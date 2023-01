« La Couleur des choses » de Martin Panchaud : Fauve d’or, prix du meilleur album

Simon, jeune Anglais de 14 ans un peu rondouillard, est maltraité par les jeunes de son quartier. Suite à un tuyau, il mise ses économies sur un cheval au Royal Ascot et gagne plus de 16 millions de livres. Mais quand il revient chez lui, Simon trouve sa mère dans le coma et la police lui annonce que son père a disparu... Le récit oscille entre comédie et polar. La Couleur des choses est un livre détonnant dans le graphisme qui bouscule les habitudes des lecteurs et lectrices de bandes dessinées. Sa froideur (le livre est dessiné en vue plongeante et tous les personnages sont représentés sous forme de cercles de couleur) pourrait rebuter. Or, ces images permettent au lecteur de se faire sa propre idée, de combler les trous avec son imaginaire. Et l'émotion est là. Un ouvrage très original qui a également reçu le Grand Prix de l’ACBD 2023.

ECOUTER | La couleur des choses de Martin Panchaux dans bulles de BD

Publicité

Détail d'une planche de "La couleur des choses" par Martin Panchaud - Editions Cà et là

Fauves d’honneur : Junji Itō et Ryōichi Ikegami

Deux mangakas, dont les œuvres ont été présentées dans des expositions lors du Festival à Angoulême reçoivent un fauve d'honneur. ECOUTER | Bulles de BD sur l'exposition consacrée au maitres de l'horreur Junji Itō

Fauve spécial de la 50e édition : Hajime Isayama

L'auteur de l'Attaque des titans dont les originaux étaient exposés également cette année au Festival. ECOUTER | la matinale de France Inter avec Hajime Isayama et le 13/14 avec Fausto Fasulo le commissaire de l'exposition sur L'Attaque des titans

Fauve spécial du jury : Animan, par Anouk Ricard, paru chez Éditions Exemplaire

Prix René-Goscinny du meilleur scénariste : Cauchemars ex Machina, par Thierry Smolderen, dessin de Jorge González, paru chez Dargaud

Prix René-Goscinny du meilleur jeune scénariste : Peau, par Mieke Versyp, publié chez Çà et Là

Prix Konishi : Dai Dark - Tome 1, par Q Hayashida, Traduction de Sylvain Chollet, publié chez Éditions Soleil

Prix Philippe-Druillet : La Falaise par Manon Debaye, paru chez Sarbacane

Fauve spécial du grand jury jeunesse : Toutes les princesses meurent après minuit, par Quentin Zuttion, publié aux Editions du Lombard

Fauve polar SNCF : Hound Dog, par Nicolas Pegon, chez Denoël Graphic

Fauve d’Angoulême, prix de la bande dessinée alternative : Forn de Calç, Extinció Edicions (Espagne)

Eco fauve – Raja : Sous le soleil, par Ana Penyas - Traduction de Benoît Mitaine, chez Actes Sud L'An 2

Fauve – Prix du public France Télévisions : Naphtaline par Sole Otero - Traduction d’Éloïse de la Maison, publié par Çà et Là

Fauve des lycéens : Khat par Ximo Abadía – Traduction d’Anne Calmels et David Schalvelzon, publié chez les Éditions La Joie de lire

Fauve révélation : Une Rainette en automne (et plus encore…) par Linnea Sterte - Traduction par Astrid Boitel, paru aux Éditions de la Cerise