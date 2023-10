La Fiesta des Suds du 5 au 8 octobre 2023 à Marseille

L’événement phare de l’été indien perpétue sa tradition légendaire, son goût à transcender les frontières, élargir les horizons et rassembler les générations, dans une grande ferveur populaire.

La Fiesta des Suds électrise les nuits automnales marseillaises. Du 5 au 8 octobre, sur l’esplanade du J4 face à la mer, la 32ème édition aimante les courants musicaux planétaires et ses artistes cosmopolites attirés par la lumière.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette 32ème édition recevra :

LA FEMME (France) : Les mutations latines de la french-pop mutine

(France) : Les mutations latines de la french-pop mutine IBRAHIM MAALOUF (France - Liban) : L’odyssée Black Music de l’artiste jazzoriental iconique

(France - Liban) : L’odyssée Black Music de l’artiste jazzoriental iconique BENJAMIN EPPS (Gabon) : Le phénomène franco-gabonais du rap au flow de flamme

(Gabon) : Le phénomène franco-gabonais du rap au flow de flamme LADANIVA (France - Arménie) : Les tribulations nomades de la pop balkanique

(France - Arménie) : Les tribulations nomades de la pop balkanique TIKEN JAH FAKOLY (Côte d’Ivoire) : Le légendaire porte-drapeau du reggae panafricain

(Côte d’Ivoire) : Le légendaire porte-drapeau du reggae panafricain PATRICE (Sierra Leone - Allemagne) : Le grand retour de la voix dorée, métissée au sweggae

(Sierra Leone - Allemagne) : Le grand retour de la voix dorée, métissée au sweggae VOYOU (France) : Pop de braise pour la délicate pépite de la chanson française

(France) : Pop de braise pour la délicate pépite de la chanson française DOWDELIN (Caraïbes - France) : La traversée chaloupée de l’afro-futurisme créole

(Caraïbes - France) : La traversée chaloupée de l’afro-futurisme créole L’ENTOURLOOP (France) : Les glorieux vétérans du reggae-hip hop bouillonnant

(France) : Les glorieux vétérans du reggae-hip hop bouillonnant KAMAAL WILLIAMS (Angleterre) : Le génie londonien entre jazz électrique et folie dance-music

(Angleterre) : Le génie londonien entre jazz électrique et folie dance-music FAADA FREDDY (Sénégal) : Le chœur battant d’un artiste aux shows organiques

(Sénégal) : Le chœur battant d’un artiste aux shows organiques CHOUK BWA & THE ÅNGSTRÖMERS (Haïti - Belgique) : La transe vaudou attisée au dub-électro

(Haïti - Belgique) : La transe vaudou attisée au dub-électro MOLÉCULE (France) : L’explorateur électro entre la Jamaïque et la house mythique

(France) : L’explorateur électro entre la Jamaïque et la house mythique BIENSÜRE (Marseille) : Le trio méditerranéen, héros du psychédelisco anatolien

(Marseille) : Le trio méditerranéen, héros du psychédelisco anatolien DE LA CRAU (Marseille) : L’inventeur génial du folk-rock psychotropique provençal

(Marseille) : L’inventeur génial du folk-rock psychotropique provençal GAYE SU AKYOL (Turquie) : L’inclassable chanteuse du psyché́-rock stambouliote

(Turquie) : L’inclassable chanteuse du psyché́-rock stambouliote DÉNI SHAÏN (Guadeloupe) : Le dj-producteur, référence du tropical clubbing

(Guadeloupe) : Le dj-producteur, référence du tropical clubbing JAMES THE PROPHET : La nouvelle gâchette du hip-hop sans frontière

: La nouvelle gâchette du hip-hop sans frontière LYNN (Marseille) : Les grooves langoureux d’une artiste caméléon

(Marseille) : Les grooves langoureux d’une artiste caméléon MARINA SATTI (Grèce) : La voix enchantée, phénomène de l’électro-trad grec

(Grèce) : La voix enchantée, phénomène de l’électro-trad grec BARRUT (France) : Le chœur battant des polyphonies et percussions occitanes

(France) : Le chœur battant des polyphonies et percussions occitanes DOUCESOEUR (Marseille) : Les mixes épiques au parfum de lutte queer décoloniale

(Marseille) : Les mixes épiques au parfum de lutte queer décoloniale KOKOKO ! (France - RD Congo) : La chaudron afro-futuriste de la techno mutante congolaise

! (France - RD Congo) : La chaudron afro-futuriste de la techno mutante congolaise KOLINGA (France) : Les inspirations métissées d’une nouvelle fusion afro-folk

(France) : Les inspirations métissées d’une nouvelle fusion afro-folk LIQUID JANE (Marseille) : La révélation néo-soul d’une jeune chanteuse lumineuse

(Marseille) : La révélation néo-soul d’une jeune chanteuse lumineuse ASNA (Côte d’Ivoire) : L’irrésistible afromix d’une pionnière de l’électro ivoirienne

(Côte d’Ivoire) : L’irrésistible afromix d’une pionnière de l’électro ivoirienne KABYLIE MINOGUE (France – Algérie - Liban) : Le turbulent duo techno aux mixes déroutants

(France – Algérie - Liban) : Le turbulent duo techno aux mixes déroutants TRAMPQUEEN (Marseille) : La nouvelle reine, conquérante du royaume Trap Punk Emo

(Marseille) : La nouvelle reine, conquérante du royaume Trap Punk Emo MEDUSA (Marseille) : Le divin orchestre féminin de cumbia

(Marseille) : Le divin orchestre féminin de cumbia MYSTIQUE (Marseille) : Les ensorcelantes hybridations de la prêtresse des dance floors

(Marseille) : Les ensorcelantes hybridations de la prêtresse des dance floors AFRIMAYÉ (Marseille) : L’envoûtante exploration afro-caribéenne d’un chœur amateur

(Marseille) : L’envoûtante exploration afro-caribéenne d’un chœur amateur VACARME ORCHESTRA (Marseille) : Les Petits Boucans d’un orchestre exemplaire !

(Marseille) : Les Petits Boucans d’un orchestre exemplaire ! LA CITÉ DES MINOTS / TEMENIK ELECTRIC : Les chants d’exil algérien réenchantés par des minots

: Les chants d’exil algérien réenchantés par des minots LA BANDA DU DOCK (Marseille) : La fanfare explosive et festive, rock’n groovy

Fiesta des Suds - Jean de Pena

Bernard Aubert, le fondateur de de la Fiesta des Suds nous a quitté à la mi-août ; l'empreinte qu'il a laissé et la façon qu'il a eu de replacer Marseille sur la carte internationale a réveillé une ville assoupie dans les années 90 et 2000.

Cette année, plus encore, la Fiesta propose des contenus qui lui ressemblent, dans ce qui fonde la Fiesta des Suds et sa différence dans le paysage des festivals hexagonaux.

Outre la programmation, toujours entre têtes d'affiches et découvertes, plusieurs nouveautés sont à souligner :

Dimanche 8 octobre, les concerts auront lieu en journée et seront gratuit, afin d'asseoir la dimension populaire, intergénérationnelle de l'événement et marquer aussi l'ancrage populaire de la Fiesta dans la ville.

Autre temps fort spectaculaire, une cavalcade qui partira du Vieux Port pour arriver sur le site du festival, l'Esplanade du J4, avec 100 chevaux camarguais en liberté !

Sans oublier la renaissance de la Bodega historique au cœur du J4...

Abrivado1993 - JY Delattre

Autant de marqueurs forts qui représentent la Fiesta dans sa folie douce.