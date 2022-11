La femme qui se dit victime du cardinal Ricard a vécu "un traumatisme", d'après la porte-parole des religieux

Le cardinal Jean-Pierre Ricard a-t-il tout dit dans sa lettre de confession à la Conférence des évêques ? Que s’est-il exactement passé il y a 35 ans lorsqu’il était curé dans les Bouches-du-Rhône ? Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "agression sexuelle aggravée". À ce stade, l’Église et la justice évoquent un baiser sur une adolescente de 14 ans. La présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, Véronique Margron a recueilli le témoignage de la femme qui se dit victime du cardinal Ricard. Auprès de France Inter, elle souligne qu'il est "fort possible" "que l'auteur des faits, Jean-Pierre Ricard, minimise" ce qu'il s'est passé.

"Le traumatisme qu'elle a vécu est extrêmement fort"

D’après la religieuse, c’est la victime qui a contacté les autorités religieuses directement. "Cette dame venait de découvrir que le cardinal Jean-Pierre Ricard avait été nommé à une responsabilité concernant ce que l’on appelle une communauté nouvelle, où il y a eu un certain nombre d’abus et en particulier d’agressions sexuelles. Il avait été nommé pour superviser cette communauté", témoigne Véronique Margron. En effet, en février dernier, le cardinal a été nommé délégué pontifical pour les Foyers de charité afin de "gouverner de manière temporaire" cette association dans la tourmente après des révélations d'abus sexuels de son cofondateur, rapportait alors La Croix .

Cette nomination est "insupportable" pour la femme qui témoigne auprès de Véronique Margron. Elle dit avoir "été victime de Jean-Pierre Ricard étant enfant, dans un cadre proche familial", car "c’était un ami de la famille", rapporte la sœur. "En lisant cela dans la presse, cette nomination, cette dame a un choc énorme", ajoute la présidente de la Conférence des religieux et religieuse de France. "C’est crédible et sincère ce qu’elle me racontait. Le traumatisme qu’elle a vécu est extrêmement fort et a été d’une grande violence."

Des mesures disciplinaires

Véronique Margron estime qu'il est "fort possible" "que l'auteur des faits, Jean-Pierre Ricard, minimise" ce qu'il s'est passé avec la jeune fille. Pour la porte-parole des religieux et religieuses de France, ce témoignage interdit à Mgr Jean-Pierre Ricard de rester cardinal. "Des mesures disciplinaires seront prises à Rome à son encontre, je ne peux pas imaginer que jusqu’à 80 ans, il pourrait être électeur du prochain Pape dans le contexte où nous parlons. Cela me paraît moralement impensable." Véronique Margron espère que l’enquête judiciaire ouverte à Marseille permettra d’établir s’il existe d’autres victimes même si les faits sont prescrits.

Une enquête préliminaire ouverte

Selon le parquet de Marseille, c'est un courrier envoyé en février dernier à l'Église par les parents de cette femme qui a poussé le cardinal à prendre la parole et à se mettre en retrait.

L'enquête préliminaire a été ouverte pour "agression sexuelle aggravée" afin de "vérifier dans un premier temps la nature exacte des faits dénoncés ainsi que leur datation et faire entendre l’ensemble des personnes ayant reçu des confidences ainsi que la personne qui en aurait été victime".