des militaires, des tensions qui existent également".

Eva Bettan : "un film formidable"

La critique de France Inter a été fascinée par un scénario qui conjugue parfaitement bien des usages narratifs connus qui nous permettent d'en apprendre davantage sur les enjeux du sujet concerné : "Un film qui nous montre un univers qu'on ne connaissait pas, cette université islamique, tout un monde qui est visuellement impressionnant, mais aussi dans le contenu. Et, en même temps, il joue sur des schémas narratifs qu'on connaît. La perte de l'innocence, le film de pensionnat, le film d'espionnage… L'Islam tel qu'il nous est montré est le lieu de la liberté. Cette université veut garder son indépendance, et la seule chose qui menace, c'est une faction islamiste au sein de l'université. Dans le discours général porté globalement sur l'Islam, il y a une autre manière de nous le faire aborder, qui est formidablement intéressante. J'aurais même souhaité que ça aille plus loin !"

Eric Neuhoff applaudit un film d'une richesse inouïe !

Selon le journaliste ciné du Figaro, le film est d'une richesse encore plus saisissante que le précédent, qui marie remarquablement bien le polar et le film politique : "Ce décor est fabuleux, d'une beauté inouïe avec cette grande cour, ces concours de récitation entre les élèves, les uniformes, les petites toques rouge et blanche, tous ces rituels dont on apprend un tas de trucs !

C'est un film inouï, beau, gonflé, avec cet acteur prodigieux. On voit ce gamin qui arrive de son village de pêcheurs et contre vents et marées, il est une taupe malgré lui, il va réussir à garder son innocence au milieu de ce monde. Il aura appris à ne plus croire à rien".

Pour Xavier Leherpeur, c'est "un très grand film"

Le critique de 7e obsession a tellement adoré, que c'était même presque un petit peu court à ses yeux : "Il y a certaines articulations du scénario que j'aurais aimées un petit peu plus souples, mais c'est un scénario formidable porté par une mise en scène qui est totalement inspirée. On croit que ce sont des plans fixes, mais en réalité, ce sont des plans à l'épaule, très légèrement vacillants, qui épousent l'illusion d'un plan fixe, ce qui donne constamment au film un truc qui n'est pas mécanique ! Ce qui donne une fébrilité, une anxiété qui lui permet de capter le temps du silence. C'est très dialogué et, en même temps, il y a vraiment des silences qui s'installent. Il y a une utilisation des décors incroyable, une cohésion extraordinaire entre un scénario brillant, la mise en scène et l'interprétation".

Le film

"La Conspiration du Caire" de Tarik Saleh 7 min France Inter

