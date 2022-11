La coupure des ballons d'eau chaude en journée, a permis d'économiser l'équivalent de la consommation de Paris

En octobre, la mesure avait fait du bruit : pour économiser de l'énergie, Enedis, gestionnaire des réseaux d'électricité, avait annoncé couper les ballons d'eau chaude entre midi et 14h. Ce mercredi sur France Bleu , le responsable exploitation et systèmes de l'entreprise s'est félicité d'une "grande réussite" : selon Thierry Sudret, "nous avons mis en place la mesure durant le mois d'octobre (...) et ça marche comme nous l'avions prévu. En déplaçant la chauffe du ballon d'eau chaude vers la nuit, les résultats nous montrent une puissance économisée de 2,4 gigawatts".

L'équivalent de la consommation de Paris à 12h30

Cette économie en octobre devrait permettre d'avoir un peu plus de marge pour affronter d'éventuelles difficultés cet hiver : "En moyenne, un gigawatt représente la consommation d'un million de français, donc 2,4 gigawatts ça représente environ 2,4 millions de Français, c'est un peu plus que la consommation de Paris, c'est considérable", a détaillé Thierry Sudret.

Dans le détail, Enedis, contacté par France Inter, indique que ce chiffre de 2,4 GW correspond à la différence entre la consommation moyenne (à 12h30, heure du pic) des clients en temps normal et celle en appliquant les coupes du ballon d'eau chaude. En d'autres termes, cela signifie que couper les ballons d'eau chaude de 4,3 millions de personnes entre midi et 14h, c'est comme si l'on avait coupé l'électricité complète d'une ville comme Paris au même moment.

Graphique fourni par Enedis

Pas de réclamation des consommateurs

"Ce dispositif qui est quasiment indolore pour les personnes est très efficace", poursuit-il sur France Bleu. Selon le dirigeant, il n'y a effectivement eu aucune réclamation du côté des consommateurs : l'absence de chauffe du ballon d'eau chaude pendant les heures méridiennes ne signifie pas qu'il n'y a pas d'eau chaude, le ravitaillement du ballon est simplement décalé dans la nuit.

Enedis rappelle qu'il restait possible de "forcer la marche du ballon d'eau chaude" en cas d'urgence en l'activant directement sur le compteur électrique.