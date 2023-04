Publicité

Droit du travail La Défenseure des droits lance un nouveau guide pratique pour les lanceurs d'alerte Par Olivier Bénis

Claire Hédon, actuelle Défenseure des droits, en juillet 2022 © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN/Jean-Baptiste Quentin

Un an après le vote d'une loi sur le sujet, ce guide doit permettre aux lanceurs d'alerte présents et futurs de s'y retrouver dans la procédure pour signaler des faits répréhensibles ou contraires à l'intérêt général, et à connaître leurs droits, notamment pour éviter les représailles.

Ces dernières années, plusieurs affaires retentissantes ont eu pour origine des lanceurs d'alerte, qui parfois l'ont payé par des conséquences importantes sur leur vie professionnelle ou personnelle. Mais depuis une loi de 2016, améliorée en 2022 avec une définition plus souple du statut de lanceur d'alerte, des dispositifs de protection existent... Même s'ils restent peu connus. Le nouveau guide publié ce vendredi doit permettre aux lanceurs d'alerte de mieux connaître leurs droits. "Les lanceurs d'alerte sont protégés contre les mesures négatives prises à leur encontre en raison de leur alerte", rappelle-t-il en préambule. Cela peut être "une mesure de licenciement, une sanction, la perte d’une subvention, ou encore une procédure bâillon [une action en justice destinée à intimider le lancer d'alerte]". Publicité À réécouter : Les lanceurs d'alerte La Tête au carré Écouter plus tard écouter 54 min Mais pour revendiquer cette protection, il faut effectuer certaines démarches décrites dans le guide, afin de bénéficier "officiellement" du statut de lanceur d'alerte. Un statut qui passe par plusieurs critères : notamment être une personne physique (et pas une personne morale comme une association, par exemple), ne tirer aucun avantage financier du signalement, ou être de bonne foi. Faciliter les alertes en protégeant leurs auteurs On trouve aussi des recommandations plus concrètes, comme des conseils sur la bonne méthode pour envoyer des documents à une institution ou à l'autorité judiciaire (notamment le système de la "double enveloppe", permettant de s'rassurer que seules les personnes autorisées en liront le contenu, ou encore le fait qu'il ne faut jamais envoyer les originaux des documents, mais toujours des copies), ou les coordonnées des autorités compétentes en la matière. Pour la Défenseure des droits Claire Hédon, l'objectif de ce guide est "de faire connaître le statut de lanceur d’alerte et de permettre à chaque personne pouvant y prétendre de bénéficier effectivement de la protection associée". Elle rappelle également que de l'autre côté de la procédure, elle a "réuni le 30 mars toutes les autorités externes concernées, afin d’amplifier l’action collective en faveur d’une meilleure réactivité et d’un meilleur traitement des signalements des lanceurs d’alerte, dans le respect des règles qui garantissent leur protection". À réécouter : Claire Hédon : Défenseure des droits Une Semaine en France Écouter plus tard écouter 40 min

