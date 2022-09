La Fiesta des Suds à Marseille les 6, 7 et 8 octobre 2022

Fort de ses 5 000m2 d’espace, le Dock des Suds ne ressemble à aucune autre salle de spectacle. La Fiesta des Suds , c'est 30 ans de musiques d'ici et d'ailleurs !

Du 6 au 8 octobre 2022, à Marseille, la Fiesta des Suds perpétue sa grande tradition d’exploration en invitant une constellation d’artistes majeurs – de ceux qui ont marqué son histoire - et les astres brillants du moment.

Publicité

Cette année encore, le festival fait carton plein avec plus de 15 pays représentés. L'occasion de découvrir le monde à travers sa programmation éclectique, du Chili (Watcha Soundclash meets Pati) à la Grèce (Deli Teli) en passant par les USA (Hypnotic Brass Ensemble) …

Fiesta des Suds - Jean de Peña

Pour ses 30 ans, le festival met l'accent sur la richesse artistique africaine. Venez vibrer au son de grandes têtes d'affiches (Youssou Ndour, Oumou Sangaré, Bonga, Youssoupha…), ou de belles découvertes (Kutu, BCUC, Star Feminine Band, Pongo) ...

Depuis longtemps, le rap a opéré ses mutations pour se transformer en langage cosmopolite et composite à la fois. La Fiesta 2022 explore ses facettes. De la spectaculaire création The Groove Sessions Live (avec Chinese Man, Scratch Bandits Crew, Baja Frequencia et les MC’s Youthstar & Miscellaneous) au groove jazzy des américains d’Hypnotic Brass Ensemble, de la figure franco-congolaise Youssoupha au verbe sacré de Georgio, en passant par le flow de la suisso-ivoirienne Kt Gorique, le Hip Hop tutoie les étoiles… Internationales.

La Fiesta des Suds soutient les talents du territoire et ceux de demain. Social Dance, Temenik Electric, David Walters ou encore la Banda du Dock : une cuvée d'artistes originaires de la cité phocéenne seront présents pour vous faire vibrer les trois soirs du festival.

Fiesta des Suds - Jean de Peña

►►► Quelques artistes sur ces 3 dates :

► jeudi 6 octobre

JULIETTE ARMANET (France) : L’étincelante et émouvante chanteuse phénomène

BONGA (Angola) : Le maître du Semba et de l’africanité sublimée

PONGO (Angola / Portugal) : L’ambassadrice du néo-kuduro

KUTU (France / Ethiopie) : L’expérience impétueuse de l’éthio-transe contagieuse

SOCIAL DANCE (Marseille) : L’électro-pop pétillante d’une pépite post-punk

DOCILE (Marseille) : La chanson pop et poétique, délicate Ode à la Femme - Rélévation Riffx 2022

MOBYLETTE SOUND SYSTEM (Marseille)

BANDA DU DOCK (Marseille)

► vendredi 7 octobre

YOUSSOU NDOUR (Sénégal) : Le retour de l’étoile de Dakar, icône mondiale, artiste star

GEORGIO (France) : Conteur d’émotions, le chanteur-rappeur à cœur ouvert

HOLLIE COOK (Angleterre) : La voix reggae sucrée de la Tropical Pop

KT GORIQUE (Suisse – Côté d’Ivoire) : Le hip hop métissé d’une rappeuse au flow aiguisé

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE (USA) : La fabuleuse fanfare fraternelle & groovy

STAR FEMININE BAND (Bénin) : La folk-pop juvénile de l’orchestre féminin du Bénin

TEMENIK ELECTRIC (France) : Les flamboyants porte-voix de l’arabian-rock

MOBYLETTE SOUND SYSTEM (Marseille)

BLOCO UNIÃO DU SUD (Marseille)

► samedi 8 octobre

OUMOU SANGARÉ (Mali) : La diva souveraine, reine de la musique malienne

BCUC (Afrique du Sud) : Le feu sacré des transes psychés sud-africaines

YOUSSOUPHA (France / Congo) : Le Lyriciste Bantou, figure du hip hop conscient

THE GROOVE SESSIONS LIVE Création : CHINESE MAN + SCRATCH BANDITS CREW + BAJA FREQUENCIA Le show volcanique de la dream team electro-hip hop

DAVID WALTERS (France) : Sous le soleil radieux des vibrations électro-créoles

ZAR ELECTRIK (Marseille) : Les transes envoûtantes de l’African Electro

DELI TELI (Grèce - France) : L’hypnotique odyssée psyché du laïko grec

WATCHA SOUNDCLASH MEETS PATI (France – Chili) : Le clash féminin au parfum de dancefloor afro-cubain

BANDA DU DOCK (Marseille)

MOBYLETTE SOUND SYSTEM (Marseille)

Toute la programmation ICI !

Fiesta des Suds - Jean de Peña

► Vendredi 7 et samedi 8, de minuit à 5h du matin, la Fiesta Club joue les prolongations au Dock des Suds. Un panorama unique de la scène électronique marseillaise avec des artistes des structures locales ou affiliés à des collectifs activistes. Avec Guedra Guedra, Vazy Julie, Baja Frequencia Dj set, Scorpio Qveen, Bobba A$h, Vulva Vitamina, Akzidance, Douce Soeur, Orsso, Sweet Juju, DJ Lindax, Shazam Bon Voyage. La nuit vous appartient…

Inscrite sur un territoire riche en identités, la Fiesta des Suds incarne ce moment unique de partage et de rencontre, ce rendez-vous intergénérationnel, où les publics se brassent et déambulent au gré des concerts et des propositions artistiques dans une atmosphère festive et portuaire.

Sources Fiesta des Suds