"La dérive d'un coup politique" : le rapport des sénateurs accablant pour Marlène Schiappa

Les auditions, notamment celle de Marlène Schiappa mi-juin, avaient déjà donné le ton : Claude Raynal (président de la commission des finances) et Jean-François Husson (rapporteur de la mission d'information sur la création du fonds Marianne) y avaient décortiqué méthodiquement et sans concession les conditions d'attribution du fameux Fonds Marianne, lancé en 2021 suite à la mort de Samuel Paty. Une information judiciaire est également en cours, menée par le Parquet national financier.

Le rapport final de la commission d'enquête du Sénat est accablant : il dénonce un fonds uniquement pensé comme une "opération de communication", des associations bénéficiaires "ne présentant aucune garantie quant à leur sérieux", et qualifie le tout de "fiasco". En ce qui concerne Marlène Schiappa elle-même, que l'actuelle secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a largement minimisé lors de son audition , la commission s'alarme d'une "absence de pilotage et de suivi confinant à l'irresponsabilité".

Pour la commission, la ministre déléguée a avant tout voulu aller vite, trop vite, au détriment de l'efficacité réelle. Son directeur de cabinet "est intervenu pour raccourcir le délai de sélection des projets proposés par l’administration". "La rapidité avec laquelle l’appel à projets a été conçu et le peu de temps dont ont disposé les porteurs de projets contrastent avec la complexité du sujet", estime le rapport.

"Un sentiment d'amateurisme"

Il ne s'explique pas non plus que le projet ait été lancé en grande pompe médiatiquement, une méthode "contreproductive". "Alors que le recours à des associations devait permettre de disposer d’une présence sur internet et sur les réseaux sociaux qui ne soit pas « siglée ministère de l’intérieur », il aurait sans doute été plus pertinent de limiter la communication autour du lancement de ce fonds."

Le processus de sélection, lui, a été "bâclé" et "opaque" selon les sénateurs. Qui s'étonnent notamment "de l’absence de détermination d’éléments d’objectivation préalable des candidatures à l’appel à projets", mais aussi de l'absence de tout compte rendu ou relevé de décisions qui expliquerait les choix de la commission. Il ressort de toute la procédure "un sentiment d'amateurisme".

Le rapport pointe aussi du doigt le fait que "le cabinet de la ministre et la ministre elle-même ont outrepassé leur rôle", et dénonce une forme de favoritisme. Ils auraient en effet "appuyé, de façon plus ou moins explicite" la candidature d'une association en particulier, et à l'inverse sont "revenus sur l’octroi d’une subvention de 100 000 euros à une association, alors même qu’une décision favorable du comité de sélection était intervenue".

"L'autorité politique a renoncé à sa responsabilité"

Il balaye également les arguments de Marlène Schiappa estimant que "le ministre n'est pas en charge du contrôle des associations". "C'est vrai pour la dimension technique du contrôle. Toutefois, les financements du fonds Marianne [...] avaient vocation à mettre en œuvre une politique de contre-discours sociétal, et dont les enjeux politiques étaient considérés comme prioritaires suite à un évènement particulièrement atroce. Or, après son lancement, le fonds Marianne n’a fait l’objet d’aucun signe d’une véritable implication politique."

Le rapport souligne également que si elle a "renoncé à ses responsabilités" dans le suivi des projets, "l'autorité politique n'avait aucunement un rôle 'effacé'", mais bien "un rôle actif dans le processus de sélection même". Or l'attribution des subventions les plus importantes concernaient des associations "ne présentant aucune garantie quant à leur sérieux et à la qualité de leur action" .

Ultime coup porté à la crédibilité du Fonds Marianne, le rapport illustre par l'exemple, en citant des passages de vidéos d'une association bénéficiaire. On y lit des passages fleuris comme : "Olivier Véran, c’est un peu Jeff Panaclock avec la peluche Jean-Marc. Les enfants ne se doutent pas qu’il a une main dans les fesses qui ne vient pas de nulle part."

Tant de communication médiatique pour un tel résultat, c'est du "gâchis", tranche le rapport, qui formule plusieurs propositions pour "refondre les conditions d'attribution des subventions aux associations". Notamment "interdire toute interférence du cabinet du ministre dans l’instruction des dossiers".

Marlène Schiappa fragilisée politiquement

"Il y a une vie avant et une vie après la politique" : c'est Marlène Schiappa qui le dit elle-même. Et selon l'un de ses amis, elle se prépare à cette deuxième phase. Au sein du gouvernement, personne ne l’imagine continuer au-delà de l’été. Élisabeth Borne veut la voir partir, et selon un conseiller, "elle n’apporte plus rien à Emmanuel Macron, puisqu’elle ne peut plus aller sur un plateau avec cette affaire".

D’autant que son portefeuille actuel (l’économie sociale et solidaire) pourrait aisément revenir à l'un de ses collègues de Bercy… "Ministre 6 ans, c’est déjà un beau palmarès", glisse un de ses proches… "On retiendra son combat pour l’égalité femme-homme, et non cette histoire." Ça, ça dépendra des éventuelles suites judiciaires : la commission d'enquête va d'ailleurs transmettre de nouveaux éléments au Parquet national financier, notamment le contrat qui a lié l'administration à Mohamed Sifaoui avant l'attribution du Fonds Marianne.