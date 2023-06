La députée Naïma Moutchou visée par des injures racistes : "C'est un fléau qui gangrène notre société"

Une photo de singe, une corde de pendu et un doigt d'honneur. Ce sont les images reçues samedi sur sa boîte mail parlementaire par la députée Horizons du Val-d'Oise Naïma Moutchou. Un mail anonyme. Ce lundi, celle qui est aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale a annoncé sur Twitter déposer plainte. Sa collègue Fadila Khattabi, députée Renaissance de Côte-d'Or, est également visée par le mail d'insultes.

Avec sa plainte et sa prise de parole sur les réseaux sociaux, Naïma Moutchou entend dénoncer le racisme, "fléau qui gangrène aujourd'hui notre société", et porter la voix de ceux qui en sont victimes, "ceux qui sont injuriés, insultés pour ce qu'ils sont", souligne-t-elle auprès de France Inter.

"Ce n'est pas quelque chose de nouveau"

"Je subis le racisme depuis petite, ce n'est pas quelque chose de nouveau, malheureusement", explique Naïma Moutchou. "Depuis que je suis parlementaire, je n'ai pas échappé à la règle. J'ai déjà reçu des menaces du fait de mes origines", indique la députée, qui souligne que, l'an dernier, ses affiches de campagne ont été "dégradées avec des inscriptions racistes, 'sale arabe' par exemple". Le racisme "est profond et je n'ai pas l'impression que cela se tarit", estime-t-elle.

La députée dit déposer plainte "aussi pour dénoncer et pour dire que ça n'est pas normal" : "J'utilise la tribune qui est la mienne comme députée pour rendre publiques les choses. Je suis avocate de profession donc je connais les arcanes et les procédures. Mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile, qui sont injuriés, insultés pour ce qu'ils sont. Et c'est aussi une manière pour moi de dire qu'ils ne sont pas seuls et que c'est la société dans son ensemble qui doit avancer."

Elle indique par ailleurs se saisir de l'examen du projet de loi sur le numérique dans quelques semaines à l'Assemblée nationale pour "contribuer à la lutte contre le racisme" sur les réseaux sociaux.