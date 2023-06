La dissolution des Soulèvements de la Terre présentée en conseil des ministres mercredi

"Aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes." C'est par ces mots que le ministre de l'Intérieur a confirmé ce mardi devant l'Assemblée nationale la dissolution à venir du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre (SLT). "À la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin je présenterai au conseil des ministres le décret de dissolution", a déclaré Gérald Darmanin.

Le gouvernement avait engagé une procédure de dissolution des SLT le 28 mars dernier, quelques jours après les violents affrontements entre gendarmes et opposants aux retenues d'eau de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) dont il avait imputé la responsabilité au mouvement. Gérald Darmanin avait alors fustigé "l'écoterrorisme" des auteurs de violence, pointant du doigt le mouvement qui a vu le jour en janvier 2021 dans l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et devenu l'un des principaux acteurs de la contestation écologique "radicale".

La procédure était restée bloquée pendant deux mois. Ce week-end, une nouvelle manifestation soutenue par les Soulèvements de la Terre a été marquée par des affrontements. On ne dissout pas "une association en fonction de ses idées", mais "parce qu'il y a des exactions ou de la mise en danger de la sécurité publique. C'est le cas ici", avait déjà justifié mardi matin le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

"Des citoyens pacifistes"

À gauche, les réactions n'ont pas tardé : les militants de cette association sont "réprimés comme des terroristes qu'ils ne sont pas", a dénoncé sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, réagissant également à une vague d'arrestations. Ils "doivent être écoutés (...) L'urgence écologique doit être comprise". Le coordinateur de LFI, Manuel Bompard a, lui, défendu "des citoyens pacifistes et inquiets des conséquences terribles de l'inaction climatique".

Également sur Twitter, la députée écologiste Sandrine Rousseau est allée dans un premier temps jusqu'à user d'une comparaison historique, quelques jours après l'annonce par Emmanuel Macron de l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian. "Lors de l'appel du 18 juin, le mouvement résistant était considéré comme terroriste. Nous sommes le 20 juin, et demain, un mouvement de défense de la Terre, va être considéré comme terroriste", a-t-elle lancé, avant de retirer son tweet.

La cheffe des écologistes Marine Tondelier a estimé de son côté qu'il s'agissait "d'une décision politique" s'inscrivant "dans un mouvement plus large de criminalisation des écologistes".

"Un gouvernement ne peut dissoudre toutes les associations qui ont le malheur de déplaire à son ministre de l'Intérieur", a aussi réagi son prédécesseur à la tête d'EELV, Julien Bayou.

Ce mardi, quatorze personnes, proches des SLT, ont été placées en garde à vue dans l'enquête concernant une action menée en décembre 2022 contre la cimenterie Lafarge de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) par des activistes du climat.

Ces interpellations ont été rapidement dénoncées par la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot. "Ce pouvoir est un danger pour la démocratie !", s'est-elle emportée, rappelant que le groupe Lafarge est soupçonné d'avoir versé, en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes, dont le groupe Etat islamique.

Interrogée par Brut ce mardi, la Première ministre Élisabeth Borne est revenue sur la dissolution du collectif, concédant qu'il ne s'agissait pas d'une "démarche banale". "Ce regroupement d'associations non violentes appelle à la violence, ça a encore été le cas il y a dix jours à Nantes, le week-end dernier sur le Lyon-Turin", a-t-elle souligné. "S'en prendre aux forces de l'ordre, ce n'est pas possible."