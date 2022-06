La Fédération internationale de natation envisage une catégorie "ouverte" pour les athlètes transgenres

Ce sont des problématiques prises très au sérieux par la Fédération internationale de natation. La Fina vient de décider dimanche de participer activement à l'inclusion des personnes transgenres dans le sport. Son président, Husain Al-Musallam, annonce que la Fédération envisage la mise en place d'une "catégorie ouverte" pour les athlètes assignés hommes à la naissance et devenus femmes, qui ne participeront donc plus aux compétitions "féminines".

La question de l'inclusion des personnes transgenres est fondamentale pour de nombreux sportifs et sportives concernés . "Je ne veux pas qu'on dise à un athlète qu'il ne peut pas concourir au plus haut niveau", a précisé Hussain Al-Musallam lors du congrès extraordinaire de la Fina dimanche qui portait sur la nouvelle politique d'inclusivité en préparation par les instances du sport. "Je vais mettre en place un groupe de travail pour créer une catégorie ouverte lors de nos compétitions. Nous serons la première fédération à le faire." Les premières réactions semblent toutefois mitigées.

Qui pourrait concourir ?

Selon les premiers éléments communiqués par la Fédération, il y aurait trois catégories : hommes, femmes, ouverte. Comme l'a expliqué le délégué général de la Fina, Brent Nowicki, il est important de "garantir l'inclusion de tous les individus quelle que soit leur orientation de genre" mais "dans les limites des principes d'équité". Ainsi, la compétition masculine serait ouverte à tous.

En revanche, les athlètes nés femmes et devenus homme ne pourront plus concourir dans la catégorie "femme" sauf si, comme l'exprime Brent Niwicki, "elles peuvent établir qu'elles n'ont vécu aucune manifestation de la puberté masculine". Pourquoi cette limite ? Certains des avantages que les hommes acquièrent à la puberté sont "structurels et ne sont pas perdus avec la suppression des hormones", souligne Sandra Hunter, de l'Université Marquette de Milwaukee et membre du comité d'experts mis en place par la Fina, notamment "des poumons et des cœurs plus grands, des os plus longs, des pieds et des mains plus grands".

Des critères jugés discriminatoires et nuisibles

Athlete Ally, un groupe de défense des intérêts des athlètes LGBTQ, a rapidement réagi sur Twitter en dénonçant ce choix : "Les nouveaux critères d'éligibilité de la Fina pour les athlètes transgenres et les athlètes présentant des variations intersexuelles sont discriminatoires, nuisibles, non scientifiques et non conformes aux principes du CIO de 2021. Si nous voulons vraiment protéger le sport féminin, nous devons inclure toutes les femmes."

Pour sa part, la nageuse américaine Alex Wash, qui vient de recevoir dimanche à Budapest le titre de championne du monde sur 200m 4 nages, reconnaît la difficulté à trouver la meilleure façon d'inclure tous les athlètes : "Je ne sais pas vraiment quelle est la bonne solution pour que les choses restent équitables, mais évidemment, je veux que tout le monde puisse concourir et tant qu'ils trouvent un moyen de le faire, je suis heureuse. Je crois que l'objectif de la Fina et ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde."

Le récent cas Lia Thomas

Début 2022, comme l'expliquait France Inter , les performances de la nageuse transgenre de 22 ans Lia Thomas interrogeaient déjà le sport. Encore plus après sa victoire à l'épreuve de 500 yards des championnats universitaires américains de natation. Plusieurs adversaires avaient mis en avant différentes critiques, parlant d'une situation irrespectueuse "envers les nageuses biologiquement féminines" tout en disant respecter sa passion et qu'elle "mérite son droit".

Nancy Hogshead-Makar, la championne olympique de natation de 1984, devenue depuis directrice de la Champion Women qui défend le sport féminin a souligné que "biologiquement, Lia détient un avantage injuste sur la concurrence dans la catégorie féminine, comme en témoigne son classement, qui est passé du rang 462 en tant qu’homme au rang 1 en tant que femme."