La Convention citoyenne sur la fin de vie estime qu'il faut en France une "aide active à mourir"

La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron, qui avait été à l'initiative de la création de Convention citoyenne et en recevra les participants ce lundi : faut-il ou non ouvrir la possibilité d'euthanasies en France, et si oui sous quelles conditions ? Les membres de la Convention sont en tout cas majoritairement pour, même s'ils demandent aussi des garde-fous importants.

Dans son rapport validé ce dimanche , la Convention détaille les positions de ses participants : 82 % d'entre eux estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie "n'est pas adapté aux différentes situations" ; et une quasi unanimité de 97 % pense qu'il faut de toute façon "l'améliorer". Ils font 65 propositions dans ce sens, qui consistent dans les grandes lignes à "respecter le choix et la volonté du patient", "développer l'accompagnement à domicile", et surtout garantir "un accès aux soins palliatifs pour toutes et tous, et partout".

📄 Lire le rapport complet en ligne (PDF)

Ce n'est qu'après avoir posé ce constat sur l'accompagnement de la fin de vie que la Convention envisage les situations où il n'est plus possible. "Pour une majorité de citoyennes et citoyens de la Convention (76 %), l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert" en France, assène le rapport. Les 23 % restants estiment eux que la loi Claeys-Leonetti de 2016 est suffisante, et manque seulement d'un déficit de notoriété.

Suicide assisté, euthanasie, les deux ?

Parmi les 76 % qui se prononcent pour la possibilité de cette aide active à mourir, ce choix répond à plusieurs impératifs : "respecter la liberté de choix de chacun ; combler les insuffisances du cadre d’accompagnement actuel (notamment les limites de la sédation profonde et continue) ; mettre fin aux situations ambigües constatées".

Sur ce que recoupe cette "aide active à mourir", les participants sont toutefois très divisés : seuls 10 % sont pour le suicide assisté seul (autrement dit, aider des personnes souhaitant se donner la mort), et encore moins (3 %) pour ne proposer que l'euthanasie (donc la possibilité pour un médecin de mettre activement fin à la vie d'une personne). Pour 28 % des membres de la Convention, il faut privilégier le suicide assisté, et recourir à l'euthanasie uniquement comme exception. Enfin, la solution qui rassemble le plus de voix (40 %) consiste à proposer, indifféremment, les deux solutions, suicide assisté et euthanasie.

Dans tous les cas, ils souhaitent des conditions très strictes. "La première d'entre elle étant la volonté du patient", précise le texte. "Le discernement de la personne est une condition essentielle." Ce qui amène à toutes sortes de questions sur ce qui définit ce discernement (que faire lorsqu'un patient n'est plus en état de préciser son choix ?), et sur les différentes situations possibles : "incurabilité", "souffrance réfractaire et souffrance physique", "pronostic vital engagé"... Sans oublier la question complexe des mineurs : "les avis demeurent très partagés", reconnaît le rapport quand il évoque la possibilité de leur ouvrir l'accès à l'aide active à mourir.

Emmanuel Macron devra trancher

Les participants de la Convention citoyenne ont élaboré ce rapport après plusieurs week-ends de débats intenses, et après avoir obtenu des informations et avis de la part d'intervenants de tous bords : des soignants aux associations en passant par des représentants religieux.

C'est le président de la République qui tranchera en prenant en compte leurs recommandations... ou non. En 2021, il avait déjà sollicité l'avis d'une Convention citoyenne sur le climat, promettant de reprendre leurs idées "sans filtre". Mais l'exécutif avait finalement écarté 28 des 146 mesures proposées, et avait le plus souvent repris les autres en les modifiant au préalable.

La position d'Emmanuel Macron sur la fin de vie est encore une grande inconnue. Depuis plusieurs mois, il a soigneusement évité la question, affirmant vouloir éviter "les alternatives simplistes". Il est servi : si le rapport final propose une orientation clairement "pour" une aide active à mourir, il est toutefois, à l'image de sa problématique, particulièrement complexe.