La conspiration du Caire de Tarik Saleh, sortie en salles le 26 octobre 2022

Résumé : Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tarik Saleh évoque son nouveau film :

Publicité

“Ce film est un thriller politique qui se déroule à Al-Azhar, une université mythique du Caire. Al-Azhar est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. C'est aussi un lieu où le passé et l'avenir se croisent.

Al-Azhar a toujours réussi à coexister avec le pouvoir politique en place. C’est compréhensible puisque l’université́ a toujours été respectée et considérée comme la plus importante source de savoir sur l’islam au monde.

Mes grands-parents venaient tous deux de villages reculés et en un seul voyage, ils ont fait ce saut énorme d’un lieu quasi-médiéval à la modernité́ de la ville. J’ai voulu montrer les enjeux que symbolise le départ d’un village pour suivre des études. Quel est le prix à payer ? Qu’est-ce qu’on en tire ?

J’ai donc commencé à imaginer une histoire qui se déroulerait à notre époque. J’ai imaginé un jeune homme, Adam, fils de pécheur, qui obtiendrait une bourse pour partir étudier à Al-Azhar. Il est persuadé́ que son père va s’y opposer car il a besoin de lui pour la pêche quotidienne. Finalement, à sa grande surprise, son père accepte car il y voit la volonté de Dieu contre qui personne ne peut lutter, pas même lui, son propre géniteur.

Adam n’est arrivé à Al-Azhar que depuis peu quand le Grand Imam meurt. Celui-ci est le directeur de l’institution, l’équivalent du Pape dans la religion catholique : il est la plus haute autorité́ de l’islam sunnite. Ses fatwas – qui sont des recommandations très puissantes – sont les plus importantes qui existent. N’importe quel musulman même modéré́ écoutera toujours ce que le Grand Imam a à dire. De même, tout dirigeant en Egypte doit prendre connaissance de ses recommandations quand il décide de promulguer de nouvelles lois.

BOY-FROM-HEAVEN - Atmo

Dans la situation où l’Iman meurt, un conseil de 27 imams se réunit – le Conseil des Oulémas – et élit un nouvel imam. De l’autre côté de la rue – je n’ai rien inventé ! – se trouve le siège de la Sûreté de l’État. Ainsi, d’un côté le pouvoir religieux, de l’autre le pouvoir de l’État. Le chef de la Sûreté de l’État réunit alors tous ses officiers et explique : « Le Grand Imam est mort et nous devons donc nous assurer que celui qui va le remplacer partage nos idées. »

On désigne pour cette tache un officier expérimenté. Ils n’ont personne à l’intérieur d’Al-Azhar, aucun informateur dans l’établissement. Alors l’officier doit en trouver un, si possible qui a peu de contacts à l’extérieur et qu’on ne pourra pas tracer jusqu’à lui. Le vieil officier recrute Adam, le jeune étudiant. Celui-ci ne peut s’y opposer puisqu’en Égypte, la Sûreté de l’État est crainte de tous. C’est un peu le même système que la Stasi dans l’ancienne Allemagne de l’Est.

Ainsi, Adam et cet officier nommé Ibrahim, entrent en relation et entament une sorte de partie d’échec. Et Adam commence à comprendre les enjeux de pouvoir. Adam est une personne exceptionnellement douée, née au mauvais endroit. Toutes les personnes qu'il rencontre le sous-estiment du fait de son origine simple.”

BOY-FROM-HEAVEN - Atmo

La conspiration du Caire n’a pas pu être filmé en Egypte.

“Je n’ai pas pu y retourner depuis 2015 quand, trois jours avant que nous commencions le tournage du Caire confidentiel, les services de sécurité égyptiens nous ont ordonné quitter le pays. Depuis, je fais partie d’une liste d’indésirables qui, s’ils reposaient le pied sur le sol égyptien, seraient immédiatement arrêtés. La décision a même été rendue publique à la télévision égyptienne. C’est malheureux, j’aime ce pays, j’y ai passé du temps, j’y ai des amis, de la famille.”

BOY-FROM-HEAVEN - Atmo

Le tournage s’est déroulé en Turquie.

“Pour représenter Al-Azhar, nous avons pu tourner dans la Mosquée Süleymanye d’Istanbul, un bâtiment magnifique bâti au XVIème siècle, dont le maître d’œuvre, Sinan, a formé l’architecte de la Mosquée Bleue. Dans l’islam sunnite, on ne représente pas l’être humain, donc les motifs visuels sont des figures géométriques, réparties de façon quasi mathématique.”

BOY-FROM-HEAVEN - Atmo

Tarik Saleh reprend :

“Vous aurez compris que mon film n’est pas une critique de l’islam. Il ne s’agit pas d’exposer je ne sais quelle face sombre de cette religion mais plutôt de comprendre le pouvoir que représente le savoir – que ce soit en tant que force qui libère l’individu ou qui l’emprisonne... Je voulais un film sans jugement ni œillères.”

BOY-FROM-HEAVEN - Atmo

►►► Distribution

► Un film de Tarik Saleh

► Avec

Adam : Tawfeek Barhom

Ibrahim : Fares Fares

Général Al Sakran : Mohammad Bakri

Le cheikh aveugle : Makram J. Khoury